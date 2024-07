• Auto123 met à l'essai le Land Rover Range Rover Sport P400 2024

Le Range Rover Sport P400 2024, le petit frère du gros Range Rover, propose un équilibre entre performance, raffinement et capacités tout-terrain. Trois versions sont livrables (SE, HSE et Autobiography), ainsi que deux motorisations; hybride léger et hybride rechargeable.

Land Rover Range Rover Sport 2024 – quoi de neuf ?

Le Range Rover Sport a été entièrement revu en 2023, donc pas de gros changements en 2024. Son design extérieur présente des lignes fluides pour un meilleur aérodynamisme (coefficient de traînée de 0,29). L’intérieur a été également repensé lors de la refonte de 2023 pour offrir encore plus de confort. On a plus d’espace pour les passagers et leurs bagages, avec un volume de 835 litres derrière la deuxième rangée, volume extensible jusqu’à 1860 litres avec cette dernière rabattue.

Sinon, le Range Rover Sport 2024 introduit quelques nouveautés technologiques, notamment le système multimédia Pivi Pro avec écran tactile incurvé de 13,1 pouces, un écran interactif de 13,7 pouces pour le conducteur, des phares matriciels adaptatifs à DEL, ainsi qu’une chaîne audio Meridian Signature à 28 haut-parleurs avec suppression active du bruit.

Land Rover Range Rover Sport P400 2024, trois quarts arrière | Photo : K.Soltani

Design du Land Rover Range Rover Sport 2024 – 8,5/10

Le design du Range Rover Sport se distingue par ses lignes raffinées et ses surfaces soigneusement sculptées. La présence de phares matriciels à DEL, d’une calandre imposante et de prises d’air latérales lui octroie une allure à mon avis particulièrement attrayante. Les poignées de porte affleurantes et le toit contrasté en noir renforcent son caractère.

L’ajout de jantes noires en alliage de 22 pouces et de caches de rétroviseurs également noirs ajoute à l’élégance, tandis que des jantes de 23 pouces sont aussi livrables pour ceux qui recherchent une sophistication supplémentaire.

Land Rover Range Rover Sport P400 2024, intérieur | Photo : K.Soltani

Land Rover Range Rover Sport P400 2024, deuxième rangée de sièges | Photo : K.Soltani

À l'intérieur

L'habitacle du Range Rover Sport est drapé de cuir Windsor, de bois véritable et d’aluminium brossé. Les sièges, réglables en 22 positions, sont chauffants et ventilés avec fonction de massage. Le véhicule est équipé d’un toit panoramique en verre. La finition et l’agencement de tous les matériaux sont quasi parfaits.

Bien qu’ils soient extrêmement confortables, les sièges avant s’avèrent assez volumineux.

À l’arrière, notre modèle d’essai était équipé d’écrans adossés à ces derniers. Bien que pratiques, ils sont assez proéminents et limitent l’espace à la disposition des passagers.

Land Rover Range Rover Sport P400 2024, écrans de deuxième rangée | Photo : K.Soltani

Land Rover Range Rover Sport P400 2024, boutons de climatisation pour la deuxième rangée | Photo : K.Soltani

Technologie du Land Rover Range Rover Sport P400 2024 - 7,5/10

En matière de sécurité, les technologies d’assistances à la conduite comprennent le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de voie, la surveillance des angles morts, le freinage d’urgence autonome et l’aide au stationnement à distance.

Land Rover Range Rover Sport P400 2024, avant | Photo : K.Soltani

Motorisation du Land Rover Range Rover Sport P400 2024 – 9,0/10

Le Range Rover Sport P400 2024 est équipé d’un moteur 6-cylindres en ligne turbo de 3,0 litres et d’un système hybride léger de 48 volts. Cette mécanique développe 395 chevaux et un couple de 406 lb-pi, ce qui permet des accélérations dynamiques, malgré un poids important de 2300 kg.

Le système hybride léger de ce modèle contribue à la puissance impressionnante, mais propose également une meilleure économie de carburant par rapport aux anciennes moutures qui ne profitaient pas d’une telle technologie, simplement en récupérant l’énergie lors des décélérations et en l’utilisant pour assister le moteur lors des accélérations.

Land Rover Range Rover Sport P400 2024, de profil | Photo : K.Soltani

Conduite du Land Rover Range Rover Sport P400 2024 – 9,0/10

Le VUS offre une expérience de conduite équilibrée entre confort et dynamisme. Sa suspension pneumatique adaptative absorbe efficacement les imperfections de la route, tout en assurant une bonne stabilité dans les virages. La direction est précise, ce qui permet de manœuvrer le véhicule avec aisance, que ce soit en ville ou sur des routes sinueuses.

Le système Terrain Response 2, avec ses différents modes de conduite, permet d’adapter les paramètres du véhicule aux conditions rencontrées, que ce soit sur route ou en conduite tout-terrain. Le nouveau mode Adaptive Off-Road Cruise Control facilite la conduite hors route en ajustant automatiquement la vitesse en fonction du terrain et du niveau de confort sélectionné par le conducteur.

Le moteur de cette version P400 offre une puissance suffisante pour des accélérations plutôt rapides et des dépassements sécuritaires, mais il ne faut pas trop en lui en demander. Il a le mérite de maintenir une consommation de carburant raisonnable grâce à son système hybride léger.

Les freins du Range Rover Sport sont aussi impressionnants, malgré l’embonpoint du véhicule.

Consommation

Le Land Rover Range Rover Sport P400 2024 propose une cote de consommation de carburant de 12,4 litres aux 100 km en ville, de 9,4 litres aux 100 km sur autoroute, et de 11,2 litres en conduite mixte.

Selon nos chiffres, après 300 km réalisés sur de courtes distances, essentiellement, nous avons conclu notre semaine à 11,9 litres aux 100 km.

Land Rover Range Rover Sport P400 2024, arrière | Photo : K.Soltani

Les prix canadiens du Land Rover Range Rover Sport P400 2024

Le Range Rover Sport P400 2024 est livrable à partir de 108 900 $. Notre modèle d’essai, avec ses quelque 23 000 $ d’options, voyait son prix frôler les 140 000 $.

Parmi les options intéressantes, on retrouvait le toit ouvrant panoramique à 1100 $, le Black Pack à 800 $ (éléments de design extérieurs noirs brillants) et la chaîne audio Meridian à 1700 watts. En plus des 28 haut-parleurs, elle propose aussi un caisson de basses, et utilise 10 processeurs de signal numérique distincts pour une qualité sonore qui est parmi les meilleurs sur le marché. Si vous êtes prêts à dépenser 4700 $, vous allez transformer chaque trajet dans votre Range Rover en concert privé.

- Range Rover Sport SE Dynamic P400 2024 – 108 900 $

- Range Rover Sport HSE Dynamic P400 2024 – 113 850 $

- Range Rover Sport Autobiography 2024 – 141 550 $

- Range Rover Sport SV Edition One Noir obsidenne – 210 300 $

Quelques-unes de vos questions sur le Land Rover Range Rover Sport P400 2024

Quelles sont les capacités de remorquage du Range Rover Sport ?

Le Range Rover Sport peut remorquer jusqu'à 3500 kg, soit 7720 livres.

Le Range Rover Sport est-il disponible en version 7 places ?

Non, ce modèle n’est pas offert avec une troisième rangée.

Land Rover Range Rover Sport P400 2024, trois quarts avant | Photo : K.Soltani

Le mot de la fin

Le Range Rover Sport P 400 2024 séduit par son design imposant et ses lignes épurées. À l’intérieur, l’ambiance est à la fois moderne et chaleureuse, grâce aux matériaux de qualité, à la finition soignée et à l’abondance de technologies.

Que ce soit pour naviguer dans les rues étroites de la ville, affronter les longs trajets sur autoroute ou simplement faire des courses, le Range Rover Sport se montre à la hauteur.

Ce véhicule n’est pas parfait, et son historique de fiabilité mitigé pourrait faire hésiter certains acheteurs. Cependant, il offre une expérience de conduite unique qui mérite d’être considérée si vous êtes à la recherche d’un VUS de luxe.

Les concurrents du Land Rover Range Rover Sport P400 2024