Stuttgart, Allemagne – L’industrie automobile vit son premier vrai virage électrique. Pour les constructeurs, ça signifie beaucoup d’incertitudes. Et les investissements sont massifs. Le droit à l’erreur est inexistant, car extrêmement coûteux.

Le défi est important pour chaque fabricant, mais il l’est plus pour certains. Il est plus facile pour Chevrolet de convaincre l’acheteur type d’un VUS Equinox de passer de la version à essence à celle tout électrique. Chez Porsche, pour l’acheteur type du Macan, le défi est entier. L’acheteur carbure à la performance, mais surtout à l’expérience livrée par les modèles de la marque, une expérience qui passe souvent par la sonorité d’un moteur à essence.

Avec la Taycan, le premier modèle électrique de la marque, le modèle était nouveau. Avec le Macan électrique, on entre dans un univers inconnu. Est-ce que Porsche peut envisager un succès ? Possiblement, mais disons que rien n’est gagné d’avance.

L’an dernier à pareille date, nous avions fait un détour en Allemagne pour découvrir le modèle. Au printemps, les deux premières versions ont fait leurs débuts, soit Macan 4 et Macan Turbo S. Ce mois-ci, nous sommes retournés chez Porsche pour essayer deux nouvelles variantes, soit les Macan et Macan 4S. La première devient la proposition d’entrée de gamme, alors que la deuxième s’insère entre les eux autres déjà au catalogue.

Porsche Macan et Macan 4S électriques 2025 - quoi de neuf ?

L’ajout de ces variantes vient étoffer la gamme et offrir plus de choix aux consommateurs. La nouveauté, c’est ça. Il est à noter que la variante Macan est à propulsion seulement. Normalement, ce genre de version est réservée à l’Europe, alors que le rouage intégral est une loi non écrite pour l’Amérique du Nord. On fait exception cette fois, une bonne nouvelle.

Autrement, Porsche offre des combinaisons de nouvelles couleurs, de nouvelles jantes, ce qui est typique et attendu avec les produits de cette marque. L’autre ajout d’importance, c’est un ensemble de design hors route ; j’y reviens.

Design des Porsche Macan et Macan 4S électriques 2025 : 9,0/10

Les deux nouvelles variantes du Macan reprennent bien sûr le design des autres, avec quelques subtilités ici et là. Par exemple, avec l’ensemble hors route, la géométrie du pare-chocs avant a été revue pour augmenter l’angle d’approche, désormais de 17,4 degrés, au mieux, selon le modèle et le réglage de la suspension pneumatique adaptative. Le groupe augmente aussi la garde au sol de 10 mm, pour la porter à 195 mm. Une belle attention. Toutefois, si vous apercevez un Macan électrique en situation de conduite hors route, faites-nous signe.

Ce qui est plus d’importance, c’est l’aspect aérodynamique du design. Le coefficient de traînée du Macan électrique est de 0,25 cx, ce qui est excellent et permet de maximiser l’autonomie et l’efficacité énergétique.

Intérieur

À bord, nos sentiments sont mitigés. À l’arrière, l’espace demeure serré pour un produit électrique, mais le confort est bon. À l’avant, il n’y a rien à redire sur le confort des sièges et la position de conduite ; c’est nickel. Pour ce qui est de la présentation, les habitués de la marque doivent faire un deuil, et ce, avec tous les produits de la compagnie. Si l’on nous offrait jadis de magnifiques blocs d’instruments, les écrans dominent aujourd’hui, comme partout ailleurs à travers l’industrie.

Et l’autre truc irritant, c’est que d’un modèle à l’autre, les similitudes se multiplient. Aucune importance me direz-vous pour celui qui possède un seul produit Porsche. C’est vrai. Cependant, pour la personnalité des modèles, on repassera. Un produit Porsche n’est pas fait pour être générique, et à bord, on commence à retrouver cette sensation.

La technologie des Porsche Macan et Macan 4S électriques 2025 : 9,5/10

Sur le plan technologique, on ne prendra pas Porsche en défaut. Cette compagnie se surpasse toujours en la matière et elle en offre plus à sa clientèle à ce chapitre. C’est vrai pour l’expérience multimédia, même si l’on ne réinvente rien ici avec plusieurs écrans, et même la réalité augmentée pour l’affichage tête-haute.

Cependant, mécaniquement, on repousse les limites. La traction intégrale ePTM (Porsche Traction Management), grâce à l’apport électrique, s’exécute cinq fois plus rapidement que n’importe quel système traditionnel lorsque vient le temps de distribuer la puissance entre les trains avant et arrière.

Avec la version à propulsion, le moteur électrique arrière est doté d’un onduleur à impulsions de 480 ampères dans lequel du carbure de silicium (SiC), un matériau semi-conducteur très efficace, est utilisé pour plus d’efficacité. Les pertes de commutation dans l’onduleur sont ainsi considérablement réduites, permettant des fréquences de commutation plus élevées.

Avec la variante à 4S, on retrouve un nouveau moteur arrière doté d’un onduleur plus puissant (600 ampères) et plus efficace, alors qu’à l’avant le moteur électrique est le même que celui des Macan 4 et Macan Turbo.

La suspension pneumatique adaptative est aussi une merveille technologique qui vient jouer un rôle incroyable dans le comportement routier du modèle. Non, on ne veut pas savoir les coûts de réparation.

Motorisation des Porsche Macan et Macan 4S électriques 2025 : 9/10

Un moteur arrière pour le Macan électrique, deux (avant et arrière) pour le Macan 4S, donc. L’architecture est à 800 volts, ce qui fait que sur une borne de recharge, la puissance peut atteindre 270 kW. Le cas échéant, on va parler d’un temps de 21 minutes pour faire passer le niveau d’énergie de 10 % à 80 %.

Quant à la puissance, elle est à 335 chevaux et 415 livres-pieds de couple avec le Macan. Elle peut être sporadiquement poussée à 355 forces avec le système de départ canon (Launch Control), ce qui se traduit par un temps de 5,7 secondes au 0-100 km/h.

Avec le Macan 4S, la prestation est à 442 chevaux, ou encore 509 forces pour un temps limité avec la fonction de départ canon. Le couple maximal est à 605 lb-pi. Le temps au 0-100 km/h ? À peine plus de quatre secondes (4,1).

Consommation

Il est toujours difficile de mesurer la consommation d’un modèle lors d’un essai réalisé dans le cadre d’un lancement. Disons que notre conduite est un peu plus agressive. Ajoutez à cela les permissives autobahns d’Allemagne et ça fausse les données.

Lors d’une première portion incluant des pointes à 200 km/h sur l’autoroute, nous avons enregistré une consommation moyenne de 22,7 kWh aux 100 km. Lors d’une deuxième virée, cette fois sur des routes de campagne, la moyenne a fondu à 17,1 kWh aux 100 km. Ça vous donne une idée.

Quant à l’autonomie, les chiffres officiels sont à venir et à confirmer pour le Canada. Pour référence, avec les Macan 4 et Macan Turbo, c’est respectivement de 496 et 463 km. On peut donc s’attendre à plus de 500 km pour la version à propulsion, puis à quelque chose autour de 475 km avec le modèle 4S.

Conduite des Porsche Macan et Macan 4S électriques 2025 : 9,5/10

Évidemment, la puissance est au rendez-vous avec les deux variantes, et plus sentie et probante avec la deuxième ; les chiffres ne mentent pas. Ce qui est le plus impressionnant, et qui ne pourra pas être vérifié légalement au Canada, c’est l’accélération fulgurante qu’on obtient lors d’un passage de 140 à 180 km/h par exemple, ou encore de 180 à 220.

Et la stabilité du modèle à ces vitesses est désarmante.

Sur des chemins de campagne, le modèle peut être poussé dans ses derniers retranchements et il ne bronche pas. En fait, vous allez avoir la frousse avant lui, si l’on peut ainsi s’exprimer. Il est technologiquement avancé à ce point. Attention, toutefois, car les lois de la physique s’appliquent quand même, ce qui est d’ailleurs le danger avec ce genre de modèle, capable de corriger nos lacunes et rendre meilleur tout conducteur ; les lois de la physique ont leurs limites.

Entre les deux nouvelles versions, une différence est notable avec la direction, que l’on sent plus légère avec le Macan lorsqu’on enfile les virages. Il faut dire que le modèle à propulsion perd 110 kg vis-à-vis la version Macan 4, ce qui n’est pas négligeable.

Le mot de la fin

La grande interrogation, elle a trait à l’émotion. Si la performance est au rendez-vous, le cœur y est moins. Est-ce que l’acheteur le pardonnera à Porsche ?

Et c’est là que l’on va voir si Porsche va gagner son pari avec son modèle électrique. Seul le temps va nous fournir la réponse.

Les prix canadiens du Porsche Macan EV 2025

Et l’autre truc qui fait réfléchir, c’est le prix. Oui, l’acheteur type de produits Porsche est moins regardant de ce côté, mais les Macan électriques ne sont pas donnés. Les deux nouvelles variantes sont respectivement offertes à 94 900 $ et 106 900 $ aux consommateurs canadiens. La version de base à essence se vend un peu moins de 73 000 $.

- 2025 Macan (EV) – 94 600 $

- 2025 Macan 4 (EV) – 99 300 $

- 2025 Macan 4S (EV) – 106 900 $

- 2025 Macan Turbo S (EV) – 127 800 $

En somme, un produit en tout point impressionnant, mais qui devra séduire un acheteur qui n’est pas gagné d’avance. Un premier test d’importance pour la stratégie électrique de Porsche.

