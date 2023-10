• Auto123 effectue un premier essai du Range Rover Evoque 2024.

Paris, France - Le Range Rover Velar de Land Rover joue un rôle unique dans la gamme, se situant quelque part entre le Range Rover Sport et le plus compact Evoque. En termes de taille, il est plus proche du premier, mais il partage l'un de ses groupes motopropulseurs, un 4 cylindres turbo, avec le second. Est-ce simplement une version améliorée de l'Evoque ou une version légèrement plus coupée du Sport ? Nous nous sommes rendus en France, dans la magnifique région de Champagne, pour tenter de répondre à cette question.

Le tout nouveau Range Rover Velar 2024 Photo : D.Heyman

Design du Range Rover Velar 2024 - 9/10

Sur le plan esthétique, le Velar a toujours été un véhicule élégant. Sa ligne de toit s'incline légèrement vers le bas vers une ceinture de caisse subtilement en ascension. L'effet d'un raffinement bien travaillé s'associe à l'inclinaison agressive de la lunette arrière pour donner au véhicule un profil athlétique. En fait, bien que Range Rover ne le classe pas comme un VUS coupé à 4 portes, une tendance courante dans les segments de VUS de luxe actuels, ce modèle suit néanmoins les traces des BMW X6, Mercedes-Benz GLE Coupé et Audi Sportback de ce monde.

Peu importe l’étiquette qu’on lui appose, le Velar a fière allure de profil. De plus, une nouvelle calandre et de nouveaux phares donnent au modèle 2024 un visage plus agressif. Ces phares s'intègrent bien au bord avant du capot, donnant au VUS une apparence plus lisse et aérodynamique.

L'arrière du Range Rover Velar 2024 Photo : D.Heyman

Le bouclier arrière a été légèrement redessiné avec l'ajout de nouvelles ampoules de feux arrière, et le tout peut être revêtu de deux nouvelles couleurs : Bleu Varesine métallisé et Gris Zadar métallisé. Les deux couleurs sont agréables à regarder, mais le bleu se distingue par sa profondeur et sa capacité à contraster avec les détails cuivrés des grilles latérales et des prises d'air du pare-chocs avant.

L'intérieur de Range Rover Velar 2024 Photo : D.Heyman

Intérieur du Range Rover Velar 2024 - 8,5/10

Sans surprise, vous pouvez choisir pour votre Velar un intérieur entièrement en cuir. Cependant, cette année, une autre option s'ajoute à la gamme : un mélange de laine turque Kvadrat qui est plus durable que le cuir et qui peut être associé à des accents en ultra-tissu. Le premier confère à l'intérieur une agréable sensation de chaleur, tandis que le second peut sembler un peu "combinaison de plongée", mais il ajoute de la durabilité à l'habitacle.

Les sièges avant et l'angle du volant permettent au conducteur de s'asseoir dans une position idéale (avec un confort accru grâce aux sièges massants multi-mode disponibles en option). Ces sièges offrent un bon soutien et donnent l'impression d'être dans une voiture de sport, sans trop compromettre la vue vers l'extérieur.

En ce qui concerne la première rangée, il est évident que les designers avaient pour mission de réduire l'encombrement du tableau de bord, en supprimant les boutons traditionnels à la fois sur le volant et autour de l'écran numérique de 11,4 pouces. Désormais, tout ce que l'on voit en regardant le tableau de bord et la console centrale, c'est l'écran, un petit levier de vitesses électronique et les bouches d'aération de la climatisation. Il n'y a pas de boutons à proprement parler, et le résultat ressemble presque à un concept dans son exécution.

Sièges du Range Rover Velar 2024 Photo : D.Heyman

La banquette arrière est suffisamment spacieuse pour accueillir des adultes de taille moyenne, et les sièges se rabattent à plat pour augmenter l'espace de chargement. Le Velar est également équipé d'un double hayon qui permet d'ouvrir le panneau supérieur du hayon sans risquer de faire glisser une charge serrée.

La technologie dans le Range Rover Velar 2024 - 8/10

En 2024, une version mise à jour du système d'infodivertissement Pivi de Range Rover est accessible via cet écran tactile flottant de 11,4 pouces en verre incurvé. Il est attrayant et réactif, et vous pouvez sentir la qualité du verre sous vos doigts. C'est plaisant et c'est un véritable signe de l'attention portée à la mise à jour de la qualité de l'habitacle.

En option, il existe un système audio Meridian 3D surround à 17 haut-parleurs qui, avec l'annulation active des bruits de la route qui neutralise les fréquences sonores extérieures, offre un habitacle silencieux et luxueux, digne de la marque. Le système prend également en charge Amazon Alexa, ainsi que les fonctions sans fil Apple CarPlay et Android Auto.

Tout cela est très bien, mais souffre d'une affliction que nous voyons beaucoup aujourd'hui, celle de l'écran tactile qui aspire toutes les commandes, même les plus basiques. Les commandes retirées du tableau de bord devaient bien aller quelque part, et elles se retrouvent là, ou là-dedans pour être plus précis. Les commandes de climatisation, les modes de conduite, l'activation de la caméra HD, les commandes de différentiel - elles sont toutes présentes mais constituent un défi à relever lors des déplacements, en particulier sur un terrain cahoteux.

Design extérieur du Range Rover Velar 2024 Photo : D.Heyman

Conduite du Range Rover Velar 2024 - 8,5/10

Au-delà de toutes les caractéristiques de luxe, un Range Rover se doit d'être performant hors des sentiers battus. Il existe sept modes de conduite à choisir pour vous aider dans cette optique : Eco, Comfort, Grass-Gravel-Snow, Mud-Ruts, Sand, Dynamic et Auto, ainsi qu'une suspension pneumatique auto-nivelante. Les modes les plus spécifiques au tout-terrain permettent au véhicule d'ouvrir ou de fermer automatiquement le différentiel central, d'ajuster la répartition de la puissance et de modifier la transmission pour obtenir un comportement routier exceptionnel. Les modes les plus orientés vers le tout-terrain ouvrent ou ferment automatiquement le différentiel central, ajustent la répartition de la puissance et modifient les commandes de la transmission pour une progression inégalée sur les terrains accidentés, glissants ou boueux.

Ajoutez à cela un système de contrôle de la descente et un régulateur de vitesse lente, et vous avez un véritable tout-terrain.

Outre les éléments mécaniques, des technologies embarquées améliorent encore les performances tout-terrain. Parmi elles, des caméras situées au-dessus des roues avant et une fonction de "capot transparent" qui utilise d'autres caméras pour voir directement devant et en dessous de vous, afin que vous puissiez repérer les rochers, les racines et les ornières qui se trouvent sur votre chemin.

La fonction de contrôle de la marche lente est un peu difficile à activer, car il faut à nouveau naviguer dans les menus pour y accéder, mais une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à vous soucier de la direction, le système faisant le reste.

Le design du nouveau Range Rover Velar 2024 Photo : D.Heyman

Aussi performant soit-il dans ces conditions, votre Velar 2024 passera tout de même la majeure partie de son temps sur des routes pavées, où il se comporte tout aussi bien. Deux groupes motopropulseurs sont proposés : le P250 est un 4-cylindres de 2,0 litres développant 247 chevaux et 269 lb-pi de couple, tandis que deux options de 6-cylindres en ligne légèrement hybrides sont également disponibles, le P340 développant 335 chevaux et 354 lb-pi, et le P400 développant 395 chevaux et 406 lb-pi.

Une version hybride rechargeable est également disponible sur d'autres marchés, mais elle n'a pas encore été confirmée pour le Canada. Il est d'autant plus curieux que Mercedes-Benz vient de lancer son GLE 450e PHEV sur le marché canadien et qu'Audi et BMW proposent des offres similaires pour leurs nouveaux venus dans le segment.

Essai de Range Rover Velar 2024 Photo : D.Heyman

Bien que le modèle n'offre pas la possibilité de rouler en mode entièrement électrique comme le modèle PHEV, les groupes motopropulseurs que vous obtenez sont robustes et vous mèneront à bon port en un rien de temps. Nous avons testé le modèle HSE P400 Dynamic et la puissance est délivrée rapidement, le moteur et la boîte automatique ZF à 8 rapports étant parfaitement synchronisés pour garantir que vous restiez le plus longtemps possible dans la plage de puissance.

La suspension pneumatique vous maintient bien en place dans les virages, ce qui, en plus de la position de conduite, donne l'impression de conduire un véhicule plus bas qu'un VUS. C'est une expérience de conduite très agréable qui vous donne envie d'en faire plus, et à ce niveau, on peut parler d'une belle réussite de la part de Range Rover.

Logo de Range Rover Velar 2024 Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions sur le Range Rover Velar 2024

Le modèle Velar PHEV sera-t-il disponible au Canada à l'avenir ?

Range Rover n'a pas confirmé que le modèle P450 PHEV sera disponible au Canada, mais indique qu'il examinera les performances du modèle sur d'autres marchés au cours de l'année et qu'il réévaluera la situation par la suite.

Quel est le prix du Range Rover Velar 2024 ?

Le Velar est disponible en trois versions : P250 Dynamic SE (68 400 $), P340 Dynamic SE (76 100 $) et P400 Dynamic HSE (88 500 $).

Le mot de la fin

Bien que l'on ne puisse nier l'élégance des modèles Range Rover pleine grandeur et la vivacité du plus petit Evoque, le Velar occupe une place centrale dans la gamme, offrant une expérience polyvalente et satisfaisante ainsi qu'une valeur ajoutée intéressante. De plus, il arbore une esthétique élégante, utilise des matériaux de qualité pour les éléments intérieurs, et a réussi à réduire l'encombrement dans l'habitacle.

Points forts Excellente conduite, sur route et hors route

Excellente conduite, sur route et hors route Puissant groupe motopropulseur hybride turbo en option

Puissant groupe motopropulseur hybride turbo en option Style élégant Points faibles Manque de boutons physiques pour certaines commandes

Manque de boutons physiques pour certaines commandes Le modèle PHEV n'est pas disponible au Canada

L'arrière de Range Rover Velar 2024 Photo : D.Heyman

Les concurrents du Range Rover Velar 2024

Range Rover Velar 2024 gris Photo : D.Heyman

