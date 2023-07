La toute nouvelle Polestar 2 2023 Photo : D.Boshouwers

• Auto123 a testé la Polestar 2 2023.

La Polestar 2 est un véhicule électrique de performance appartenant à la division électrique du constructeur Volvo. Cette berline a du style et un aspect pratique grâce notamment à sa hauteur de caisse. Le modèle est équipé d'une grande batterie de 78 kWh et d'un moteur électrique alimentant les roues avant, avec la possibilité d'opter pour une configuration à traction intégrale plus puissante qui comprend deux moteurs électriques.

L’autonomie de cette voiture est de 434 km en version à traction et 418 km en configuration quatre roues motrices selon l’EPA.

On est dans un environnement connu et familier, qui démntre une fabriation signé Volvo. On peut penser que nous avons affaire à une sous-catégorie de Volvo bon marché, mais il n’en est rien. Voyons alors pourquoi opter pour cette Polestar 2 plutôt que le Volvo C40, sa compétitrice directe.

Polestar 2 2023 bleu Photo : D.Boshouwers

La Polestar 2, une Volvo au rabais ?

Pour les initiés de la marque Volvo, nul doute qu’il y a une très grosse ressemblance avec la maison mère. Les phares en forme de T ainsi que la calandre de la Polestar 2 sont intégrés de manière fluide dans le design avant du véhicule. Au lieu d'une grille d'aération conventionnelle, la Polestar 2 présente une surface quadrillée et élégante qui se fond harmonieusement avec le reste de la carrosserie. Le logo Polestar trône fièrement au-dessus et au centre de cette dernière.

L'habitacle de Polestar 2 2023 Photo : D.Boshouwers

L’intérieur de la Polestar 2

L’habitacle est aussi épuré et froid que l’extérieur. Il arbore un aspect moderne avec son petit levier de vitesse et son petit écran tactile de 11,2 po connecté à Google. On aime ou pas, c’est selon vos capacités à vous connecter aux interfaces Google.

L’écran principal gère l’ensemble des paramètres du véhicule. De la climatisation au système multimédia en passant par la suite Google au complet. On aurait aimé avoir quelques boutons en place, mais on comprend aussi que ces boutons vont à l’encontre de la pureté et de la finition soignée que vous trouverez à l’intérieur de ce véhicule.

La Polestar 2 n'est pas une grande voiture, mais elle offre un espace décent pour les passagers à l’avant et à l’arrière. Même si de l’extérieur, le véhicule peut paraitre grand, à l’intérieur, on va vite être claustrophobe. Le montant des panneaux latéraux étant élevé, ça laisse un peu moins de place vitrée d’où la sensation de manque d’espace à bord. Heureusement le véhicule se manie très bien dans les espaces de stationnement serré grâce aux capteurs de stationnement avant et arrière et surtout aux caméras 360 si vous optez pour le groupe « plus » à 5 700$.

Design extérieur de Polestar 2 2023 Photo : D.Boshouwers

Comment se conduit la Polestar 2 ?

En fonction du choix de la motorisation, la Polestar 2 vous donne accès à 231 chevaux, 434 km d’autonomie à traction ou 408 chevaux et 418 km d’autonomie si vous optez pour une traction intégrale.

Nous avons eu entre les mains la configuration à 408 chevaux qui nous a éblouies par son niveau de puissance et de motricité. Le 0-100 km peut se boucler en 4,1s, digne d’une vraie sportive. Quant au freinage, la voiture freine aussi fort qu’elle accélère. On se sent en sécurité au volant de la Polestar 2.

Pas de doute, on est bien au volant d’une Volvo. Une fois à destination, le fait de déboucler sa ceinture et sortir du véhicule éteint automatiquement le véhicule. Même si ce n’est pas la première fois qu’on est confronté à cette façon d’allumer et d’éteindre son véhicule, c’est toujours déstabilisant de sortir du véhicule sans appuyer sur un bouton d’arrêt.

Le Volvo C40 2023 et la Polestar 2 2023 Photo : D.Boshouwers

Pourquoi une Polestar 2 plutôt que le Volvo C40 ?

Durant notre semaine d’essai, nous nous posions sérieusement la question. Lequel acheter entre un C40 et une Polestar 2. La Polestar 2 vient directement concurrencer le Volvo C40 Recharge, même si techniquement on considère la première une voiture, le deuxième un multisegment.

Le C40 de Volvo débute à 63 184 $ en traction intégrale et offre 364 km d’autonomie. La Polestar 2 AWD quand a elle démarre à 60 450 $ et offre plus de 400 km d’autonomie.

Mais il ne faut pas oublier que la Polestar 2 est disponible en format à traction. Il est possible d’opter pour un modèle sans options et à traction pour un prix débutant à 53 950 $. Voilà qui est intéressant pour ceux souhaitent un véhicule électrique haut de gamme tout en bénéficiant des différentes aides gouvernementales.

Trois quarts arrière de Polestar 2 2023 Photo : D.Boshouwers

On achète ou pas une Polestar 2 ?

À notre avis, ce VÉ est un choix très attirant. C’est un pur produit Volvo avec tous les avantages qu’on lui connait sans devoir payer le gros prix pour un C40 ou XC40. Autre point positif, selon les différents forums Polestar, les nouveaux clients semblent généralement pouvoir mettre la main sur un modèle en moins de 6 semaines. Donc si on veut un véhicule électrique rapidement, Il y avait Tesla et maintenant il y a Polestar.

Les concurrents de la Polestar 2

Tesla Model 3 : Probablement le concurrent le plus direct de la Polestar 2, la Tesla Model 3 est un meneur dans le marché des véhicules électriques en raison de sa longue autonomie, de ses performances impressionnantes et de son vaste réseau de recharge.

Audi e-Tron : Ce véhicule électrique de taille intermédiaire offre une conduite confortable et un intérieur luxueux.

BMW i4 : Cette berline électrique promet une expérience de conduite sportive tout en offrant une autonomie décente.

Hyundai Ioniq 5 et 6 : Les Ioniq 5 et maintenant 6 sont les nouvelles étoiles de la gamme de véhicules électriques de Hyundai. Le multisegment Ioniq 5 a fait ses preuves depuis son entrée sur scène, alors que la nouvelle berline électrique Ioniq 6, avec son design futuriste, se positionne comme une alternative très attrayante à la Polestar 2.

Kia EV6 : L’EV6 propose une autonomie comparable à la Polestar 2 tout en conservant un design moderne. Il offre également une variété de configurations à 2 ou 4 roues motrices pour répondre aux différents besoins des conducteurs.

Volvo XC40 et C40 Recharge : Le XC40 Recharge partage beaucoup de sa technologie avec la Polestar 2, car les deux marques sont détenues par le même groupe.

L'arrière de Polestar 2 2023 Photo : D.Boshouwers