• Auto123 met à l’essai la Nissan Z 2023.

La Nissan Z est une icône des sportives abordables depuis près de 50 ans. La Datsun 240Z a été introduite en octobre 1969 et suscite l’intérêt des passionnés de sport automobile depuis. La nouvelle génération de la Z perpétue cet héritage. Propulsée par un moteur V6 biturbo de 3,0 litres, elle offre un style rétro moderne, des performances solides et une expérience de conduite engageante, ravivant l’esprit intemporel de la Z originale.

Nissan Z 2023 : quoi de neuf

La Nissan Z 2023 de nouvelle génération fusionne des éléments de style rétro et des avancées technologiques modernes. En réponse aux attentes grandissantes des amateurs de voitures sport, cette version présente une motorisation turbo V6 de 400 chevaux, livrable avec une transmission manuelle à six vitesses ou une boîte automatique à neuf vitesses. Une version NISMO est en préparation pour 2024.

L’intérieur a subi une modernisation qui était la bienvenue. Le système multimédia a été mis à jour et l’affichage numérique configurable pour les informations essentielles du conducteur est nouveau. Ce sont de nettes améliorations, mais on reste quand même loin de ce que la concurrence offre en matière de technologie et de modernité.

Nissan Z 2023, avant Photo : Auto123

Nissan Z 2023 : versions et prix

En ce qui concerne les versions offertes, la Nissan Z 2023 propose deux choix :

Z Sport : à partir de 46 498 $ — Cette version profite du moteur de 400 chevaux ainsi que d’une boîte manuelle. À ce prix, vous retrouvez l’essentiel de la Z, ce qui signifie la puissance, la sonorité de l’échappement et surtout le plaisir de conduire. Elle constitue une porte d’entrée accessible dans le monde de la Z.

Z Performance : à partir de 58 498 $ — Pour les amateurs de performance, la version Z Performance ajoute des caractéristiques tels une suspension sport, un différentiel à glissement limité et des freins améliorés. Les jantes de 19 pouces avec pneus d’été renforcent l’adhérence au sol pour une expérience de conduite plus sportive.

Ces deux versions sont disponibles avec la boîte de transmission manuelle ou l’automatique, selon votre préférence. Nous avons eu l’occasion de conduire l’année dernière la Z avec la boîte automatique et cette année, ce fut celle avec la manuelle. Une fois n’est pas coutume, mais nous avons eu une très grande préférence pour la boîte automatique. La manuelle, quant à elle, oblige le conducteur à toujours prendre une demi-seconde pour s’assurer que le prochain rapport est bien engagé avant de débrayer.

Nissan Z 2023, profil Photo : Auto123

Concurrentes de la Nissan Z 2023

La Nissan Z 2023 rivalise directement avec des modèles tels que la Toyota Supra, offrant ainsi une solution de rechange attrayante pour les passionnés de voitures sport. Parmi les autres concurrents potentiels, citons la Ford Mustang et la Chevrolet Camaro, qui partagent également une passion pour les performances et le style.

Nous avons également pris le volant d’une BMW Z4 juste après notre semaine avec la Z. Les deux voitures, de puissances équivalentes, offrent le même agrément de conduite. Les deux 6-cylindres, l’un offrant 380 chevaux, l’autre 400 (en mode propulsion), vont vous permettre de faire danser le train arrière à souhait. La seule différence réelle est avec le prix. La Z est disponible pour seulement 46 498 $ alors que la Z4 en configuration M40i exigera la signature d’un beau chèque de plus de 83 000 $.

Quelle version choisir

En considérant l’équilibre entre performances et caractéristiques, la version Z Performance semble offrir le meilleur rapport qualité-prix. Avec ses améliorations en matière de suspension, de freins et d’adhérence au sol, elle propose une expérience de conduite plus dynamique sans sacrifier le confort. Cette version s’adresse aux conducteurs qui recherchent une combinaison optimale de performance et de commodité.

Nissan Z 2023, intérieur Photo : Auto123

Le mot de la fin

La Nissan Z 2023 perpétue la glorieuse tradition sportive de la lignée Z. Forte de ses améliorations techniques et de son design irrésistible, elle propose un vaste éventail d’options pour les passionnés de conduite sportive. Que vous souhaitiez vivre votre première expérience dans le monde légendaire de la Z ou que vous recherchiez des sensations fortes au volant, une chose est sûre : cette voiture continuera à honorer l’héritage sportif de la Z, et vous ne pourrez que savourer chaque instant passé derrière son volant… Nous avons déjà hâte à l’été prochain pour reprendre le volant de la version NISMO 2024.