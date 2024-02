• Auto123 met à l’essai le Kia Seltos 2024.

Pour 2024, le populaire VUS sous-compact de Kia profite d’une légère cure de rajeunissement qui touche son design, lui permet d’offrir de nouvelles technologies, ainsi qu’un peu plus de puissance, le tout à une offre déjà assez attrayante. Voici ce qu’il y a neuf concernant le petit utilitaire de Kia.

Fiche technique du Kia Seltos SX 2024

Fiche technique du Kia Seltos X-Line 2024

Le design du Kia Seltos 2024 - 8,0/10

Pour son rafraîchissement de mi-cycle en 2024, le Seltos hérite d’une nouvelle bande pour les phares de jour. Celle-ci fait la largeur du véhicule et se trouve avec toutes les versions. La signature est la même avec le feu qui fait la largeur à l’arrière pour une allure encore plus moderne.

Le design reprend les éléments communs aux autres modèles Kia qui ont été récemment renouvelés. C’est le cas de la calandre « Tiger Nose » (nez de tigre), des jantes foncées de 18 pouces avec accents chromés, ainsi que du traitement des phares à deux niveaux qui place les phares de jour sur le bord avant du capot, au-dessus des phares.

Le modèle a fière allure, même en blanc, bien qu’il soit possible d’opter pour le vert, le jaune et des rouges beaucoup plus vifs si vous vous sentez plus aventureux.

Kia Seltos 2024, intérieur Photo : D.Heyman

L'intérieur du Kia Seltos 2024 - 8,0/10

Nous avions à l’essai la version SX. Pour 2024, elle profite d’une chaîne Bose à huit haut-parleurs, ainsi que des sièges en cuir synthétique et un toit ouvrant. Heureusement, le toit du Seltos est assez haut et la garde au toit n’est pas trop pénalisée par la présence d’un toit ouvrant, ce qui est une bénédiction pour les occupants de plus grande taille.

Même constat à la banquette arrière, qui se replie en proportion 60/40. Il est seulement dommage qu’il n’y ait pas d’option pour une trappe centrale pour recevoir des objets plus longs au coffre. Cela signifie que, le cas échéant, on doit sacrifier une des places arrière pour transporter ces objets plus longs.

À l’avant, l’ergonomie est parfaite. Le levier de vitesses est proche, mais pas au point de gêner le conducteur. Les commandes de la climatisation, de la navigation et de la radio s’appuient sur des boutons traditionnels, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser un écran ou un pavé tactile pour ces fonctions, ce qui facilite l’utilisation avec des gants, par exemple.

En plus du toit ouvrant, l’intérieur pâle de mon modèle d’essai offrait un environnement agréable et lumineux, tandis que les panneaux noirs contrastants ajoutent une touche de classe que l’on ne trouve pas nécessairement dans ce segment. Les sièges eux-mêmes sont plutôt confortables, bien que les dossiers soient un peu étroits.

Kia Seltos 2024, volant, tableau de bord Photo : D.Heyman

La technologie dans le Kia Seltos 2024 - 8,0/10

Le plus grand changement pour le Seltos en 2024 se trouve à l’intérieur, où le tableau de bord est entièrement nouveau. Auparavant, le système multimédia et le groupe d’instruments et de jauges avaient leurs espaces individuels. Maintenant, on retrouve deux écrans de 10,25 pouces jumelés en un seul panneau. Leur qualité d’affichage est plus nette et le système d’exploitation est plus rapide qu’auparavant. Surtout, le tableau de bord s’étend moins vers le haut, ce qui se traduit par une meilleure visibilité vers l’avant.

La présentation est bien et si seulement les graphiques proposés offraient un peu plus de couleurs, on parlerait d’un coup de circuit plutôt que d’un double.

Bien sûr, puisqu’on retrouve les applications Apple CarPlay et Android Auto (connexion avec fil, même si l’on profite de la recharge sans fil), vous pouvez délaisser complètement l’affichage natif. De plus, le bloc d’instruments à affichage numérique change de style en fonction du mode de conduite (Normal, Sport, Smart), ce qui ajoute un peu plus de piquant à l’ensemble.

Kia Seltos 2024, de profil Photo : D.Heyman

Conduite du 2024 Kia Seltos - 7,5/10

La puissance de la version SX essayée est évaluée à 195 chevaux et 195 lb-pi de couple grâce à la présence d’un 4-cylindres turbo de 1,6 litre, ce qui représente une augmentation de 20 chevaux par rapport au modèle de l’année dernière. Le 4 cylindres atmosphérique de 2,0 litres d’entrée de gamme voit ses chiffres de puissance inchangés à 147 chevaux et 132 lb-pi de couple.

La puissance est envoyée aux quatre roues par l’entremise d’une boîte automatique à huit rapports qui offre des passages rapides pour une accélération qui est plus celle d’une sportive à hayon que d’un petit VUS urbain. Ce Seltos est vif au démarrage et, comme les rapports sont rapprochés, vous pouvez également trouver de la puissance lorsque vous êtes à vitesse plus élevée. S’il y a bien un utilitaire qui pourrait profiter de palettes au volant, c’est bien lui, mais hélas, il n’y en a pas. Il est possible de passer les rapports manuellement via le levier, mais l’expérience n’est pas la même, on s’entend.

On pourrait penser que la hauteur du toit a pour conséquence un centre de gravité plus élevé et davantage de roulis, mais ce n’est pas vraiment le cas. Il y en a un peu (nous ne sommes pas en présence d’un modèle de performance d’un châssis très rigide), mais le véhicule demeure bien planté dans l’ensemble. Le confort demeure la priorité. On sent un peu de va-et-vient avant-arrière lorsqu’on rencontre de petites bosses, mais ce n’est rien pour ne pas recommander ce modèle.

Kia Seltos 2024, calandre Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions sur le Kia Seltos 2024

Le Kia Seltos est-il disponible en version à traction ?

Le Seltos est offert en configuration à traction avec les versions LX (base) et EX (milieu de gamme), mais uniquement avec le 4-cylindres de 2,0 litres ; le groupe motopropulseur turbo n’est livrable qu’en configuration à quatre roues motrices.

La transmission intégrale du Seltos est-elle permanente ou réactive ?

Le Kia Seltos est équipé d’une transmission intégrale réactive, ce qui signifie que la puissance est envoyée uniquement aux roues avant dans des conditions de conduite normales. Si celles-ci se dégradent, elle peut alors être dirigée vers l’arrière, ce qui permet d’économiser du carburant lorsque vous n’avez pas besoin de la puissance des quatre roues, et d’obtenir une bonne traction lorsque c’est le cas.

Kia Seltos 2024, logo Ka sur le hayon Photo : D.Heyman

Les prix du Kia Seltos 2024

Au Canada, le Seltos 2024 est proposé à partir de 25 345 $ (version LX à traction), tandis que le passage à la transmission intégrale ajoute 2000 $ à la facture. Notre modèle d’essai SX est proposé à partir de 35 945 $, tandis que la version X-Line, plus haut de gamme, est vendue 38 545 $.

Le mot de la fin

Le Seltos est devenu un succès dès son lancement en 2021, ce qui signifie que les attentes sont élevées pour ce rafraîchissement. La puissance accrue et le nouveau style sont agréables, mais le véritable progrès est le nouvel intérieur et le tableau de bord numérisé. La technologie et la connectivité sont des facteurs de plus en plus importants pour les acheteurs de nos jours et, bien que nous déplorions l’absence de connectivité sans fil, l’augmentation de la vitesse de fonctionnement et le double affichage numérique sont d’excellents ajouts. Une chose est sûre : rares sont ceux qui ne seront pas satisfaits de cette mise à jour.

Points forts

- Le caractère énergique du moteur turbo

- Nouvel intérieur

- Bonne ergonomie intérieure

Points faibles

- Pas de configuration à traction avec le moteur turbo

- Pas de palettes au volant

- La conduite peut être un peu sautillante

Kia Seltos 2024, arrière Photo : D.Heyman

Les concurrents du Kia Seltos 2024

- Chevrolet Trax / TrailBlazer

- Honda HR-V

- Hyundai Kona

- Jeep Renegade

- Mazda CX-30

- Mitsubishi Eclipse Cross

- Nissan Kicks

- Subaru Crosstrek

- Toyota Corolla Cross

- Volkswagen Taos