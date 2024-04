Mazda MX-5 2022, trois quarts arrière | Photo : D.Heyman

Auto123 met à l’essai la Mazda MX-5 2022.

Pour 2022, la MX-5, la sportive préférée de tous, revient au bercail à peu près comme avant, mais avec quelques trucs dans sa manche pour rendre sa conduite encore plus agréable que par le passé.

Le premier défi

Bien sûr, ce qui n'a pas changé, c'est la taille de la voiture, et quand vient le moment de se glisser dans l'une d'elles, il faut faire preuve d'un peu de créativité... et de souplesse! L'habitacle, bien qu'il soit plus grand qu'en 1989 lorsque la MX-5 Miata a été lancée, est un endroit très confortable malgré la petitesse de l’endroit.

Mazda MX-5 2022, profil | Photo : D.Heyman

Mazda MX-5 2022, siège | Photo : D.Heyman

Une caractéristique que mon modèle d'essai ne possédait pas était les sièges sport Recaro disponibles en option. Ils offrent un soutien plus convaincant et sont même jolis à regarder. En revanche, leur support latéral fait en sorte qu'il est plus difficile de s'y enfoncer pour les personnes aux hanches élargies. Pour m'y être assis à plus d’une reprise, disons qu’ils ne conviennent pas à tous. Les sièges de série de mon modèle d'essai offrent un bon soutien et, à mon avis, c'est tout ce qu'il faut.

Il s'agit de glisser la jambe droite dans le siège, de l'incliner un peu vers la droite pour éviter le volant (il n'est pas énorme, mais il n'est pas minuscule non plus), d'enfoncer son popotin dans le siège et de laisser la jambe gauche suivre. Mais ça, c'est avec la capote baissée. Avec la capote relevée – et cela ne devrait pas vous surprendre –, c'est un peu une autre histoire.

Pour commencer, ne pensez même pas à porter une casquette. À moins que je ne sois prêt à conduire avec la tête penchée à droite ou à gauche, le bec de ma casquette serait coincé contre la garniture de toit, ce qui n'est pas très plaisant.

Vous pouvez voir sur les photos de profil que le toit n'est pas complètement plat, mais un peu arrondi pour un peu plus d'espace pour la tête. Mais 950 mm, ce n'est pas beaucoup. C'est pourquoi j'ai gardé la capote baissée pendant presque toute la durée de mon essai, car cet avantage de pouvoir facilement replier la capote avec ses mains tout en étant assis à la place du conducteur est un astuce qui ne vieillit jamais.

Mazda MX-5 2022, intérieur | Photo : D.Heyman

Confortable, mais un peu serré

Bien sûr, une fois assis, il est facile de voir les avantages d'avoir un habitacle aussi confortable. Les commandes sont toutes là, à portée de main. Le volant – qui est à la fois inclinable et télescopique –, le levier de la boîte de vitesses et les pédales sont tous disposés de manière à ce qu'ils tombent presque exactement là où on les attend.

Lorsque vous commencez à attaquer les routes sinueuses pour lesquelles la MX-5 a été conçue, vous comprenez pourquoi il est si important que les commandes soient placées là où elles sont. Avec un châssis aussi réactif que celui-ci, vous voulez autant que possible sentir que vous ne faites qu'un avec la voiture, afin que votre corps puisse suivre le rythme du châssis ultra-athlétique et réfléchi.

Vous ne pourrez pas faire entrer dans le coffre quelque chose de plus grand qu'un petit sac de voyage, mais vous ne perdrez pas d'espace de coffre une fois que vous aurez rangé le toit. C'est logique, car d'une part, vous ne voudriez pas que quelque chose de plus grand qu'un sac souple vienne perturber l'équilibre parfait du poids de la voiture. Et si vous voulez vraiment aller à la patinoire ou sur les pistes de ski, vous pouvez toujours utiliser le siège passager, n'est-ce pas ?

Mazda MX-5 2022, écran multimédia | Photo : D.Heyman

L'équipement

La GS est le deuxième de trois niveaux de finition disponibles avec la version à toit souple, et elle est équipée de série du système d'infodivertissement Mazda Connect et d'un écran de sept pouces avec molette de défilement sur la console, un peu comme l’iDrive de BMW. La MX-5 n'a pas encore reçu la dernière version de Mazda Connect, cependant, car contrairement au CX-30 ou à la Mazda3, elle fait encore partie des modèles Mazda de génération précédente. C'est dommage, mais jusqu'à ce que Mazda nous présente une nouvelle MX-5, il faudra s’y faire. Ce que vous obtenez, cependant, c'est Apple CarPlay et Android Auto câblés, ce qui améliore la situation à l'intérieur.

