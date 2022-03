Photo : D.Heyman Ram 1500 Limited 10e Anniversaire 2022, roue

Auto123 met à l’essai le Ram 1500 Limited 10e Anniversaire 2022.

Vous ne trouverez pas beaucoup d'arguments pour dire qu'à première vue, le modèle « ultra » dans la gamme Ram 1500 est le TRX. La puissance d'un V8 suralimenté, des capacités hors route hors du commun, y compris un mode Baja et un contrôle des sauts – si vous avez lu notre article, vous savez tout ça.

Cependant, le terme « ultra » dans ce créneau peut prendre plusieurs formes. Voici, peint dans un glorieux bleu patriote nacré, le Ram 1500 Limited 10e Anniversaire doté d’une cabine d’équipe.

Rien qu'en regardant, vous pouvez voir que ce modèle a quelque chose de spécial. Des jantes chromées, à la calandre, aux crochets de remorquage, sans oublier les écussons « Hemi eTorque » – nous y reviendrons dans une minute, car c'est plus qu'une appellation – et le contour des fenêtres, les vitres teintées, les phares à décharge à haute intensité : il s’agit d’un camion qui respire la classe. Je dois admettre, cependant, que l'absence de toute forme d’écusson « 10e Anniversaire » sur le camion – qui existe ailleurs – enlève un peu de lustre au caractère spécial de ce camion.

Photo : D.Heyman Ram 1500 Limited 10e Anniversaire 2022, intérieur

Habitacle

Cet éclat revient cependant dès que l'on ouvre les grandes portes qui sont étonnamment légères. L'intérieur est glorieux, avec des matériaux de haute qualité un peu partout dans l’habitacle. Le cuir matelassé utilisé pour les sièges (chauffés et refroidis à l'avant et à l'arrière), certaines parties du tableau de bord et les panneaux de porte est de première qualité, comme en témoignent les instructions d'entretien qui sont attachées aux appuie-têtes. L'éclairage ambiant est parfait et si vous préférez la lumière naturelle, l'énorme toit panoramique sur toute sa longueur est là pour vous aider.

Tout est dans les détails, par exemple les écussons 10e Anniversaire qui font enfin leur apparition, la molette de changement de vitesse sertie de pierres précieuses, les panneaux de similibois et les splendides haut-parleurs Harman/Kardon – au nombre de 19 – qui font partie de l'ensemble 10e Anniversaire de 2 895 $. Même les poignées du passager avant sont entourées de cuir de couleur contrastante.

Le groupe de jauges est lui aussi de toute beauté, mais sans sacrifier la convivialité, avec des polices de caractères claires et de bonne taille dans cet énorme écran centralisé rempli d’informations. Je pourrais regarder ce groupe de jauges toute la journée.

Photo : D.Heyman Ram 1500 Limited 10e Anniversaire 2022, écran multimédia

Uconnect

Étonnamment, il y a encore mieux, sous la forme de l'énorme écran d'infodivertissement de 12 pouces qui prend en charge la dernière technologie Uconnect. Au fil des ans, cette technologie m'a toujours impressionné. Elle l'est toujours, bien que j'aie rencontré quelques troubles pendant ce test particulier, à savoir que l'écran était parfois lent à répondre ou activait certains menus sans que je le demande et. Qui plus est, l’écran s’est même éteint et a nécessité un redémarrage complet pour régler les choses. J'espère qu'il ne s'agit que d'un problème facilement résolu par une mise à jour de l'ordinateur, mais soyez-en conscient et parlez-en à votre revendeur si vous envisagez d'acheter l'une de ces camionnettes.

Tous les éléments que j'ai toujours aimés dans Uconnect sont présents : de gros boutons faciles à lire, une interface personnalisable qui vous permet de charger vos applications et commandes préférées sur l'écran d'accueil, ce qui vous évite d'avoir à naviguer dans un tas de menus. Ma pièce maîtresse préférée est Apple CarPlay, qui est sans fil et occupe tout l'écran lorsqu'il est actif. De nombreux constructeurs proposent désormais des écrans verticaux, mais CarPlay n'a pas toujours couvert toute l'étendue de l'écran.

C'est une bonne chose que ce dispositif sans fil soit inclus, mais cela n'a vraiment aucun intérêt s'il n'y a pas aussi la recharge sans fil. Après tout, vous voulez que le système sans fil soit partiellement intégré pour éviter d'avoir des câbles inesthétiques (et qui risquent de provoquer des casses) partout, n'est-ce pas ? Heureusement, la recharge sans fil est là aussi, et d'une manière ingénieuse : il y a un support vertical pour les appareils mobiles à la base de la console centrale, et son support fait office de socle de recharge sans fil.

Bien sûr, c'est aussi sur cet écran que l'on trouve la caméra de recul qui, contrairement à CarPlay, n'occupe pas tout l'écran, mais qui offre un millier de vues différentes pour vous aider à placer le gros Ram à quelques centimètres de tout obstacle.

Si ce grand écran principal ne vous suffit pas, il y a aussi un rétroviseur numérique et un affichage tête haute. Personnellement, j’aime bien les rétroviseurs numériques, mais vous devrez faire attention avec eux la nuit, et les angles de soleil bas peuvent faire des ravages avec la caméra. Heureusement, le passage à un miroir traditionnel est aussi simple que de basculer l'onglet généralement réservé à la fonction de gradateur manuel.

Tout cela avant même de parler de l'espace à l'intérieur de l'habitacle, qui est plus que généreux. Les sièges arrière sont colossaux, les sièges avant spacieux sans vous obliger à vous étirer trop loin pour atteindre les commandes et le plancher de chargement plat à l'arrière sont idéals pour ranger vos affaires. Je voulais passer le plus de temps possible dans l'habitacle, et c'est un très bon signe pour tout type de véhicule.

Photo : D.Heyman Ram 1500 Limited 10e Anniversaire 2022, avant

Un mot d'avertissement : le camion a des marches à déploiement automatique qui s'activent dès que vous commencez à sortir de la cabine et elles vous frapperont les talons d’Achille si vous ne faites pas attention. La caisse est également dotée d'un marchepied déployable sous le pare-chocs arrière pour faciliter l'accès, mais la surface est un peu petite et l'action de le libérer et de le ranger est un peu délicate. Je suis sûr qu'il s'agit de problèmes qui se résorberont avec le rodage du camion, mais il est bon de le noter ici.

La caisse est dotée de nombreuses caractéristiques, tout comme le reste du véhicule. Le hayon multifonctionnel est offert de série, ce qui permet d'ouvrir le hayon de façon traditionnelle et rabattable, ou comme une porte de grange avec une division 66/33. Il n'est pas divisé directement au milieu, ce qui vous permet de ranger des objets longs et minces d'un côté. Pour couronner le tout, vous trouverez des bacs de rangement Rambox de chaque côté, verrouillables et vidangeables, afin que votre bière soit conservée en toute sécurité et au frais.

Photo : D.Heyman Ram 1500 Limited 10e Anniversaire 2022, moteur

Sous le capot

Contrairement à la marche pour accéder à la boîte de chargement, le groupe motopropulseur n'a pas besoin de beaucoup de temps pour se faire entendre. L'écusson eTorque mentionné plus tôt s'explique par le fait que le Ram est doté d'un V8 HEMI de 5,7-litres assisté d'un système hybride léger de 48 volts. Bien qu'on ne puisse jamais rouler en mode purement électrique, le système hybride fonctionne de concert avec le système de désactivation des cylindres pour fournir un petit coup de pouce lorsqu'on utilise les quatre cylindres.

Mais, quand on s'y met vraiment, la puissance de 395 chevaux et le couple de 410 lb-pi se font immédiatement sentir, avec très peu de délais. La puissance est transmise aux roues par une boîte automatique à huit rapports, dont les rapports sont bien serrés et permettent d'exploiter le groupe motopropulseur. Il faut toutefois noter que ses rivaux, le Chevrolet Silverado et le Ford F-150, utilisent tous deux des boîtes automatiques à 10 rapports, et que le temps de passage des vitesses est plus rapide que dans le cas présent.

Elle tire cependant, plutôt au sens figuré (par opposition au sens propre), car je me suis retrouvé à bondir à des vitesses d'autoroute en un temps étonnamment court, la Ram se sentant comme un véritable « muscle truck ». Au sens propre, elle peut remorquer 3 560 kg et charger 475 kg, ce qui la place loin derrière les camions équipés d'un moteur EcoDiesel.

Ce qui, bien sûr, n'est pas une surprise puisque c'est pour cela qu'on achète un EcoDiesel. Ce camion a pour vocation d'être plus confortable et choyé au quotidien. L'intérieur remplit bien sûr son rôle, mais sous tout ce faste, les ressorts hélicoïdaux aux quatre coins, associés à la suspension pneumatique aux quatre coins, font de l’excellent travail pour tenir les promesses de l'intérieur et offrir une conduite fantastique.

Photo : D.Boshouwers Ram 1500 Limited 10e Anniversaire 2022, trois quarts arrière

Il y a très peu de rebondissements ou de vibrations à l'arrière, même avec une caisse vide, mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le comportement du camion à l'accélération et au freinage. Il y a très peu d'affaissement à l'accélération et lors des manœuvres de freinage – même en cas de panique – il y a si peu de plongée qu'on a presque l'impression qu'il n'y a pas de suspension réelle entre la carrosserie et le châssis, seulement des supports rigides.

On a vraiment l'impression que Ram a obsessionnellement coché toutes les cases pour le camion Limited 10e Anniversaire. Il se conduit étrangement bien, il est chargé d'équipements électroniques et matériels, et l'intérieur est si bien aménagé et cossu qu'on pourrait croire qu'il s'agit du cousin ultra-luxueux du Jeep Grand Wagoneer. Le Ram 1500 est à ce point bon.

Mais il y a un prix à payer pour cela. Il s'agit d'un prix élevé si l'on considère qu'aucun 1500 n'est plus cher que le TRX. Il serait même difficile de faire en sorte que les camions 2500 ou 3500 Heavy Duty atteignent ce prix, à moins d'installer des options telles que la préparation pour le chasse-neige, la préparation pour le remorquage à sellette, etc.

Mais, c'est le prix à payer pour l'exclusivité, et on peut dire que si vous voulez l’« ultra », il faut le payer.

Photo : D.Heyman Ram 1500 Limited 10e Anniversaire 2022, hayon

On aime

Intérieur ultra-luxe

L'hybride doux contribue à l'efficacité et à la puissance

Les caractéristiques de la boîte de chargement



On aime moins

Disponible uniquement dans une configuration cabine/boîte

Quelques problèmes d'infodivertissement

Marche d'accès à la boîte difficile



La concurrence principale

Chevrolet Silverado 1500 High Country

Ford F-150 Limited

GMC Sierra 1500 Denali

Photo : D.Heyman Ram 1500 Limited 10e Anniversaire 2022, arrière

