• Auto123 présente ses prix 2023 dans 22 catégories.

• Aujourd’hui, les voitures finalistes et la grande gagnante dans la catégorie des VUS pleine grandeur de luxe.

• En lice, le Land Rover Range Rover, le Cadillac Escalade et le BMW X7.

• Les trois modèles finalistes constituent des achats qui sont recommandés par l’équipe d’Auto123.

Chaque année, vous nos lecteurs ont la gentillesse d'attendre avec intérêt les verdicts d'Auto123 alors que les gagnants dans les différentes catégories de véhicules sont dévoilés. Cette année, les luttes ont été une fois de plus assez féroces, plusieurs votes étant très serrés.

Néanmoins, 22 véhicules ont été déclarés gagnants à travers autant de catégories. Si vous voulez savoir quels sont les achats recommandés dans le segment des VUS pleine grandeur de luxe, voici ce qui s'est passé cette année dans cette catégorie.

La catégorie des VUS pleine grandeur n’est pas celle qui génère le plus d’attention ou le plus de ventes à travers l’industrie, mais elle représente le symbole ultime du luxe pour les acheteurs, bien que les constructeurs y mettent le paquet pour offrir le nec plus ultra à leur clientèle.

Ces modèles s’accompagnent de factures plus salées et pour l’acheteur, cela ne représente pas un problème. Il est davantage intéressé par l’expérience et ce qu’on lui offre.

À ce titre, nos trois finalistes, le Land Rover Range Rover, le Cadillac Escalade et le BMW X7, en donnent beaucoup. Ils sont suffisamment distincts pour ne pas nécessairement attirer les mêmes acheteurs, toutefois.

Cadillac Escalade V 2023 Photo : Cadillac

Avec le Cadillac Escalade, on obtient un véhicule à tout faire. Il propose du luxe à souhait, ainsi qu’un habitacle franchement unique avec son écran incurvé. Son système de conduite semi-autonome Super Cruise est une caractéristique fort attrayante pour les acheteurs, comme la déclinaison V qui a récemment été ajoutée à la gamme.

BMW X7 2023 Photo : V.Aubé

Dans le cas du BMW X7, on trouve un modèle qui offre tout l’espace et le luxe rêvé, mais aussi un comportement routier qui n’est rien de moins que spectaculaire. On a l’impression de conduire un modèle beaucoup plus compact tellement l’agilité est au rendez-vous. L’expérience au volant est assurément l’une des grandes forces de ce véhicule.

Land Rover Range Rover 2023 Photo : D.Heyman

Quant au Land Rover Range Rover, son nouveau design ne passe pas inaperçu. Rarement a-t-on vu des lignes aussi épurées sur un modèle. L’arrière, aussi, propose un nouveau style qui détonne. Bref, on obtient un produit exclusif avec ce dernier. Et pour ce qui est luxe offert, on est ailleurs avec ce produit. La douceur de roulement est aussi franchement impressionnante.

Considérant tout cela, il n’est pas facile de faire un choix. Cette année, la compilation des votes de nos experts s’est conclue par une victoire du BMW X7. C’est l’ensemble de l’œuvre, dans son cas, qui a fait la différence.