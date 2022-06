Porsche Cayenne GTS Coupé 2022, profil

Auto123 réalise un premier essai du Porsche Cayenne GTS Coupé 2022.

Rome, Italie – Maintenant que Porsche a lancé une version GTS (Gran Turismo Sport) de la berline électrique Taycan et des modèles Sport Turismo, il ne semble plus si étrange qu'elle ait déjà produit une version GTS du VUS Cayenne.

En fait, j’irai même plus loin : le Cayenne GTS, en 2008, était en fait un véhicule très important dans la mesure où il représentait la renaissance de l’écusson GTS chez Porsche pour l'ère moderne, après son utilisation sur des modèles comme les 904 et 924. C'est vrai, le VUS Cayenne a reçu cette livrée avant le Boxster ou la 911.

Nous voici maintenant 14 ans après le Cayenne GTS original, avec le Porsche Cayenne GTS Coupé 2022.

Ah, oui. Le vénérable coupé quatre portes que les Allemands – et quelques autres – peuvent revendiquer comme une invention à part entière. À l'époque, Mercedes a lancé la Classe CLS, suivie peu après par BMW avec sa Série 6 GT. La désignation de coupé a maintenant migré au-delà de cela, même, et dans le domaine des VUS où le Cayenne est rejoint par des modèles comme le BMW X6 et le Mercedes-Benz GLE Coupé.

Bien que je m'interroge sur le raisonnement qui sous-tend ces VUS coupés (avec la perte d’espace aux places arrière, sans parler du volume perdu dans le coffre), de tous ces véhicules, je dois dire que le Cayenne est probablement celui qui fait le plus de sens en tant que coupé.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : D.Heyman Porsche Cayenne GTS Coupé 2022, avant

Après tout, Porsche est reconnue pour ses voitures sport avant tout, tandis que Mercedes-Benz et BMW sont plus connues pour leurs grandes berlines et leurs roadsters. Et puisque Porsche est un constructeur de voitures sport, il est logique qu'un VUS portant le célèbre écusson de Stuttgart sur le capot puisse être utilisé comme un coupé.

C'est aussi le plus beau de tous, à mon avis. Il est mieux proportionné que le X6 et le GLE et parvient à éviter (en grande partie) le problème que rencontrent ces modèles au niveau de leur bouclier arrière. Les deux principaux rivaux du coupé Cayenne sont assis trop haut et donnent l'impression d'avoir les fesses tournées vers le ciel même lorsqu'ils sont assis sur un sol plat.

Pour remédier à ce problème, Porsche a abaissé le pare-chocs arrière du Cayenne jusqu'à l'asphalte (et encore plus loin en version GTS grâce à sa suspension spécifique) et a rétréci la barre de feux sur toute la longueur afin de donner à l'ensemble un aspect plus profilé et compact. De cet angle, elle n'a vraiment pas l'air mal en point.

Il n'est pas surprenant que, vu de profil, la ligne de toit agressive du Coupé vers l'arrière donne un tout nouveau look au Cayenne. En effet, la seule façon de confondre le Coupé avec le modèle à cinq portes est de le regarder de face; autrement, cette ligne de toit est extrême et vous pouvez voir le caractère coupé de ce Cayenne sous n'importe quel angle.

Photo : D.Heyman Porsche Cayenne GTS Coupé 2022, roue

En plus de la hauteur de caisse réduite, l’écusson GTS ajoute des jantes spéciales, des jupes latérales et des garnitures noires autour de la calandre et des phares antibrouillard, les lentilles des phares sont fumées et les écussons sont également noirs. La teinte Rouge Carmin dans laquelle mon modèle d'essai a été peint est également très réussie, ce qui donne au Cayenne Coupé un aspect encore plus compact que lorsqu'il est peint en noir ou en argent. Si c'était moi, cependant, j'opterais pour des roues noires également; c'est une sorte d'élément de base de la GTS chez Porsche et vous économiserez 1850 $ sur les jantes puisque les éléments noirs sont de série sur le modèle GTS.

Continuez à la page suivante