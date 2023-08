En juin dernier, Nissan partageait les premières images de la version NISMO de sa sportive Z. Une bonne nouvelle pour les amateurs de performance, mais le tout s’accompagnait d’une information moins joyeuse ; la version ne semblait qu’offerte avec une boîte de vitesses automatique.

Tout cela vient de se confirmer alors que Nissan vient de communiquer plus d’informations à propos de son bolide. Si aucune boîte manuelle n’est présente au menu, certains pourront au moins se consoler avec le fait que la variante va proposer plus de puissance, un châssis recalibré, sans compter qu’elle sera facilement reconnaissable sur la route en raison de distinctions uniques en matière de style.

Design de la nouvelle Nissan Z NISMO 2024 Photo : Nissan

La Nissan Z NISMO 2024 : le design

Pour l’extérieur, on parle de pare-chocs légèrement différents, de la présence de jupes latérales et d’un aileron arrière. Ce qui est le plus notable, c’est le museau de la voiture. Nissan explique que ce pif plus bas et allongé est inspiré de l’iconique Fairlady 240ZG. On retrouve toujours la bande rouge le long des flancs, une signature propre à NISMO. L’aileron arrière, qui se distingue avec ses trois sections, est également plus gros que celui de la version Z Performance. Nissan précise que ces ajouts aérodynamiques sont conçus pour réduire l’effet de traînée tout en produisant plus d’appuis. Jusqu’à quel point ? Ce n’est pas mentionné pour le moment.

Des jantes Rays de 19 pouces sont aussi exclusives au modèle. Elles sont plus larges d’un demi-pouce que celles de la livrée Z Performance. Elles sont ceinturées de pneus Dunlop SP Sport Maxx GT600, plus larges de 10 mm, toujours par rapport à la déclinaison Performance. Le noir, le blanc, l’argent, le rouge, ainsi que le gris qui est ici montré, figurent à la palette de couleurs.

L'habitacle de Nissan Z NISMO 2024 Photo : Nissan

La Nissan Z NISMO 2024 : l’intérieur

À bord, les changements sont moins drastiques. On retrouve des sièges Recaro recouverts d’Alcantara et la thématique est dominée par le rouge et le noir. Un volant en cuir (Alcantara) est présent et des logos NISMO qui apparaissent au bloc d’instruments permettent au modèle de s’identifier au démarrage.

La toute nouvelle Nissan Z NISMO 2024 Photo : Nissan

Les capacités de la Nissan Z NISMO 2024

Nissan a amélioré le système de refroidissement de l’huile moteur, augmenté la suralimentation et revu le calage de façon plus agressive pour pousser la prestation à 420 chevaux et 384 livres-pieds de couple, soit une augmentation de 20 et de 34, respectivement. La boîte automatique à neuf rapports a été améliorée et profite d’un embrayage plus robuste et d’un nouvel étagement qui se marie mieux à la mécanique de cette version. On promet des passages 50 % plus rapides. La puissance est transmise aux roues arrière par l’intermédiaire d’un différentiel à glissement limité profitant d’un embrayage.

Nissan a aussi ajouté au châssis des renforts à l’avant et à l’arrière, si bien que la rigidité en torsion gagne 2,5 %. Les ressorts sont plus rigides, les amortisseurs ont été réajustés et de nouvelles barres antiroulis ont été ajoutées, tout comme des bagues plus rigides à la suspension et à la crémaillère de direction. Comme avec la version Performance, la variante NISMO profite également d’étriers de frein à quatre pistons à l’avant, deux pistons à l’arrière, mais les disques avant sont plus grands d’un pouce (pour 15 pouces).

La Nissan Z NISMO 2024 est attendue en concession à l’automne.

Logo de Nissan Z NISMO 2024 Photo : Nissan