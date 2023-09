• Auto123 effectue un premier essai de la Polestar 2 2024.

Denver, Colorado - Pour 2024, Polestar élargit sa gamme alors que la filiale électrique de Volvo poursuit sa quête pour rivaliser avec les grands joueurs dans le domaine du luxe. En plus d’un nouveau modèle — le multisegment Polestar 3 — nous avons droit à un rafraîchissement de mi-cycle de la berline compacte Polestar 2, livrable en configuration monomoteur (54 950 $) et bimoteur (62 050 $). Quelques retouches esthétiques ont aussi été apportées, mais le plus grand changement se trouve sous le capot, avec une mise à jour complète du groupe motopropulseur.

Polestar 2 2024, trois quarts arrière Photo : Auto123

Design de la 2024 Polestar 2 - 7/10

Les modifications esthétiques se limitent à une retouche du bouclier avant, dont la forme est plus lisse, et à l’ajout d’un panneau « SmartZone » à la place d’un panneau de calandre noirci. Pour la version 2024, il contient les capteurs de l’assistance anticollision ainsi que ceux servant au régulateur de vitesse adaptatif, offert en option.

Le changement le plus évident concerne les jantes qui profitent d’un nouveau design forgé de 20 pouces sur les modèles équipés de l’ensemble Performance. Ce dernier ajoute des freins Brembo avec des étriers avant dorés à quatre pistons, eux-mêmes assortis de bouchons de remplissage dorés. Cela attire l’attention sans être trop exagéré.

D’un autre côté, la Polestar 2 mériterait peut-être d’être un peu plus tape-à-l’œil. Elle est assez élégante avec ses phares de jour à la Volvo, ses feux minces et enveloppants reliés à leur base par une barre lumineuse et ses nouvelles jantes sympas. Mais toutes les couleurs offertes, sauf une, sont des variantes de l’argent : argent noir, argent bleu, etc. Cette dernière est probablement celle qui attire le plus l’attention, mais il n’y a pas d’options pour le rouge ou le vert, par exemple. Même une teinte dorée de type champagne aurait été appréciée.

Polestar affirme que c’est son image et que c’est ce que ses clients recherchent. Lorsque j’ai insisté un peu plus sur la chose, j’ai eu l’impression que des teintes plus éclatantes pourraient être à venir, en particulier pour les futurs modèles Polestar 3 et Polestar 4 Grand Tourer. Pour l’instant, la Polestar 2 ressemble un peu à la Volvo S60.

Ce n’est pas raté, et le profil légèrement relevé à l’arrière est attirant. Mais ce véhicule électrique n’est pas ce qu’il y a de plus distinctif sur la route.

Polestar 2 2024, intérieur Photo : Auto123

Intérieur de la 2024 Polestar 2 - 7,5/10

On peut dire ce que l’on veut du style Polestar, on ne peut nier qu’il y a une cohérence entre l’extérieur et l’intérieur. Il y a des points positifs à l’intérieur, comme les ceintures de sécurité dorées du modèle Performance et l’affichage numérique de série au bloc d’instruments, et ce, sur tous les modèles. Pour le reste, il s’agit d’une exécution de haute qualité, mais sans éclat.

Les lignes tranchées et les surfaces larges abondent, souvent drapées de matériaux chauffants issus de fibres naturelles recyclées qui permettent à Polestar de les qualifier de « végétaliens ». Bien joué.

L’impression de dégagement que propose le toit en verre (fixe), offert en option, est également agréable, et l’habitacle semble encore plus aéré si l’on opte pour la couleur la plus claire. C’est bien, mais il n’y a pas d’écran pare-soleil et bien que le verre soit traité pour réduire l’éblouissement, lorsque le soleil frappe, un peu d’ombre serait bienvenue.

Pour le reste, les sièges avant chauffants (de série) sont confortables et offrent un bon soutien. Des sièges ventilés sont également proposés, mais uniquement avec les versions équipées de l’intérieur en cuir. Ce cuir provient d’ailleurs des ateliers de Bridge of Weir en Écosse. Inutile de dire qu’il est somptueux.

Parmi les autres matériaux utilisés pour les sièges, citons le Weave Tech, un matériau durable semblable à une combinaison de plongée, conçu pour mieux réguler la température à la surface — c’est ce matériau qui mérite l’appellation « végétalien ». Les versions de base, quant à elles, sont équipées d’un matériau simplement appelé « textile ».

Si les sièges avant sont confortables et ergonomiques. Les sièges arrière sont probablement plus adaptés aux enfants ou aux adultes de petite taille, en particulier sur les variantes équipées du toit en verre, car l’espace pour la tête y est réduit. L’absence de volant chauffant de série est décevante, en particulier pour les conducteurs canadiens.

Polestar 2 2024, écran multimédia Photo : Auto123

La technologie dans la Polestar 2 2024 - 8,5/10

La technologie embarquée est toujours dominée par l’écran multimédia vertical de 11,2 pouces qui est livré de série avec le système intégré de Google (qui comprend des applications telles que Google Maps, et la possibilité de se connecter à son propre compte Google à partir de la voiture). Plusieurs équipements auparavant optionnels sont maintenant standards pour 2024, notamment une caméra à 360 degrés pour le stationnement, la recharge sans fil pour appareils cellulaires, le système d’angle mort et l’alerte de circulation transversale, ainsi que des rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique. Le régulateur de vitesse adaptatif fait toujours partie de l’ensemble technologique Pilot.

En somme, il s’agit d’une liste complète et il est agréable d’avoir toutes ces technologies ajoutées de série. Le prix de base a augmenté en conséquence, mais c’est souvent le cas chaque année, même pour les modèles qui ne bénéficient pas de ce genre d’améliorations.

Le problème qui se pose depuis un certain temps avec les Polestar et les Volvo demeure présent ; la nécessité de naviguer à travers des menus complexes pour activer le niveau de régénération des freins, la climatisation et ainsi de suite, alors qu’un simple bouton serait bien plus efficace. On peut parler d’une amélioration par rapport aux anciennes Volvo, mais j’aurais aimé qu’ils en fassent plus.

Polestar 2 2024, avant Photo : Auto123

Comment est la conduite de la 2024 Polestar 2 ? - 7,5/10

Comme le suggère l’intérieur bien ficelé, l’expérience à bord de la Polestar 2 est marquée par le calme et la sérénité. La voiture fend l’air silencieusement avec l’aide, notamment, du bouclier avant plus lisse. Ajoutez à cela une conduite plus souple que ferme, et vous avez une voiture qui se comporte comme une berline compacte de luxe devrait le faire.

Cependant, à plus de 2000 kg, la Polestar 2 est lourde et la direction est un peu paresseuse, même en réglage « ferme ». En conséquence, le poids ne se fait pas complètement oublier.

Ce problème est réduit de beaucoup sur la version à moteur unique. Comme mentionné, elle est désormais à propulsion et non à traction, comme c’était le cas auparavant. La conduite est donc plus dynamique ; elle est aussi plus nuancée que celle du modèle à deux moteurs. Ce dernier développe pourtant 421 chevaux (455 avec l’ensemble Performance) et 546 lb-pi de couple, contre 299 chevaux et 361 lb-pi pour le modèle à moteur unique. La variante à propulsion semble plus réactive, plus agile — en fait, plus centrée sur le conducteur et plus impliquée — que celle à quatre roues motrices.

La Polestar 2 monomoteur est également la championne de l’autonomie dans la gamme, avec 516 km contre 444 km pour le modèle à deux moteurs, qui passe à 397 km avec l’ensemble Performance.

Le système de conduite à une pédale, qui peut être réglé sur deux niveaux ou complètement désactivé, aide à atteindre ces chiffres, bien qu’il ne soit jamais trop agressif.

On ressent un manque de puissance dans certaines conditions en raison du poids (notamment lors d’accélérations en pente ou à des vitesses plus élevées). La version à deux moteurs avec l’ensemble Performance fait mieux à ce chapitre. Avec ce groupe motopropulseur, on se sent moins exposé dans ces conditions, et nombreux sont ceux qui l’apprécieront.

Polestar 2 2024, profil Photo : Auto123

Quelques-unes de vos questions sur la 2024 Polestar 2

À quoi ressemble le rangement dans la Polestar 2 ?

Hormis le porte-gobelet situé dans le compartiment central, la partie arrière avec rangement sous le plancher offre un bon volume de rangement. Il est possible de stocker jusqu’à 1130 litres, dont 34 dans le coffre avant.

Est-ce qu’un système d’affichage tête-haute est présent ?

L’affichage tête-haute n’est pas une option, car, selon Polestar, les acheteurs ne sont pas très enthousiastes à l’égard de cette technologie, qui n’a donc jamais été envisagée.

Le mot de la fin

L'écart de puissance entre les deux versions de la Polestar 2 n’est pas si important que cela. Le modèle à propulsion est un véhicule offrant une conduite plus engagée, dont on peut profiter plus longtemps grâce à son autonomie. Polestar a eu raison d’opter pour une configuration à propulsion, l’entreprise ayant sûrement remarqué que cela fonctionne assez bien pour les Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5, pour ne nommer que ces dernières.

La 2 se sent cependant un peu coincée entre deux mondes ; Polestar dira qu’elle a la Tesla Model 3 en ligne de mire, même la berline Mercedes-EQ EQE. Elle n’a pas la même puissance que ces dernières en matière de technologie et de dynamique de conduite. Mais le coût d’entrée de la Polestar 2 est plus raisonnable, et l’on ne peut jamais oublier le lien avec Volvo.

Ce n’est pas une mauvaise chose — les Volvo sont pour la plupart très bonnes — mais cela enlève un peu de lustre à la marque Polestar. Cela changera bien sûr au fur et à mesure que la gamme s’étoffera, mais d’ici là, la route sera un peu semée d’embûches pour le constructeur, qui devra se forger une identité.

Les concurrents de la Polestar 2 2024