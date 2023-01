Photo : D.Heyman Land Rover Range Rover PHEV 2023 - Avant

• Auto123 réalise un premier essai du Land Rover Range Rover PHEV 2023.

• Le VUS repose sur le nouveau groupe motopropulseur électrifié de la marque britannique.

• Cette variante ne perd rien de son style, de sa puissance ou de ses capacités tout-terrain.

Madrid, Espagne – Notre dernier essai du côté de la marque Range Rover en était un de la toute nouvelle version Sport pour 2023. Cette fois, il y a de l'électricité dans l'air. En effet, le modèle Range Rover dispose de plusieurs groupes motopropulseurs, dont un hybride et un hybride rechargeable. Grâce à quoi, le modèle atterrit au cœur de la conversation dans le segment des VUS de luxe de taille moyenne.

Il est à noter que le Sport est le nouveau venu dans l'univers de la gamme Range Rover, puisqu'il a fait ses débuts environ 35 ans après le Range Rover original. Depuis, le Range Rover s'est maintenu et a même reçu un nouveau design pour l'année-modèle 2022. La version PHEV n'en faisait toutefois pas partie.

Maintenant, en partie parce que le constructeur automobile a maintenant une plateforme PHEV à utiliser, le Range Rover pleine grandeur - maintenant avec trois rangées de sièges, comme le Sport - reçoit son insigne électrifié pour 2023.

Les versions

En plus de la version P440e PHEV (135 450 $), il y a aussi une version P400 légèrement hybride (126 550 $) et un V8 (143 900 $). Les P440e, P400 et P530 sont livrées de série avec un empattement court, tandis que la P530 à moteur V8 peut être livrée avec un empattement court ou long.

À l'intérieur, il n'est pas surprenant que tout ait été mis en œuvre, en particulier dans la version SV présentée ici.

Ce VUS du département Special Vehicle Operations (SVO) de Land Rover se distingue vraiment. Le cuir semi-aniline est mélangé à une touche de matériau synthétique durable qui pourrait sembler déplacé dans une telle version, mais qui ne l'est pas. Il y a une moquette épaisse, un siège arrière inclinable avec repose-pieds et des commandes de siège numérisées, etc. Tout cela est réuni dans un véhicule qui définit en quelque sorte le luxe.

Nous devrons attendre un peu plus longtemps pour que la version hybride rechargeable de cette livrée SV arrive au pays. Mais si le luxe de haut niveau est ce que vous recherchez, Range Rover vous fait plaisir avec la P530 SV à moteur V8 pour l'Amérique du Nord dès maintenant. De plus, le Range Rover peut être équipé d'un V8 (523 chevaux et 553 lb-pi de couple) dans la version SE d'entrée de gamme.

L'habitacle

Dans tous les modèles Range Rover, l'esthétique du tableau de bord est, disons-le, minimaliste. En utilisant un mélange d'écrans tactiles et de boutons traditionnels, les concepteurs ont donné au Range Rover un tableau de bord épuré, mais pas trop rempli d'écrans tactiles au point de laisser des traces de doigts partout. En effet, si vous êtes propriétaire d'un Range Rover et que vous payez un chauffeur (ou si vous êtes une société de limousine qui en possède dans sa flotte, par exemple), vous n'avez pas envie d'être distrait par un tas d'écrans lumineux et de bijoux tape-à-l'œil sur le tableau de bord.

À cette fin, l'écran tactile inférieur de la climatisation numérique fait place à une paire de cadrans et à quelques boutons de choix. En appuyant sur l'un ou l'autre des cadrans, vous pouvez commander la climatisation ou le chauffage des sièges. En effet, le temps passé à l'intérieur d'un Range Rover (surtout si vous optez pour la banquette arrière inclinable) est proprement zen pour les occupants.

Parmi les caractéristiques notables, citons un levier de vitesses et un bouton de sélection du mode de conduite à profil bas qui se rétractent lorsqu'ils ne sont pas utilisés, un volant à une seule branche et des bouches de climatisation à profil bas. Avec ses 13,1 pouces, l'écran tactile principal est le plus grand jamais vu à bord d’un Range Rover, mais sa surface convexe et ses graphiques haute résolution permettent de garder le contrôle de l'ensemble, et l'écran est réactif aux commandes tactiles.

Bien sûr, vous pouvez toujours activer Apple CarPlay sans fil à la place, mais c'est un système si élégant que je n'étais pas pressé de le faire.

Sur la route

Le Range Rover PHEV n'est pas un poids plume – c'est un gros camion qui transporte une grosse batterie –, mais la façon dont il gère ce poids est impressionnante. Les amortisseurs adaptatifs et la suspension pneumatique réagissent si rapidement que le roulis de la carrosserie est magnifiquement compensé dans les longs virages.

Plus impressionnante encore est la façon dont ces amortisseurs entrent en jeu au freinage et à l'accélération. En général, le freinage d'un gros véhicule comme celui-ci – ou de n'importe quel autre véhicule, d'ailleurs – entraîne un léger plongeon lorsque le poids est déplacé vers l'avant. Ce n'est que de la physique. Mais le Range Rover fait en sorte que les amortisseurs et la suspension pneumatique se raffermissent un peu au freinage, de sorte qu'il n'y a presque pas de plongée. C'est une sensation étrange : vous savez que vous ralentissez, mais principalement parce que le paysage autour de vous ralentit, et non parce que votre corps est poussé vers l'avant.

C'est l'inverse à l'accélération, donc vous n'avez pas cet accroupissement lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélération. Juste un corps neutre, à faible inertie.

En ce qui concerne la puissance, c'est le bon vieux moteur à essence qui fait la plus grande partie du travail. Le moteur électrique intervient pour vous aider à décoller de la ligne beaucoup plus rapidement et pour réduire le décalage entre les changements de vitesse. Il adoucit le tout et constitue une sérieuse force motrice, avec peut-être un petit grognement à l'entrée de l'accélérateur, mais surtout un doux ronronnement. Il s'agit d'un véhicule de croisière de luxe à tous les niveaux.

Et grâce à l'assistance électrique, ce VUS peut parcourir environ 50 km en utilisant uniquement l'énergie électrique et en se rechargeant sur une borne de recharge rapide à courant continu. Cela vous permettra de passer de 0 à 80 % de charge en moins de 60 minutes. Après cela, vous n'aurez qu'à laisser les 434 chevaux et 457 lb-pi de couple et le moteur électrique de 104 kW, livrés en douceur, vous emmener au bal dans le plus grand calme.

Étonnamment, Range Rover revendique la même autonomie pour des versions du modèle Sport équipées de façon similaire, même si le Range Rover est évidemment le plus gros véhicule.

Il s'agit d'un excellent groupe motopropulseur, et il est dommage que pour l'instant, le PHEV ne soit disponible que sur la version SE au Canada. Il y en aura d'autres, c'est certain, mais compte tenu des pénuries d'approvisionnement, nous pourrions être forcé d’attendre un certain temps.

J'ai dit qu'il s'agissait d'un véhicule de croisière de luxe, mais c'est aussi un Range Rover. Il doit aussi être capable de se débrouiller en dehors de la route. Pour répondre à cette question, le Range Rover peut patauger dans jusqu'à 900 mm d'eau, et avec des modes de conduite comme Rock crawl ou Mud and rut, il est capable de s'attaquer aux surfaces les plus lâches et les plus abruptes que Mère Nature puisse lui offrir. Ajoutez un système intelligent de contrôle de la descente qui gère le freinage, l'accélérateur et la transmission pendant que vous vous concentrez sur la direction, et vous obtenez un camion aussi à l'aise sur le gravier que sur la piste.

Le mot de la fin

En résumé, ce modèle couvre toutes les bases les plus importantes du Range Rover. Il a le style, il a la puissance, il a les capacités tout-terrain et maintenant il a le coup de pouce du système PHEV pour le mettre vraiment en valeur. Aucun de ses concurrents de Mercedes-Benz, Bentley ou même Rolls-Royce ne peut se targuer d'une telle affirmation, ce qui place ce véhicule imprégné de la tradition des VUS en tête du peloton.

On aime

L'ostentatoire dans tous les sens du terme.

L'option trois rangées

On aime moins

La version à empattement long n'est disponible qu'avec un moteur V8.

Ce serait bien si le PHEV était disponible sur plus de modèles.