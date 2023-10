• Auto123 effectue un premier essai de la Nissan Z NISMO 2024.

Sonoma County, Californie - Lorsque la dernière Nissan Z est arrivée pour 2023, elle a été accueillie avec un mélange d’exaltation et de dérision, notamment par les fidèles.

D’une part, les amateurs ont bien aimé le prix du modèle de base, proposé à moins de 50 000 $, ainsi que la puissance du turbo et l’allure rétro. Mais tout cela a été éclipsé par une sensation de lourdeur et une direction à court de précision.

En effet, lorsqu’on pense à des sportives abordables telles la Mazda MX-5 ou la Toyota GR86, ce qui importe n’est pas tellement la puissance, mais une voiture qui offre le genre de maniabilité qui touche la corde sensible des conducteurs ? C’est plus difficile à offrir que de la simple puissance.

La Z avait besoin de quelque chose pour lui donner plus de précision, plus d’équilibre, voire plus d’adhérence sur la route. C’est ce que propose la version NISMO, la division performance de Nissan (NISsan MOtorsport, en passant).

Nissan Z NISMO 2024, trois quarts arrière Photo : D.Heyman

Design de la Nissan Z NISMO 2024 - 9,5/10

La Z régulière a une belle allure, mais la version NISMO (prix de base : 75 998 $) en remet. Elle conserve les feux et le bouclier arrière noircis qui rappellent la Z32 300ZX, l’écusson « Z » rétro sur les montants C et le profil de la Datsun 240Z de 1969. Ensuite, elle propose en plus :

Des pare-chocs avant et arrière redessinés (les pare-chocs avant étant dotés de canards aérodynamiques fonctionnels aux extrémités) ;

De nouvelles jantes Rays de 19 pouces (avec l’emblème NISMO) chaussées de pneus plus larges Dunlop SP Sportmax GT 600 ;

Un aileron arrière allongé pour ajouter à l’appui aérodynamique ;

Et bien sûr, le bandeau rouge NISMO éponyme autour de la base de la carrosserie.

Ajoutez à cela une nouvelle couleur pour la carrosserie, la Stealth Gray, et vous obtenez une voiture améliorée sur le plan stylistique, une approche qui reprend les qualités de la Z et y ajoute un peu plus d’énergie.

La voiture est plus basse et plus large, et les pare-chocs plus massifs lui donnent l’allure d’un bolide de course. Les jantes et les pneus sont aussi du plus bel effet, surtout à l’arrière, où l’on peut vraiment voir les effets du nouveau pare-chocs.

Nissan explique que si la nouvelle Z originale s’est inspirée de la 240Z, pour la NISMO, la muse a été la forme améliorée de la 240ZG. L’allure est spectaculaire — surtout si on la compare à l’allure un peu trop « personnalisé » de la 370Z NISMO. Dommage que le Canada n’a pas droit à la fabuleuse peinture blanche nacrée avec toit noir contrasté.

Nissan Z NISMO 2024, intérieur Photo : D.Heyman

Intérieur de la Nissan Z NISMO 2023 - 8,5/10

La Nismo bénéficie de nouveaux sièges sport Recaro finis en daim Alcantara et cuir véritable, d’un volant en daim Alcantara et d’un groupe de jauges à affichage numérique avec des graphiques actualisés. L’habitacle est assez élégant et présente un style quasi rétro, quoiqu’à mon avis une option analogique pour l’instrumentation s’impose, car elle permettrait de mieux savourer le moment. Mais bon, les intérieurs des voitures de course sont tous dotés d’instruments à affichage numérique de nos jours et la variante NISMO a été développée en gardant à l’esprit les performances sur circuit. Les boutons anodisés de démarrage/arrêt et de changement de mode de conduite, peints en rouge, sont superbes et complètent le style intérieur.

Les sièges baquets profonds offrent un très bon soutien, mais ils ne sont ni chauffés ni dotés de réglages électriques. Ils maintiennent bien les occupants en place, même si les plus grands se sentiront un peu à l’étroit.

Si vous envisagez d’amener votre Z NISMO sur piste — ce qui sera probablement le cas si l’on se fie aux études de marché de Nissan —, sachez qu’avec l’ajout d’un casque de protection, la vie sera un peu compliquée si vous mesurez plus de six pieds. Lorsque nous avons pris la piste, j’ai dû basculer le dossier du siège de façon importante vers l’arrière, ce qui est à peu près l’inverse de la position idéale qu’il faut adopter pour une conduite sur piste. Heureusement que le volant s’incline et se télescope.

Nissan Z NISMO 2024, écran de données Photo : D.Heyman

Nissan Z NISMO 2024, tableau de bord Photo : D.Heyman

Vous disposez toujours des tablettes derrière les sièges. Elles peuvent recevoir un petit sac ou un casque. Il est donc agréable de savoir que malgré les nombreux renforts du châssis, il n’a pas été nécessaire d’installer des renforts supplémentaires derrière les sièges. Heureusement, car l’habitacle de la Z est étroit. Et le bac de rangement situé sous l’accoudoir est à peine assez grand pour contenir un portefeuille. Bien qu’il y ait deux porte-gobelets, l’un d’entre eux sera recouvert par l’accoudoir coulissant si vous le laissez en position avancée.

La technologie dans la Nissan Z NISMO 2024 - 7/10

L’écran central du système multimédia mesure huit pouces comme avec la Z. On retrouve les applications Apple CarPlay et Android Auto, qui peuvent être reliées au système sans l’aide d’un fil. La variante NISMO hérite également d’une chaîne audio Bose de meilleure qualité, mais il se fait mieux ailleurs, notamment le système dérivé de BMW avec la Toyota Supra, par exemple. Une meilleure résolution de la caméra de recul aurait été appréciable. Il aurait également été intéressant de voir ici le nouveau système multimédia de Nissan (apparu pour la première fois avec le VUS Armada), quoique rien garantit que l’écran plus massif s’adapterait au tableau de bord ici.

Nissan Z NISMO 2024, arrière Photo : D.Heyman

La conduite de la Nissan Z NISMO 2024 - 8,5/10

Il est vrai que la Z NISMO n’est livrable qu’avec une boîte de vitesses automatique à neuf rapports, alors que la Z régulière peut recevoir une boîte de vitesses manuelle. Le penchant de la NISMO pour le travail sur circuit est à l’origine de cette décision. Selon Nissan, les acheteurs potentiels d’une Z NISMO sont surtout intéressés par les temps au tour, et la boîte automatique est tout simplement la solution la plus rapide.

Il s’agit de la même transmission automatique que celle de la Z normale, mais avec plus de disques d’embrayage. Elle est aussi améliorée, offrant des montées en régime 27 % plus rapides et des rétrogradations 50 % plus rapides. Vous le sentirez particulièrement avec le nouveau mode Sport+ qui affine la réponse de l’accélérateur, conserve les rapports plus longtemps en mode automatique et assouplit le système VDC pour plus de glissement du train arrière.

Les résultats sont vérifiables (nous avons conduit la Z Performance juste avant la NISMO à titre de comparaison). La voiture s’accroupit et bondit avec plus de férocité que l’ancienne mouture. Il y a un système de contrôle de lancement ; on maintient le frein, on tire les deux palettes en même temps pour l’activer, puis on met le pied au plancher).

Les 428 chevaux et 384 lb-pi de la variante NISMO représentent des augmentations de 20 et 34, respectivement, par rapport à la version Z Performance. Vous sentirez la différence, bien que cette livrée NISMO pèse 100 livres de plus, ce qui réduit l’effet de la puissance supplémentaire. En effet, il aurait été intéressant de trouver quelques chevaux supplémentaires — peut-être 30 de plus au lieu de 20. En fait, il ne s’agit pas tant d’un bond en avant par rapport à la Z, mais plutôt d’un pas en avant.

Nissan Z NISMO 2024, avant Photo : D.Heyman

C’est autre chose pour la puissance et la maniabilité. Les roues, les pneus et les amortisseurs sont différents et certains éléments sont rigidifiés, par exemple les ressorts et les bagues. Les freins sont plus gros, les étriers sont différents et la rigidité de torsion (de 2,5 %) et latérale (de 12 %) est accrue.

La crémaillère de direction est également plus rigide, de sorte que les sensations procurées par le volant en Alcantara sont comparables à celles de voitures beaucoup plus chères comme la BMW M4 et même la Porsche Cayman GT4. La direction est également plus rapide. La démultiplication de la direction n’a pas changé, mais la rigidité de la direction et les pneus plus collants font que de simples ajustements sont suffisants pour obtenir de bons résultats. La zone morte est juste assez présente pour que vous ne soyez pas constamment en train d’ajuster sur l’autoroute, mais à part cela, c’est la direction la plus directe que vous trouverez, surtout dans cette fourchette de prix.

Et puis il y a l’adhérence à la route. Même sur la périlleuse piste de Sonoma, il était impossible de décoller ces Dunlop. Même en mode Sport+, il était difficile de les faire crisser, quel que soit le degré d’accélération ou le survirage au décollage que j’essayais d’obtenir. La variante NISMO s’obstine à se coller au sol, inspirant une réelle confiance. C’est supérieur aux sensations approximatives que proposaient les variantes NISMO des anciennes 370 Z et 350 Z. Ces deux voitures étaient trop rigides, trop bruyantes et tout simplement trop dures pour le supplément d’argent qu’elles exigeaient.

Nissan Z NISMO 2024, écusson NISMO Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions sur la Nissan Z Nismo 2024

La transmission manuelle a-t-elle été totalement exclue ?

Même si les représentants de Nissan présents lors de l’événement s’en tenaient à leur discours « nous ne parlons pas des produits futurs », ils n’ont pas complètement exclu cette possibilité et rien dans la version NISMO ne l’empêche de recevoir la boîte de vitesses manuelle de la Z. En effet, s’ils l’ont fait avec la Toyota GR Supra, ils peuvent le faire ici.

Quelles sont les autres versions disponibles pour la Nissan Z 2024 ?

Outre la NISMO (79 998 $), il y a aussi la Z Performance (61 998 $) et la Z Sport (50 998 $). Toutes les variantes, à l’exception de la NISMO, sont livrables avec une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou une boîte de vitesses automatique à neuf rapports.

Le mot de la fin

Lorsque j’ai testé la Nissan Z sur route et sur circuit l’année dernière, j’aurais voulu l’aimer plus que je ne l’ai fait. Le groupe motopropulseur était bon, mais il manquait quelque chose qui l’empêchait d’atteindre le niveau supérieur, celui qui l’éloignait plus de la 370Z qu’elle remplaçait. Elle avait besoin d’une meilleure direction, d’une meilleure adhérence à la route et d’un meilleur contrôle de la carrosserie et du châssis.

En fait, elle avait besoin de l’approche NISMO. La division a répondu à l’appel en nous offrant une voiture qui constitue une amélioration évidente par rapport à la version régulière et qui suffira peut-être à ramener la Z sous les feux de la rampe en tant que sportive abordable et attrayante.

Les concurrentes de la Nissan Z NISMO 2024

BMW M2

Chevrolet Corvette Stingray

Ford Mustang GT

Honda Civic Type R

Toyota GR Supra

Nissan Z NISMO 2024, de profil Photo : D.Heyman