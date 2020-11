Porsche Cayenne Coupé Turbo S 2020 : 10 choses à savoir

Auto123 vous présente 10 choses à savoir sur le Porsche Cayenne Coupé 2020.

À son lancement en 2003, le Porsche Cayenne n’avait pas un avenir très brillant devant lui. Les puristes de la marque étaient bouleversés de voir arriver un VUS. Cependant, la qualité du produit offert a aidé à faire en sorte qu’il fasse partie du décor intégral chez Porsche. Certes, l’engouement grandissant du marché pour les VUS a également aidé à sa cause dans les années subséquentes.

Treize ans plus tard, le Cayenne se vend, et se vend même très bien, comme des petits pains chauds de luxe en fait. Si bien que depuis l’année dernière, il se décline également en version coupée. On le voit bien, les VUS coupés sont à la mode et tous les constructeurs y vont avec leur recette pour arriver à découper l’arrière de leurs produits avec des résultats plus ou moins bien réussi. Depuis 2019, le Cayenne a reçu une légère mise à jour et Porsche en a profité pour introduire cette version coupée qui est plutôt bien réussie.

Vous allez arguer que Porsche n’invente rien ici, car elle rejoint simplement la concurrence, soit BMW, Mercedes et Audi, respectivement avec les X6, GLE et Q8. Sans dire que la marque allemande a révolutionné quoi que ce soit, selon nous, Porsche a utilisé à la base un VUS qui connaît déjà un certain succès.

Ainsi, sans avoir eu à créer de toute pièce un nouveau véhicule, elle a juste eu à faire quelques modifications à l’arrière. Avec cette version coupée, on retrouve aisément l’origine première des Porsche avec un arrière plongeant et arrondi, propre à l’emblématique sportive 911. Les sièges arrière sont également plus sportifs et les acheteurs du coupé ont le choix entre une version arrière à deux places ou à banquette à trois places, et ce, sans frais additionnels.

