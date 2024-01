• Auto123 met à l’essai la Porsche 911 Dakar 2024.

Voilà près de 17 ans que j’effectue, chaque semaine, l’essai d’au moins un véhicule. Ajoutez à cela tous les lancements de nouveaux produits auxquels j’ai assisté. En y allant d’un calcul sommaire, je me trouve à avoir pris le volant de plus de 1300 modèles au fil du temps.

Chaque année, l’essai de certains est marquant, pour toutes sortes de raisons. Marquant, voire surréaliste.

C’est la sensation précise que j’ai ressentie en pilotant la Porsche 911 Dakar 2024.

Et n’allez pas croire que c’est parce qu’il s’agit d’une Porsche, d’une 911 de surcroît. J’ai un plaisir fou aux commandes de tous les modèles qui sont différents, uniques ou porteurs de caractère. Si je devais dresser une liste de mes essais mémorables, on y retrouverait une Nissan Micra, un Chevrolet Colorado ZR2, un Mercedes-Benz Classe R, une smart, une Aston Matin Vantage V8, une camionnette Ford Super Duty à deux essieux, sans oublier un bus Mercedes Sprinter.

Et en cette fin d’année 2023, je dois ajouter la Porsche 911 Dakar à cette liste.

Voici pourquoi, mais au préalable, qu’est-ce que c’est que cette version qui semble sortie d’un dessin animé ?

La toute nouvelle Porsche 911 Dakar 2024 Photo : D.Rufiange

Dakar

Pour tout amateur de conduite et de course automobile, le nom Dakar renvoie à un événement bien précis ; le rallye Paris-Dakar, dont la première épreuve s’est conclue en 1979. L’endroit où il a été tenu a souvent changé, entre autres pour des raisons de sécurité. Voilà pourquoi on parle simplement du rallye Dakar aujourd’hui.

Ce qu’il faut savoir de cette compétition, c’est son caractère plus qu’exigeant sur l’humain et la machine. Si ces dernières peuvent être remplacées, ce n’est pas le cas des vies humaines qui ont été fauchées au nombre de 78, dont 32 participants, à ce jour.

La course est historique, et parmi les modèles mythiques qui ont mérité les grands honneurs, on compte une Porsche, la 911 Carrera 3,2 4x4 Paris-Dakar. Cette dernière profitait des modifications nécessaires à la réalisation de cette course d’endurance, qu’elle a remportée en 1984.

C’est à cette voiture que Porsche a décidé de rendre hommage avec la présentation d’une édition spéciale au Salon de Los Angeles, en novembre 2022. Le nom de code du véhicule, 953, était bien visible sur les portières du modèle dévoilé.

Chez Porsche, le respect de l’histoire occupe une place de choix. Un néophyte est capable de reconnaître la signature d’une version 2024 de la 911 avec celle de la première cuvée, de 1964.

Sans surprise, donc, on voit périodiquement apparaître des modèles qui font honneur au riche passé de la marque. C’est ce que la 911 Dakar 2024 vient faire, avec brio.

Design extérieur de Porsche 911 Dakar 2024 Photo : D.Rufiange

Les modifications

On voit à l’œil nu que cette nouvelle variante est plus haute sur patte, grâce à un réglage de châssis qui la relève de 50 mm par rapport à la version régulière. Mieux, sa suspension spécialement adaptée peut se hisser d’un autre 30 mm à l’activation du mode de conduite Hors Route, afin d’offrir le dégagement nécessaire.

Ensuite, on voit que Porsche a pigé dans son coffre à outils pour le concocter. Le capot et l’aileron arrière, par exemple, faits d’un plastique renforcé de carbone, ont été empruntés à la 911 GT3, rien de moins. Il fallait à tout prix que cette 911 Dakar ne souffre pas d’embonpoint. Même les vitres latérales et le pare-brise utilisent un verre plus léger. Le résultat, c’est qu’à 1605 kg, la Dakar est seulement 10 kg plus lourds que la 911 Carrera 4 GTS.

Le moteur, un 6-cylindres turbo de 3,0 litres, est d’ailleurs celui de cette variante. Ses prestations sont les mêmes à 473 chevaux et 420 lb-pi de couple, et le fruit de son labeur est relayé aux quatre roues via le boulot de la transmission PDK (Porsche Doppelkupplung) à huit rapports de Porsche.

Ce qui change, ce sont les supports de moteurs, rigidifiés pour l’occasion, en prévision d’une utilisation plus agressive du modèle par les propriétaires.

Porsche 911 Dakar 2024, roues Photo : D.Rufiange

Notez aussi que cette déclinaison repose sur des pneus décalés, plus larges à l’arrière (295/40) qu’à l’avant (245/45). C’est la norme à travers la famille 911. De série, on vous sert cette Dakar avec des pneus tout-terrain, mais si vous ne comptez pas quitter les routes asphaltées, des gommes d’été sont livrables. Parce qu’on a essayé le modèle en décembre, il portait des chaussettes d’hiver. Dans les trois cas, mentionnons que les pneus profitent de flancs renforcés ; idéal pour la conduite hors route… et les routes du Québec.

Les couleurs spécifiques de la 911 Dakar

Vous pouvez y aller de façon plus traditionnelle avec le blanc ou le noir, sans frais. Pour 3730 $, Porsche vous suggère le Vert nuancé métallisé, le Bleu requin, ou encore le Gris glace métallisé. L’Argent GT métallisé est offert sans frais, tout comme l’ensemble Rallye Design qui reprend l’approche bicolore de la voiture gagnante de 1984. Vous avez même le choix du numéro (un à trois chiffres) à apposer sur les flancs.

Mais ce n’est pas tout. Pour 16 830 $, vous pouvez y aller d’une teinte présélectionnée ; j’en ai dénombré 118 sur le site de Porsche Canada. Pas assez ? Alors là, le summum, vous fournissez votre échantillon et si c’est techniquement faisable, on va vous servir votre 911 Dakar avec VOTRE couleur. Ajoutez huit mois pour les délais de livraison et 42 420 $ pour la réalisation de ce projet.

Rendu là, comme dirait l’autre.

Faut-il parler de prix ? Oui, pour les besoins de la cause, mais pour l’acheteur de Porsche et spécifiquement de cette variante, c’est bien secondaire. En configuration de base, la 911 Dakar est offerte à 247 200 $ CA. Notre modèle d’essai s’affichait à 280 910 $ CA, avec les frais, mais avant les taxes. Vous comprendrez qu’on peut facilement aller chatouiller les 350 000 $ CA en cochant quelques options.

Oui, c’est très cher, mais une exclusivité de la sorte, ça se paye.

L'intérieur de la Porsche 911 Dakar 2024 Photo : D.Rufiange

À l’intérieur de la Porsche 911 Dakar 2024

Là où l’on se sent le moins dépaysé avec cette 911 Dakar, c’est à l’intérieur. Sans trop de surprise, on retrouve la même présentation qu’avec les autres créations de la famille, à quelques exceptions près. On a droit entre autres à une plaque sérialisée au tableau de bord, indiquant la place du modèle (1251 sur 2500) dans la chaîne de production de cette exclusivité réservée aux millésimes 2023 et 2024.

Aussi, sous l’avant du siège du passager, un extincteur, une option originale à 210 $… et qui nous rappelle qu’on est ailleurs. Notons également la présence d’un compte-tours analogique devant nos yeux.

Le volant de Porsche 911 Dakar 2024 Photo : D.Rufiange

Ce qui retient toutefois l’attention sur la route, c’est la molette des modes de conduite, située au volant. En plus des réglages usuels (Pluie, Normal, Sport), elle propose les paramètres Rallye et Hors Route. Ce dernier rehausse la suspension, on l’a vu. Quant au mode Rallye, il est hiérarchiquement situé après le Sport qui affûte la suspension, fait grimper le régime moteur et rend l’accélérateur plus nerveux. La configuration Rallye en rajoute à ce chapitre alors que le régime passe à un cran supérieur ; dans le sable, ce dernier doit toujours être élevé afin que la voiture conserve son élan pour ne pas s’enliser. Il envoie également la majorité du couple aux roues arrière ; la joie ! Les rapports se succèdent aussi à la vitesse de l’éclair et à la rétrogradation, on a droit à une pétarade qui agit directement sur notre pilosité.

Enfin, un mot sur les sièges. Pour maximiser les performances, les baquets livrés d’office, dont la structure est en fibre de carbone, sont plus légers, mais plus rigides et pas nécessairement plus confortables pour les longues randonnées. Heureusement, notre modèle profitait des sièges sport, plus accueillants, offerts en option, sans frais. À l’arrière, on a simplement retiré les places.

Porsche 911 Dakar 2024, du profil Photo : D.Rufiange

Conduire la Porsche 911 Dakar 2024

Avec tout ce que l’on vient de vous décrire, vous devinez qu’on peut se régaler follement au volant de cette 911. Notre essai a suivi une tempête qui a laissé plusieurs routes enneigées, ce qui nous a permis d’aller constater de quel bois le modèle se chauffait… tout en s’amusant au passage.

L’équilibre est à l’avant-scène, mais il faut user de prudence avec cette version qui, malgré son agilité évidente, ne peut suivre les autres 911 de la gamme en certaines circonstances. Surtout, le bon mode de conduite au bon moment. Les accélérations sont foudroyantes, et doublement avec le dispositif Launch Control (Départ canon). La symphonie est exponentiellement enivrante au fur et à mesure qu’on tourne la molette des modes de conduite.

En conduite douce, la sonorité quasi agricole de cette 911 est étonnamment séduisante. Ironique venant d’une marque qui a déjà fabriqué des tracteurs de ferme, faut-il le rappeler.

En somme, une expérience surréaliste.

Porsche 911 Dakar 2024 mise à l'essai Photo : D.Rufiange

Le mot de la fin

Ce n’est pas la première fois que Porsche rend hommage à son passé avec un modèle commémoratif. Ce qui est à souligner dans ce cas-ci, c’est qu’on ne s’est pas contenté d’un simple apparat esthétique pour faire un clin d’œil au passé. La 911 Dakar est une digne héritière, conçue pour réaliser les mêmes prouesses que sa légendaire ancêtre.

On ne peut que souhaiter que certains propriétaires profitent des capacités de ce modèle qui offre performance, robustesse et endurance ; ce serait un crime de ne pas les exploiter, surtout après avoir déboursé une petite fortune pour en bénéficier.

Points forts Incroyable polyvalence

Incroyable polyvalence Roues directionnelles arrière

Roues directionnelles arrière Performances renversantes

Performances renversantes Sensation de conduire un modèle unique

Sensation de conduire un modèle unique Tirage limité à 2500 exemplaires (valeur de revente ajoutée) Points faibles Tirage limité à 2500 exemplaires (disponibilité plus difficile)

Tirage limité à 2500 exemplaires (disponibilité plus difficile) En mode normal, le travail de la transmission est brusque lors de certains départs

En mode normal, le travail de la transmission est brusque lors de certains départs Oui, elle est chère