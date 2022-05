Photo : D.Heyman Porsche Taycan GTS Sport Turismo 2022, profil

Auto123 réalise un premier essai de la Porsche Taycan GTS 2022.

Rome, Italie – GTS. Ces trois lettres ont eu plusieurs significations au fil des ans - Gran Turismo Spyder, Gran Turismo Sport, etc. et celles-ci ont orné les flancs de quelques voitures dignes de mention. La Dodge Viper. La Ferrari 308. La Nissan Skyline. La... Porsche Taycan ?

Non, vos yeux ne vous trompent pas ; pour 2022, Porsche a ajouté une version GTS à la gamme Taycan électrique, ce qui signifie que le constructeur allemand a maintenant une version GTS de chaque véhicule au sein de sa gamme.

Chez Porsche, GTS signifie en effet « Gran Turismo Sport » (à ne pas confondre avec le célèbre jeu vidéo) et sur la Taycan, il orne les flancs de la berline sportive Taycan et de la familiale Sport Turismo. Ce qui est un peu déroutant, car cela signifie que si l'on développe le nom, le nom complet de la familiale serait « Porsche Taycan Sport Turismo Gran Turismo Sport ». Peu importe.

Certains d’entre nous vont se rendre compte que, parmi les modèles GTS, la Taycan est la plus puissante. Elle développe une généreuse puissance de 589 chevaux et un couple de 627 lb-pi, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes. Inutile de dire que c'est un chiffre presque insondable pour ce qui est après tout une familiale de 2 295 kg (plus de 5 000 lb !) avec cinq places assises.

Oui, cinq places assises. Car comme sa sœur Cross Turismo, et contrairement à la version berline, la Sport Turismo dispose d'une banquette à l'arrière. Elle bénéficie également d'une plus grande garde au toit à l'arrière et d'un plus grand espace de chargement, car, apparemment, la version Sport (ou Cross) Turismo est celle qui convient à ceux qui veulent le célèbre écusson de Stuttgart sur le nez, mais qui veulent quand même transporter une famille. Et qui ne veulent pas d'un Cayenne. Ou d’une Panamera.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : D.Heyman Porsche Taycan GTS Sport Turismo 2022, avant

Après avoir essayé les versions Cross et Sport Turismo de la Taycan, ainsi que la version berline, je peux dire sans me tromper que la Taycan de type « familiale » est celle que je choisirais. C'est aussi celle qui aurait dû être lancée avant la berline, à mon avis.

Je dis cela parce qu'en plus de l'espace intérieur supplémentaire, les versions Turismo sont tout simplement plus belles. Il y a quelque chose dans une grande voiture qui, à mes yeux, exige un long toit et la Turismo vous l'offre, tout en conservant une lunette arrière fortement inclinée et cette superbe posture qui épouse le sol, amplifiée par la forme des phares avant.

Ensuite, vous disposez de toutes les commodités habituelles de l'habitacle, comme les écrans d'infodivertissement pour le conducteur et le passager, un troisième écran en dessous pour la climatisation (ainsi que les commandes d'ouverture du coffre et du coffre avant, bien que je préférerais un levier mécanique pour cela, comme on en trouve dans une 911 ou une 718) et, si vous le spécifiez, un toit en verre panoramique avancé en neuf sections qui peut devenir complètement opaque ou être réglé pour laisser entrer autant de lumière que vous le souhaitez. Mon modèle d'essai n'en était malheureusement pas équipé, mais l'absence d'un lourd toit en verre permet d'abaisser le centre de gravité, ce qui va dans le sens de la philosophie de la GTS.

En version GTS, la Taycan reçoit des jantes de 21 pouces assombries, des écussons noirs, une jupe avant, des phares fumés, un diffuseur arrière et des jupes latérales. Tout cela est assez agressif, mais ce qui est intéressant, c'est que cela réduit l'effet « âge de l'espace » que les autres Taycan présentent. Même peinte dans cette nuance de vert mamba métallisé, la GTS semble être la voiture la plus traditionnelle.

Photo : D.Heyman Porsche Taycan GTS Sport Turismo 2022, trois quarts avant

En fait, en y réfléchissant, la peinture verte y est probablement pour beaucoup, contrairement aux blancs et aux gris/bleus métallisés qui ont fait la réputation de la Taycan depuis ses débuts. Je pense que ce sont ces jantes, cependant. Dans un effort pour réduire la traînée et améliorer l'autonomie autant que possible, Porsche a toujours équipé les différents modèles de la Taycan de roues futuristes à faible traînée. Celles-ci sont toujours de série, même sur la GTS (bien que peintes en noir au lieu d'argent), mais le style RS Spyder en option, avec sa peinture noire et ses rayons en Y, ressemble à des jantes de voiture de course en comparaison.

Mais bon, c'est un peu le but de la Taycan GTS. Dans toute la gamme Porsche, les modèles GTS sont ceux que l'on recherche si l'on veut la version encore plus athlétique d'une voiture déjà athlétique.

Prenez la 911, par exemple. Si vous voulez une version encore plus athlétique ou sportive, il y a la GT3. Cependant, si vous voulez un peu de ce côté racé sans l'étiquette de prix élevée et le châssis et les réglages aérodynamiques trop sérieux (en mettant de côté la GT3 Touring, plus raisonnable dans la rue), vous avez la GTS.

Maintenant, il n'y a pas d'équivalent GT3 de la Taycan parce que cela n'aurait pas beaucoup de sens, mais il s'agit toujours de Porsche et Porsche fabrique des voitures de performance, quelle que soit leur source de puissance. Une Taycan GTS a donc une place légitime dans la gamme.

Comme c'est l'habitude chez Porsche, la conversion à la GTS va bien au-delà de quelques écussons fantaisistes et de jantes noires.

Continuez à la page suivante