Rivière des Français, ON - La rivière des Français traverse le Bouclier canadien et son parcours est ponctué de rapides, de chutes, de gorges et de lacs reliés dans sa course entre le lac Nipissing et la baie Georgienne. On rejoint ainsi Montréal, le fleuve St-Laurent et finalement l’estuaire qui mène à la mer. Les explorateurs Jean Nicolet, Pierre Radisson, des Groseillers et La Vérendrye parcoururent ces cours d’eaux entre 1629 et 1649.

La communauté de la rivière des Français accueillait un groupe de journalistes automobile en quête d’aventure dans le district de Sudbury. Ces grands lacs tranquilles bordés de forêts boréales constituaient un terrain de jeu idéal pour des escapades hors-route avec la nouvelle famille des produits TRD Pro du manufacturier Toyota.

Près de 40 ans

La division TRD (Toyota Racing Development) a vu le jour en 1979. Elle se spécialise dans la conception et la fabrication de pièces de châssis et de moteurs avec la performance en avant–plan. Dévoilée en 2015 au Canada, la gamme TRD Pro est inspirée des succès en rallyes automobiles hors route de Toyota, qui fait la pluie et le beau temps depuis des années dans les courses d’endurance comme le Baja 1000 dans la basse Californie, au Mexique.

Bleu vaudou, équipement spécialisé

En plus de se distinguer visuellement par des couleurs exclusives dont le porte-étendard pour 2019 est le bleu vaudou, les versions TRD Pro des modèles 4Runner, Tacoma et Tundra s’enrichissent d’un équipement hors-route plus performants. Pour 2019, Toyota a mis à jour son camion intermédiaire Tacoma TRD Pro et son VUS 4Runner TRD Pro. On note aussi le retour du Tundra dans la version TRD Pro qui avait pris congé en 2018. Les trois modèles ont été dévoilés officiellement au dernier salon de l’auto de Chicago, plus tôt cette année.

Un circuit pour salir les montures

Après avoir fait le trajet de 115 km de l’aéroport de Sudbury à la Rivières des Français, nous avons attaqué un trajet hors route d’une quinzaine de minutes abondamment arrosé de pluie dans les dernières 48 heures. Tour à tour, nous avons pris le volant de chaque véhicule pour le mettre à l’épreuve.

Conçus pour les milieux inhospitaliers, les véhicules TRD Pro sont livrés avec une suspension plus élevée, des amortisseurs de dérivation internes de 2,5 pouces Fox, des pneus tout-terrain plus grands et des plaques de protection.

Le 4Runner

Le 4Runner a été le premier à montrer ses compétences. Reconnu pour sa robustesse et reposant sur un châssis de camion, le 4Runner se sentait complètement dans son élément. Couvert de boue, les pneus trouvaient toujours de la traction. Le moteur V6 de 4 litres est certes vieillot et gourmand et sa boîte à 5 rapports dépassée, mais ce moteur est indestructible.

Le 4Runner est le seul TRD Pro à ressorts hélicoïdaux arrière. Comparé aux ressorts à lames des deux autres, ils fournissaient une suspension qui pliait mais ne cassait pas, tout en ajoutant un confort appréciable sur la route. Les angles d’approche et de départ de 4Runner sont les meilleurs de la famille TRD Pro.

Le 4Runner est par ailleurs le seul camion du groupe TRD Pro à ne pas être équipé du système Safety Sense P ou TSS-P de Toyota, un ensemble de technologies de sécurité avancées qui incluent des fonctions telles que le freinage automatique, l'alerte de sortie de voie et le détecteur d’angles morts.

Une des fonctions intéressantes du 4Runner est le Crawl Control. Le système utilise la technologie de traction pour faciliter le véhicule sur un terrain difficile, laissant ainsi le conducteur libre de se concentrer sur la direction. On passe au point mort pour ensuite appuyer sur le bouton dans le pavillon de toit qui active le système. Ensuite, on relâche le frein. Sans appuyer sur l'accélérateur, le 4Runner s'est frayé un chemin à travers une rangée de billots de bois et une montée rocheuse. Il est le mariage parfait entre routes et sentiers.

Le Tacoma

Le Tacoma TRD Pro s'est révélé être le couteau suisse du groupe. Ses dimensions étroites, son poids plus léger et un nouveau châssis plus rigide lui procure une dynamique naturelle qui le place en tête.

Le Tacoma TRD Pro offre aussi les amortisseurs les plus compétents. Équipé à l’avant d’un piston de 46 mm et huit zones de dérivation (cinq en compression et trois en rebond), il s’inspire directement des modèles hors-route utilisés en course. Il y aussi à l’avant une barre antiroulis qui permet de maintenir une direction précise et un comportement routier agréable.

Le Tacoma comprend également des amortisseurs arrière de 2,5 po qui emploient onze zones de dérivation (sept en compression, quatre en rebond) et qui sont dotés de réservoirs externes de 2 po. Pour 2019, le nouveau modèle bénéficie d'une plaque de protection plus grande et d'extrémités chromées noires sur l'échappement TRD.

Le changement le plus visible est l'ajout d'une « prise d’air pour le désert » - Toyota hésite à l'appeler un tuba car il ne sert pas à traverser un cours d’eau. Cet « aspirateur » est monté en hauteur pour prendre son air au-dessus de la poussière dans les sentiers hors route et envoyé de l’air plus pur au moteur.

Sa transmission à six vitesses et son moteur V6 de 3,5 litres développant 278 chevaux et 265 lb-pi de couple sont inchangées.

Le Tacoma TRD Pro 2019 mérite d’être mentionné, aux côtés du Jeep Wrangler Rubicon et de la Chevrolet Colorado ZR2 comme les meilleurs camions de production pour le hors-route.

Le Tundra

Notre virée hors-route s’est terminée au volant du Tundra. Ce que les autres possèdent en finesse, le Tundra l’a en puissance. Aucun problème pour ramper au-dessus d’un rocher solide ou traverser une rivière de boue. Le camion utilise le même moteur V8 de 5,7 litres, avec 381 chevaux et 401 lb-pi de couple, que la version régulière.

Même sur les sentiers étroits où les branches raclaient des traces de poussière sur le côté de son corps un peu large, le Tundra restait indifférent. Bien qu’il ne dispose que d’une boîte de transfert à une vitesse, les nouveaux amortisseurs, les pneus tout-terrain adhérents et le châssis plus haut de deux pouces ont fait la différence.

Il manque au Tundra le système Multi-Terrain Select des deux autres modèles TRD Pro. Il y a aussi d’autres petits irritants comme ses deux embouts d’échappement chromés qui pendent un peu bas sous le pare-chocs arrière, ce qui réduit l’angle de départ du camion et cogne les rochers les plus raides.

Le Tundra est aussi le seul à ne proposer aucun différentiel arrière verrouillable. Son différentiel à glissement limité a bien fonctionné, mais un TRD Pro mériterait un différentiel arrière verrouillable.

Conclusion

La prime à payer pour prendre place à bord d’un modèle TRD Pro est salée, il faut le reconnaitre. Le 4Runner se vend à 56 680 $, le Tacoma (qui en version de base se négocie à 32 000 $ ou 33 000 $) se vend à 52 870 $ en TRD Pro, et le Tundra est le plus cher à 61 530 $.

Si vous êtes un vrai amateur de terrains difficiles, le Tacoma est le mieux équipés pour affronter les pires conditions. Notre préféré est le 4Runner, lui qui offre le plus bel équilibre entre confort sur la route et compétence hors-route. Le Tundra est non seulement un peu gros, mais aussi un peu vieux, moins bien adapté ; sans le dire trop fort, Toyota prépare un nouveau modèle pour l’an prochain.

Trois véhicules bien équipés pour le hors-route, mis à l’épreuve sur le Bouclier canadien. Nous avons bien apprécié cette journée bien spéciale dans un coin enchanteur du pays.

