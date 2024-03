Kia Rio EX Premium 2022, trois quarts arrière Photo : V.Aubé

Auto123 met à l’essai la Kia Rio EX Premium 2022.

La révolution électrique bat son plein depuis quelques années, et ce, même si l’industrie est encore bien loin de ses ambitieux objectifs. Le hic, c’est que la voiture électrique coûte cher et rend son acceptation plus difficile dans les foyers aux revenus plus modestes. Les défenseurs de l’énergie alternative vous diront que la technologie enraye le prix de l’essence, mais quand même, une voiture à 45 000 $, ce n’est pas pour tout le monde.

Et comme si ce n’était pas assez, la crise de l’approvisionnement a fait croître le prix des véhicules neufs et usagés. Bref, l’accès à l’automobile est compliqué par les temps qui courent. Heureusement, il reste encore quelques options atteignables, comme cette Kia Rio par exemple, une sous-compacte qui roule sa bosse depuis une vingtaine d’années déjà. La cousine de la défunte Hyundai Accent est l’une des quelques options intéressantes sur le marché qui n’oblige pas le consommateur à perdre sa chemise pour être capable de payer les mensualités.

Kia Rio EX Premium 2022, écusson, phares Photo : V.Aubé

Une voiture discrète

Uniquement disponible en version bicorps, la Kia Rio s’habille d’un grillage assez agressif pour une voiture, tandis que le dessin des antibrouillards est superbe avec beaucoup de détails, une belle touche sur une « voiture du peuple ». Quant à la signature en « nez de tigre », elle est bien présente, cintrée entre les blocs optiques triangulaires.

De profil, la Rio demeure assez conventionnelle, peut-être même un peu trop avec ces jantes de 15 pouces. Ici, le constructeur pourrait facilement bonifier la taille des roues d’un pouce, ne serait-ce que pour dynamiser le style et la tenue de route, mais bon, la Rio n’est pas exactement une voiture de performance.

Finalement, la portion arrière est très sobre, contrairement aux modèles récents de la marque. En revanche, la qualité d’assemblage initial à l’extérieur est digne de mention pour une voiture de ce prix.

Règle générale, la Rio n’est pas aussi « olé-olé » que les plus récentes créations de la division coréenne comme l’EV6 par exemple, mais gageons que les acheteurs de voitures économiques s’en moquent.

Kia Rio EX Premium 2022, intérieur Photo : V.Aubé

Un habitacle simple et connecté

Je n’étonnerai personne en affirmant qu’une sous-compacte n’est peut-être pas la meilleure voiture pour une famille de quatre, surtout pour les voyages prolongés où les bagages sont nombreux, mais bon, avec une boîte de chargement sur le toit, la petite peut certainement rendre de fiers services. Disons qu’on se sent un peu plus à l’étroit à l’intérieur de la sous-compacte, mais ça, c’est la réalité des voitures urbaines.

En revanche, il ne manque de rien à la première rangée en matière d’équipement, la livrée EX Premium qui est la plus cossue de la gamme avec des sièges et un volant chauffants, les systèmes Apple CarPlay et Android Auto (avec câble malheureusement), la climatisation, un régulateur de vitesse et même quelques systèmes de sécurité comme une assistance au maintien de voie, le freinage d’urgence automatique avant et une alerte pour les angles morts, notamment.

Les sièges ne remporteront pas de prix pour leur confort, mais pour une voiture de ce prix, la Rio fait très bien, tandis que la présence des jantes de 15 pouces garantit un certain confort. L’insonorisation est toutefois insuffisante, surtout lorsque le pied droit en redemande, la boîte de vitesses à variation continue qui fait chanter haut et fort la petite mécanique 4-cylindres.

Kia Rio EX Premium 2022, écran multimédia Photo : V.Aubé

Un mot sur le système d’infodivertissement

Comme tous les produits du groupe Hyundai, le système maison se montre relativement simple avec ses boutons-raccourcis installés sous l’écran tactile. Mentionnons tout de même qu’il s’agit de la vieille version du système, mais quand même, il y a quelques années à peine, les « petites » n’avaient même pas droit à un écran tactile. D’ailleurs, chapeau pour les boutons de la climatisation logés juste en dessous. En revanche, la Rio a du mal à cacher ses origines modestes, le plastique noir et dur est omniprésent à bord. Un détail pour certains, mais de nos jours, chaque point compte.

Au volant

Avec 120 chevaux et 113 lb-pi de couple extirpés du bloc atmosphérique de 1,6 litre, la Kia Rio est loin d’être une foudre de guerre. Le moulin suffit en ville où les fortes accélérations ne sont pas nécessaires, mais sur l’autoroute, il faut prévoir les dépassements dans certaines situations plus corsées. Disons que la présence de cette boîte de vitesses à variation continue gêne un peu les reprises. La boîte manuelle, qui est limitée au modèle d’entrée de gamme, ferait mieux ici… avec une consommation de carburant supérieure toutefois!

Une fois assis à bord de la sous-compacte, on réalise assez rapidement que la sportivité n’est pas ce qui caractérise la conduite de cette voiture économique. La Rio est une voiture parfaite pour la ville avec son petit rayon de braquage, ses manœuvres de stationnement hyper faciles à effectuer, sa direction légère et modulable et sa mécanique progressive. Ce retour à la sous-compacte m’a ramené à ma toute première voiture – une très peu reluisante Volkswagen Fox – pour sa simplicité, pas pour son raffinement et son équipement à des années-lumière de celui de mon allemande assemblée au Brésil.

