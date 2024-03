Une Porsche 911 hybride est attendue cet été

Ça fait plusieurs années qu’il est question chez Porsche d’une 911 partiellement électrifiée. Cette semaine, le moment de l’arrivée d’une variante hybride sur le marché a été confirmé. Le tout va se produire dès cet été.

C’est lors de la présentation des résultats financiers de l’entreprise pour l’année 2023 que le chef de la direction de Porsche, Oliver Blume, a confirmé que la première 911 hybride serait dévoilée au début de l’été. Une des versions offrira un haut niveau de performance, promet-on.

Le modèle attendu pourrait être la version Turbo S, mais il faudra voir, car d’autres rumeurs parlent d’autres variantes. Porsche envisage d’éventuellement proposer un groupe motopropulseur hybride sur la plupart des modèles de la famille 911.

Maintenant, à quel type d’hybridité aura-t-on droit ? On sait que les autres modèles hybrides de la gamme sont de type hybride rechargeable. Ce ne sera pas le cas ici. Le moteur électrique sera là pour soutenir le moteur à essence et récupérer de l’énergie au freinage.

Pour le reste, plusieurs informations circulent, mais rien n’a été confirmé. La 911 hybride serait équipée d’une batterie de 2,0 kWh, d’une architecture 400 volts et d’un moteur électrique pouvant générer de 80 à 90 chevaux. L’ensemble du système aurait été développé en partie par Rimac. Le moteur électrique animerait les roues avant et serait situé dans la moitié avant de la voiture pour une meilleure répartition du poids.

Conséquemment, la voiture offrirait la motricité aux quatre roues.

Le 6-cylindres turbo de 3,0 litres proposerait une puissance maximale combinée d’environ 475 chevaux et un couple similaire.

Porsche 911 Dakar 2024 Photo : D.Rufiange

Oliver Blume a déjà mentionné que la 911 hybride serait inspirée de l’ancienne voiture de course 919 Hybrid LMP1. Lors de son allocution de mardi, il a déclaré ceci concernant la nouvelle variante hybride :

« Une fois de plus, nous déployons dans des modèles de série une technologie que nous avons tirée du monde du sport automobile. »

La 911 profite d’une mise à jour pour l’année 2025, ce qui tombe bien pour l’arrivée d’une nouvelle variante. Les modèles sont à l’essai présentement et leur arrivée sur le marché est prévue pour 2025.

Les prototypes révèlent que la nouvelle 911 recevra également quelques modifications stylistiques, ainsi qu'un combiné d'instruments entièrement numérique similaire à celui que Porsche a déjà introduit sur ses autres modèles. Parmi les changements stylistiques, on notera de nouveaux boucliers à l'avant et à l'arrière, des feux arrière révisés et des phares dotés d'une technologie LED matricielle plus lumineuse et plus précise.