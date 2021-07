Auto123 met à l’essai la Mitsubishi Mirage ES 2021.

La voiture citadine est une idée qui existe ailleurs dans le monde depuis fort longtemps, mais il semble que le Canada ne soit pas l’endroit le plus favorable à son épanouissement. Depuis 2013, année où la commercialisation de la Mirage a débuté chez nous, il s’est vendu autant d’exemplaires de la puce urbaine (un peu moins de 20 000 unités) que de copies du Ford F-150 durant les deux premiers mois de l’année en cours.

Bon, c’est vrai qu’il est injuste de comparer le best-seller nord-américain avec une voiture malmenée par la presse automobile depuis son introduction sur le continent, mais c’est simplement à titre indicatif que j’ai choisi le pickup de Dearborn.

Si on veut comparer des pommes à d’autres pommes, sachons que la microvoiture de Mitsubishi n’a plus qu’une seule rivale : la Chevrolet Spark. Et avant même de vous livrer mes commentaires à propos de la voiture la plus abordable de la marque des trois diamants, si vous pensez opter pour la Mirage, vous vous devez de traverser la rue pour mettre à l’essai la Spark qui affiche, elle, le nœud papillon - vous ne serez probablement pas déçus !

L’objet de cette chronique est toutefois de déterminer si la Mitsubishi Mirage ES 2021 vaut les 15 183 $ (avec frais de préparation de 1325 $ inclus) qu’elle commande.

Une voiture, c’est ça et rien de plus!

Ma première voiture, achetée en 1998, avait des fenêtres à manivelles, une boîte manuelle à quatre rapports et un lecteur cassette en plein centre de la planche de bord. La Mitsubishi Mirage ES a beau proposer un écran tactile (même sur le modèle de base), un rapport de plus à la transmission et des fenêtres électriques, ça ne l’empêche pas de remémorer mes belles années puisqu’à l’arrière, les fenêtres s’ouvrent avec les bras. D’ailleurs, mes garçons ont laissé sortir un retentissant « c’est quoi ça? » lorsqu’ils ont aperçu la manivelle en plastique noir.

C’est l’une des facettes loufoques de la Mirage… avec comme autre curiosité la position du cric sous le siège du conducteur! J’aurais presque aimé de voir le pneu de secours par-dessus le moteur comme c’était le cas dans la mythique Renault 5 !

Je l’ai répété à maintes reprises dans le passé, la Mitsubishi Mirage me fait vraiment penser aux voitures du siècle dernier. Sa philosophie du strict minimum fait contraste aux modèles de plus en plus équipés en 2021. Un simple coup d’œil à l’intérieur révèle une sellerie trop courte aux deux rangées, une assise avec un rembourrage inquiétant et un support quasi inexistant sur les baquets avant. À l’arrière, l’espace est compté, surtout quand on constate qu’il y a trois places… trois places !!!

Les espaces de rangement se limitent aux portières avant, et à quelques porte-gobelets ici et là, tandis que le plastique est bien entendu de qualité inférieure, mais ça fait partie de l’expérience Mirage !

Ne cherchez pas d’écran digital derrière le volant – il n’est tout simplement pas au programme – ou de touches tactiles pour le contrôle de la climatisation. La Mirage est la définition même d’une voiture « analogue », et ce, même s’il est possible de se connecter aux dispositifs Apple CarPlay et Android Auto… dans les livrées plus onéreuses du modèle! La Mirage ES n’a même pas de régulateur de vitesse et le levier logé en plein centre des occupants de la première rangée appartient au XXe siècle; eh oui, la Mirage la plus accessible oblige même son conducteur à jouer avec les trois pédales au plancher à l’occasion !

Je vous rassure, il y a tout de même l’air climatisé (qui handicape les performances de la mécanique lorsqu’elle est en marche), une prise USB et la possibilité de connecter son téléphone intelligent pour effectuer ou recevoir des appels en toute sécurité.

L’opération de verrouillage des portières prend un temps fou, ce qui nous permet de constater à quel point nous sommes habitués à cette merveilleuse invention qu’est la clé intelligente. Oui oui, vous avez bien compris, les deux portières avant ont, à l’instar du hayon, une bonne vieille serrure, tandis que les portières de deuxième rangée doivent être verrouillées avec le bouton à l’intérieur. C’est drôle pendant quelques jours au printemps, mais en hiver avec plusieurs sacs d’épicerie, ça l’est un peu moins !

Et au volant alors?

C’est vrai que jusqu’ici, la Mirage ES ne semble pas trop alléchante, et ce, malgré cette garantie du manufacturier de 10 ans / 160 000 km sur le groupe motopropulseur et de 5 ans / 100 000 km pour la portion pare-chocs à pare-chocs. Mais une voiture, c’est aussi l’expérience de conduite et la Mirage est tout de même capable de se mouvoir.

J’ai aussi pris le temps d’entasser mon épouse et mes deux garçons à bord pour voir comment se comportait la « Ministubishi » avec quatre êtres humains à bord. Si la Mirage s’avère limitée lorsqu’il n’y a qu’un seul occupant à bord, c’est carrément pénible – et même un peu drôle – lors des accélérations, des reprises et des entrées sur l’autoroute.

Le petit 3-cylindres atmosphérique s’exprime haut et fort – surtout pour le premier rapport – chaque fois que la pédale de droite est enfoncée dans le plancher, et même si la sonorité particulière du moulin n’est pas vilaine, la voiture peine à accélérer. En revanche, même si la boîte manuelle de la Mirage est à des années-lumière des unités de Porsche, de BMW ou de Honda (pour ne nommer que ceux-là), elle apporte un élément plaisir à une voiture qui est franchement mauvaise lorsqu’elle est équipée de la boîte à variation continue.

Autorisé et recommandé, c’est deux choses différentes

Peu importe la boîte retenue, la Mirage oblige son conducteur à être vigilant pour les manœuvres où la puissance et le couple de la mécanique ont un mot à dire sur la sécurité. Autrement dit, même si la petite Mitsubishi est autorisée à rouler sur l’autoroute, elle s’avère plus à l’aise en ville où elle se faufile facilement entre les nids-de-poule et les gros VUS grâce à son étroitesse exemplaire. Ah oui, j’ai presque oublié de mentionner que les manœuvres de stationnement sont hyper faciles à réaliser. Là, la p’tite Mirage est dur à battre !

Le mot de la fin

À 15 183 $ (avec les frais de transport), la Mitsubishi Mirage ES 2021 n’est pas aussi intéressante que sa rivale américaine. La Chevrolet Spark est une petite plus amusante à conduire et qui inspire confiance, du moins face à la Mirage. Qui plus est, la Spark se vend moins cher dans sa livrée de base. C’est le prix à payer pour avoir une voiture couverte par une garantie aussi longue.

Je me permets tout de même de lancer une question à quiconque considère la Mirage parmi ses choix à cause de la garantie : voulez-vous vraiment conduire cette voiture pendant une décennie?

On aime

La boîte manuelle

Le prix

La sonorité du moteur

Le roi du stationnement en ville !

On aime moins

Le volume intérieur

Les pénibles accélérations

Pas de régulateur de vitesse

La concurrence principale

Chevrolet Spark

