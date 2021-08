Auto123 met à l’essai la Porsche 911 Targa 4 2021.

57 ans. C’est l’âge de la plus connue des Porsche, la 911. Ces trois chiffres connus mondialement évoquent puissance et sportivité pour certains, luxe et statut social pour d’autres. Nous avons eu l’occasion d’en conduire une pendant une semaine. Mieux encore, nous avons droit à la version Targa dont le toit s’escamote et se cache dans la plage arrière. Cerise sur le sundae, il aura fait beau et chaud toute la semaine! Lunette de soleil et crème solaire obligatoires.

La Targa

Avant de passer en revue notre belle semaine au volant de cette Porsche, situons-la dans la famille des 911 Carrera. Il y a trois types de 911 : le coupé, le cabriolet et la Targa. Le coupé et le cabriolet sont offerts en version dite « de base » (lire : à propulsion), en version « 4 » (4 roues motrices), en version « S » et en version « 4S ». La Targa n’est offerte qu’en versions « 4 » et « 4S ». Voilà. Simple comme tout.

Photo : Auto123 Porsche 911 Targa 4 2021, avant

Côté motorisation, les 911 sont munies d’un groupe motopropulseur bien connu chez Porsche. Ce six cylindres à plat de 3,0 litres à double turbocompresseur est couplé à la superbe transmission automatique PDK à double embrayage et huit rapports de Porsche. La 911 Carrera à propulsion développe 379 chevaux et 331 lb-pi de couple, tout comme la 4 roues motrice. La 4S augmente ces cotes à 443 chevaux et 390 lb-pi.

On ne parle pas ici d’une puissance délirante, mais plutôt d’une puissance repartie de manière très équilibrée. La 911 est une voiture qu’on peut facilement utiliser à longueur d’année. Le coupé et le cabriolet offrent deux façons différentes d’utiliser cette voiture, mais si vous hésitez entre les deux, il y a la Targa.

Cette voiture a un style unique et elle peut être conduite à tout instant avec l’habitacle fermé ou découvert. L’arceau argent au milieu du véhicule et l’énorme lunette arrondie sont les éléments différenciateurs de cette variante.

Photo : Auto123 Porsche 911 Targa 4 2021, profil

L’apparence

Notre modèle 911 Targa, d’un bleu Gentiane métallisé, était chaussé de roues RS Spyder Design et d’une capote souple noire. Elle ne passait pas inaperçue. Avec la capote ouverte ou fermée, les courbes de la 911 sont préservées. D’ailleurs, chaque fois, l’ouverture et la fermeture de cette capote suscitent énormément d’intérêt et de curiosité. Cette opération ne prend que 19 secondes. Une fois la capote retirée, on a droit une très grande ouverture qui rappelle un cabriolet. Puis, une fois remise en place, l’espace au-dessus de la tête procure un dégagement intéressant proche de ce qu’on aurait dans le coupé.

La conduite

Sur la route, l’insonorisation est à son comble, même si nous avons été surpris d’entendre quelques craquements provenant de la capote. Lorsque celle-ci était ouverte, à part les bruits causés par le vent qui rentrait dans l’habitacle (au point où, sur l’autoroute, cela pouvait rendre une discussion quasi inaudible), aucun craquement ni bruit suspects ne venait nous distraire du bruit quasi jouissif provenant des pots d’échappement.

Je sais, vous devez certainement vous dire : « Vous avez juste essayé une 4 de base. Ce n’est pas une Turbo S avec plus de 600 chevaux. » Eh bien, nous pouvons vous confirmer qu’avec la « petite » 4 et ses « petits » 379 chevaux, nous avons eu énormément de plaisir ! Avec seulement 1 505 kg sur la balance, elle franchit le 0-100 km/h en seulement 4,0 secondes si, comme notre modèle d’essai, elle a l’ensemble Sport optionnel. Sinon, ça « grimpe » à 4,2 secondes.

En plus des performances du moteur, il ne faut pas oublier celles de la boîte de vitesse PDK; une des meilleures boîtes sur le marché. Qu’on roule à basse vitesse ou qu’on soit en mode Sport+, elle peut s’adapter à notre façon de conduire et extirper toute la puissance du moteur de la 911 Targa 4.

Photo : Auto123 Porsche 911 Targa 4 2021, intérieur

L’intérieur

On ne constate aucun changement majeur depuis la dernière refonte. La plus récente « 992 » (l’appellation qu’utilise Porsche à l’interne pour cette 911) présente un intérieur au design simple et une technologie moderne très bien intégrée. La position de conduite reste parfaite et, une fois bien assis, toutes les commandes tombent parfaitement sous la main. L’écran central encastré est de bonne dimension avec ses 10,9 pouces. Android Auto fonctionne à l’aide d’un fil, alors que CarPlay d’Apple n’en a pas besoin. Malheureusement, la recharge sans fil est absente, sans doute parce que les espaces de rangement se font rares dans la 911.

Au milieu de la console trône fièrement le petit levier de la boîte PDK. Il a l’air insignifiant, trônant ainsi au milieu de cette console, mais il contribue grandement à l’agrément de conduite de cette voiture.

La Targa 4 se démarque essentiellement par sa capote unique qui permet de profiter de cette Porsche presque toute l’année. Les places arrière - oui il y en a - sont anecdotiques. Elles permettent à Porsche de prétendre que quatre personnes peuvent embarquer. Nous avons réussi à asseoir une jeune adulte de taille moyenne à l’arrière, mais ce fut très difficile. Il a fallu avancer considérablement le siège du passager avant. De plus, elle se retrouvait directement sous la bulle de verre, où de surcroît l’espace à la tête est limité. Alors, attention au coup de chaleur en été !

Photo : Auto123 Porsche 911 Targa 4 2021, arrière

Prix et concurrence

Comme avec toutes les Porsche, on peut personnaliser le moindre détail de l'habitacle, à condition d’avoir les poches bien profondes. Le prix de base de notre modèle d’essai était 136 000 $, mais avec 29 380 $d’options, son prix totalisait 165 380 $. Et encore, toutes les options imaginables n’avaient pas été sélectionnées !

Peu importe le prix et les options que vous choisissez, nous garantissons que le plaisir de conduite est présent même en déboursant « seulement » 136 000 $; ce minimum qu’il faut débourser pour être au volant et se différencier de ceux qui se contentent d’un coupé ou d’un cabriolet. Un prix pareil, ce n’est pas rien, mais le plaisir de conduire non plus.

Photo : Auto123 Porsche 911 Targa 4 2021, section arrière

On aime

Style réussi

Moteur incroyable

Boîte PDK

Conduite et confort global

On aime moins

Espace de rangement à bord

Coffre avant limité

Options coûteuses

La concurrence principale

Aston Martin Vantage

Audi R8

BMW Serie 8 Cabriolet

Chevrolet Corvette

Jaguar F-Type SVR cabriolet

Mercedes-AMG GT

Photo : Auto123 Porsche 911 Targa 4 2021, calandre, phares

Photo : Auto123 Porsche 911 Targa 4 2021, écusson