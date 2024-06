Porsche Taycan GTS 2022 en profil | Photo : Porsche

• Auto123 met à l’essai la Porsche Taycan GTS 2022, le GTS qui signifie Gran Turismo Sport.

• Cette variante de la voiture électrique s’avère électrisante alors qu’on a pris un deuxième contact avec.

Au mois de décembre 2020, je mettais enfin la main sur ma première Porsche Taycan 4S, le temps d’un court essai routier en tout cas. À ce moment-là, la première électrique de l’histoire de la marque allemande n’était disponible qu’en version coupé-quatre porte. Mais depuis, les stratèges de Porsche ont bonifié l’offre avec deux autres carrosseries : une familiale sportive (Sport Turismo) et une familiale surélevée (Cross Turismo).

Et puisque le constructeur est passé maître dans l’art de multiplier les livrées disponibles, l’ajout de l’écusson GTS (pour Gran Turismo Sport) ne devrait étonner personne. Après tout, la distinction existe désormais sur tous les autres modèles de la marque, alors pourquoi pas avec la motorisation électrique?

C’est à bord d’un exemplaire vêtu en Rouge Carmin que j’ai pu tenter de découvrir les particularités de cette version concoctée pour les amoureux de la conduite, cette fois sur une plus longue période de temps.

L'avant de Porsche Taycan GTS 2022 | Photo : Porsche

Un festival d’options

Comme c’est très souvent le cas pour un véhicule Porsche, la liste d’options est assez impressionnante. N’importe quel habitué de la marque sait qu’un long processus l’attend avant de pouvoir repartir au volant de son nouveau bolide.

Si vous êtes nouveau au sein de la marque, prévoyez donc du temps pour le faire ou amusez-vous sur le site officiel canadien avant de prendre rendez-vous avec un conseiller des ventes. Croyez-moi, une étude des options disponibles est de mise. À elle seule, la superbe coloration Rouge Carmin exige un supplément de 3 590 $, tandis que l’ensemble intérieur en Gris ardoise ajoute un 6 080 $.

Porsche Taycan GTS 2022, écusson | Photo : Porsche

La GTS

Cette livrée change la donne pour la direction arrière, elle qui se montre plus agressive que sur les autres livrées de la voiture. Le système PDCCS (pour Porsche Dynamic Chassis Control Sport) fait également partie de l’équation, au même titre que les jantes RS Spyder de 21 pouces de diamètre (3 330 $), la sellerie chauffante aux deux rangées (600 $) et l’horloge montée par-dessus la planche de bord (790 $).

Vous voulez dépenser plus ? Prenez la climatisation à quatre zones (1 130 $), le chargeur intégré de 150 kW (520 $), la climatisation à quatre zones (1 130 $), la borne de recharge mobile (1 270 $), l’ensemble Technologie (4 960 $), la gestion intelligente de l’autonomie (340 $). Et pourquoi pas l’ensemble Premium (5 890 $), tant qu’à faire ?

Ma voiture d’essai avait toutes ces options, avec comme résultat que la Taycan GTS que vous voyez ici affiche un prix de vente de 185 580$, plutôt que les 150 100 $ requis pour accéder à la GTS sans aucune option.

Plus de 30 000 $ d’options, c’est énorme, mais chez Porsche, c’est monnaie courante. D’ailleurs, pour la valeur de revente, un exemplaire riche en équipement se vendra plus cher qu’une Taycan sans options dans quelques saisons.

Porsche Taycan GTS 2022, détail | Photo : Porsche

La (même) recette GTS

Les habitués des versions GTS ne seront pas dépaysés en apercevant cette Taycan. Plusieurs détails sont noirs à l’extérieur, comme à l’avant avec ce bouclier assombri ou à la base des coquilles de miroirs latéraux, sans oublier la fenestration ceinturée d’une bande noire. Mais, ce n’est pas tout, car le constructeur intègre d’emblée plusieurs composantes recouvertes de la finition Race-Tex ou d’aluminium brossé avec une finition noire anodisée à l’intérieur. Quant aux écussons, ils sont de couleur noire également.

Bref, une ambiance plus sportive finalement et personne ne va se plaindre de cette autre livrée qui se joint à la gamme.

Le volant de la Porsche Taycan GTS 2022 | Photo : Porsche

Une précision chirurgicale derrière le volant

Dotée d’une paire de moteurs électriques atteignant le cap des 509 chevaux (ou 590 lorsque la fonction Overboost Power est enclenchée), la Porsche Taycan GTS n’a rien d’une tortue, et ce, malgré son poids important de plus de deux tonnes. Ce n’est donc pas là où la GTS se distingue le plus, la variante qui ne supplante que la version de base dans l’organigramme Taycan… en matière de motorisation du moins.

Non, c’est dans les détails que la GTS tire son épingle du jeu, notamment grâce à cette configuration plus agressive de la direction arrière. Un ajout qui s’accompagne d’un supplément monétaire puisque cette direction plus angulaire figure au carnet des options.

Mentionnons aussi la présence de la suspension à air adaptative, jumelée au système PASM (pour Porsche Active Suspension Management), qui facilite la vie du conducteur, même sur nos routes usées où la présence de nids-de-poule menace l’intégrité des superbes sabots de 21 pouces.

C’est vrai que les différences avec les autres variantes de la Taycan sont plus subtiles que celles qui différencient les modèles Porsche à moteur thermique, mais on les remarque après plusieurs kilomètres. La direction, par exemple, paraît plus précise qu’à l’habitude – probablement grâce aux jantes surdimensionnées. De plus, la sonorité artificielle émise par la voiture lorsqu’en mode Sport ou Sport+ est plus convaincante à bord de la GTS que dans les autres Taycan.

Bon, c’est vrai qu’une symphonie en 6-cylindres à plat serait plus que bienvenue, mais pour l’instant, le constructeur suit la tendance du moment, soit de proposer une voiture silencieuse la majorité du temps. Pour les épisodes où le conducteur a envie de s’amuser, cette musique artificielle vient bonifier l’expérience déjà très exaltante à la base.

Sièges de la Porsche Taycan GTS 2022 | Photo : Porsche

La qualité au rendez-vous?

Ai-je vraiment besoin de poser cette question? Au risque de me répéter, la division Porsche propose des habitacles tous plus impressionnants les uns que les autres. Même le Macan le plus abordable sort de l’usine avec un habitacle hyper bien ficelé.

La Taycan GTS ne fait pas exception à cette règle avec le cuir de sa sellerie, le suède Alcantara sur la planche de bord et le volant ou même le plastique noir piano, quoique ce dernier pourrait mal vieillir au fil du temps avec les possibles égratignures.

Mais pour le reste, la Taycan GTS est fidèle aux autres modèles de la marque.

Le mot de la fin

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, Porsche ne fait qu’appliquer sa recette gagnante en multipliant les variantes disponibles d’un modèle en particulier. La variante GTS constitue selon moi une option plus aiguisée de la livrée la moins onéreuse, avec un peu plus de puissance sous le pied droit… et même l’autonomie la plus élevée calculée par RnC (Ressources naturelles Canada), soit de 396 km.

À ce sujet, je ne suis pas certain que le futur propriétaire d’une Taycan GTS apportera tant d’importance à cette facette de la voiture lorsqu’il ou elle aura réussi son premier départ arrêté. La puissance des deux moteurs frôle les 600 chevaux, je vous le rappelle. Et ceci étant un VÉ, le couple est disponible instantanément, je vous le rappelle également.

Pour l’avoir répété à quelques reprises durant ma semaine d’essai, je peux vous dire que l’exercice est époustouflant.

L'arrière de la Porsche Taycan GTS 2022 | Photo : Porsche

On aime

Le look d’une GTS

La tenue de route

La puissance disponible

On aime moins

La visibilité arrière

L’autonomie en deçà de celle d’une Tesla Model S

Seulement une 2+2 et peu d’espace à l’arrière

La concurrence principale

Audi RS e-tron GT

BMW i4 M50 xDrive

Lucid Air

Mercedes-Benz EQS 580

Polestar 2

Tesla Model S