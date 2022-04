Photo : V.Aubé Ram 1500 Rebel G/T 2022, profil

Mon dernier essai à bord d’une camionnette Ram a été publié quelque part vers la fin de 2020 dans ces pages. Il s’agissait d’une livrée Limited 2020 aussi luxueuse que n’importe quelle berline de prestige et j’exagère à peine ici! Malgré le prix – et la facture d’essence –, mon expérience à bord de ce pickup de boulevard s’était avérée positive.

Deux ans plus tard, je retrouve une fois de plus la camionnette Ram 1500, mais sous une forme un peu plus « robuste » cette fois, le Ram 1500 Rebel qui se veut l’option logique quand le budget ne permet pas d’accéder au niveau TRX avec son gros moteur V8 suralimenté, ses suspensions spéciales et ses voies élargies. La variante Rebel peut tout aussi bien se débrouiller dans un parcours accidenté, à condition de ne pas rouler aussi rapidement.

Pour 2022, la division Ram propose un nouveau groupe optionnel G/T qui ajoute un brin de sportivité à la camionnette pleine grandeur. Notez qu’il est possible de jumeler ce nouvel ensemble au Ram 1500 Laramie au cas où la livrée Rebel ne vous tombe pas dans l’œil.

Qu’est-ce que l’ensemble G/T au juste?

Avant de vous livrer mes impressions sur cette énième variante du pickup Ram, il serait important d’énumérer quelques-unes des options venant avec ce groupe optionnel.

Dans les luxes intérieurs, on compte le volant chauffant, les sièges en cuir/vinyle, les appuie-têtes avant réglables en quatre directions, les sièges baquets, la fonction de mémorisation pour le siège conducteur, les sièges avant ventilés, les sièges avant chauffants, le soutien lombaire à réglage électrique en quatre directions aux deux sièges avant, la banquette arrière 60/40 rabattable, le volant gainé de cuir, le plafonnier à DEL avec interrupteur manuel, l’éclairage à DEL dans l’espace pour les jambes et les lampes à DEL au pavillon.

Vous en voulez plus? Il y aussi les sièges avant à réglage électrique en huit directions, les pédales à réglage électrique avec fonction de mémorisation, la console au pavillon de catégorie supérieure, la fonction de mémorisation pour radio/siège conducteur/rétroviseurs/pédales, l’éclairage d’ambiance aux portes arrière et l’éclairage sous les sièges. Ah oui, il y a aussi ces broderies G/T dans les dossiers des sièges avant et les décalcomanies sur les ailes à l’arrière. Voilà pour les joujoux!

Maintenant, passons aux choses sérieuses ou, si vous préférez, aux composants qui font de ce Ram 1500 Rebel un authentique G/T. Les pédales chromées MOPAR sont un bel ajout, tout comme ces palettes spéciales – j’y reviens – de changement de vitesses installées derrière le volant, les écrans de performance comme dans tous les modèles de performance du groupe et même ce levier de vitesses traditionnel placé du côté rapproché du conducteur à l’intérieur de la console centrale.

Quant à ce système d’admission d’air frais MOPAR et ce système d’échappement passif refroidi, disons seulement que ces deux composantes sont les pièces de résistance du groupe G/T. Je vous explique.

Au volant d’un camion « musclé »

La première chose qui retient l’attention lorsqu’on prend place à bord du Ram 1500 Rebel, c’est à quel point il est haut. Sans marchepieds et dotée d’une garde au sol un pouce plus haut, le Rebel oblige ses passagers à s’agripper aux poignées intérieures. Heureusement, une fois bien assis dans le siège du conducteur, la simple pression du bouton démarreur laisse entendre le vrombissement rauque du moteur V8 HEMI de 5,7-litres. Au fil des années, j’ai pu conduire plusieurs véhicules équipés de ce moteur, mais aucun d’entre eux n’a fait entendre une sonorité aussi diabolique, à part peut-être les différentes livrées Hellcat chez Dodge par exemple. Oui, c’est vrai que ce son s’estompe une fois le moteur réchauffé, mais au risque de me répéter, le démarrage à froid avec cet ensemble G/T vaut à lui seul le détour!

Une fois l’excitation du début estompée, le Ram 1500 Rebel G/T 2022 se conduit comme n’importe quelle autre camionnette pleine grandeur de la marque. La direction est relativement lourde, la suspension est (un peu plus) raide qu’à l’habitude, une gracieuseté des amortisseurs de performance Bilstein aux quatre coins, les accélérations sont étonnantes pour un véhicule aussi encombrant et lourd et l’aiguille du réservoir à essence bouge rapidement vers le bas, quoique dans ce cas-ci, le réservoir optionnel de 124 litres aura l’avantage de prolonger les balades quelque peu.

Pour en revenir au son envoûtant du V8 HEMI, les reprises sur l’autoroute sont dignes des meilleurs muscle car de Détroit, la boîte automatique à huit rapports qui travaille très bien avec l’engin en V. Rappelons que le bloc HEMI développe une puissance de 395 chevaux et un couple de 410 lb-pi, des chiffres amplement suffisants pour mouvoir cette masse de plus de deux tonnes et demie. Dans cette application, le V8 était secondé par le système eTorque, un système hybride léger qui améliore la réponse du groupe motopropulseur en plus de prolonger les arrêts/démarrages lorsque la situation le permet.

En revanche, l’eTorque n’a pas vraiment réduit la soif du moteur V8, surtout lors de cette semaine où le Mercure descendait souvent sous les -20°C, ce qui m’a obligé à utiliser le démarreur à distance quelques minutes avant le départ, ne serait-ce que pour réchauffer l’habitacle pour mes passagers. J’ai en effet obtenu une moyenne globale de 21,4 L/100 km, un résultat franchement décevant, mais compréhensible à cause du temps passé en ville. Malgré tout, une virée de deux heures sur l’autoroute n’aura pas suffi pour descendre de manière significative ma cote de consommation qui, selon l’ÉnerGuide canadien, devrait plutôt osciller aux alentours des 12 litres aux 100 km.

Le mot de la fin

La particularité de cette variante G/T se trouve à l’arrière où ce son rauque qui émane des deux tuyaux d’échappement est suffisamment « méchant » pour terroriser les résidents de votre quartier. Bien évidemment, il faut avoir besoin d’un tel engin et il faut faire quelques compromis de confort – et en ce qui a trait au prix de l’essence –, mais l’acheteur de pickup sait probablement ce qui l’attend.

On aime

Le son rauque de l’échappement sport

Agrément de conduite

Équipement riche

On aime moins

La consommation de carburant

La caisse est haute

Suspension plus raide (Rebel)



La concurrence principale

Chevrolet Silverado

Ford F-150

GMC Sierra

Toyota Tundra

