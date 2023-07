La nouvelle Subaru Impreza RS 2024 Photo : D.Boshouwers

Auto123 réalise un premier essai de la Subaru Impreza 2024.

Whistler, Colombie-Britannique — Dans le cadre de la présentation de la nouvelle Impreza 2024, les représentants de Subaru Canada nous ont fait voir un graphique illustrant à quel point les ventes de petites voitures ont chuté au cours des cinq dernières années. C’est impressionnant ; la courbe descend comme une piste de ski pour expert, pour vous donner une idée.

Mais la courbe n’est pas arrivée au point zéro. Elle s’est quelque peu stabilisée, même. Selon les prévisions de Subaru, les ventes de petites voitures resteront stables au cours des prochaines années, c’est-à-dire qu’elles se maintiendront à un niveau modeste, mais pas insignifiant.

Cette existence modeste, c’est le lot de la nouvelle Impreza, une citadine conçue pour les aventuriers du week-end qui aiment profiter d’un véhicule jouissant d’une configuration à hayon, de la traction intégrale symétrique, de l’image Subaru et de tout le reste. Elle se vend six fois moins que le VUS Crosstrek (selon les estimations de Subaru), mais elle continue d’avoir sa place.

Subaru Impreza RS 2024 rouge Photo : D.Boshouwers

La Subaru Impreza 2024 — quoi de neuf ?

Pas mal de choses, puisqu’il s’agit ni plus ni moins d’une nouvelle génération, la sixième. Le design de l’avant, et surtout de l’arrière, a été revu. Des phares à DEL amincis et plus agressifs encadrent une calandre plus imposante, et de nouveaux motifs d’éclairage sont également proposés à l’arrière.

Subaru introduit de nouveaux designs de roues, avec un style unique pour chacune des quatre versions. Deux nouvelles couleurs extérieures sont également proposées ; le bleu Oasis et le Rouge pur, cette dernière qui se retrouvait sur les variants RS que Subaru nous a permis de découvrir sur la belle route reliant Whistler et Lillooet.

Design extérieur de Subaru Impreza RS 2024 Photo : D.Boshouwers

Les quatre versions sont : Commodité, Tourisme, la nouvelle RS et la Sport-tech. Cette dernière est exclusive au Canada, Subaru ayant vraisemblablement décidé qu’il n’y avait pas assez de demandes aux États-Unis pour une Impreza haut de gamme. Les consommateurs canadiens ne seraient pas de cet avis et peuvent donc se procurer une Impreza dotée de sièges en cuir, d’un système de navigation et d’autres équipements de luxe.

Plus important encore, de nouvelles technologies et d’autres caractéristiques, mises à jour et améliorées, sont incluses de série. Les nouvelles caractéristiques sont les suivantes :

Vecteur de couple actif

Phares à DEL qui suivent la direction du volant

Boîte de vitesses CVT (Lineartronic) mise à jour

Nouvelle direction à pignon et crémaillère avec assistance électrique et rapport rapide

Apple CarPlay et Android Auto sans fil

Système EyeSight mis à jour avec caméra grand-angle

Un coussin gonflable supplémentaire (placé dans le coussin du siège passager)

De plus, il y a maintenant des options en ce qui a trait au groupe motopropulseur. En fait, deux options. Le moteur de base de l’Impreza sortante, un 4-cylindres de 2,0 litres, est de retour, offrant à nouveau 152 chevaux et 145 livres-pieds de couple. Les acheteurs ont cependant la possibilité d’opter pour un moulin un peu plus musclé sous la forme du 4-cylidres Boxer de 2,5 litres emprunté au Crosstrek. Il est proposé avec la nouvelle version RS, le modèle le plus sportif de la gamme. Il développe 182 chevaux et 178 livres-pieds de couple. Certes, 30 chevaux supplémentaires ne changent pas la donne, mais ça ajoute un as à l’équation. Nous y reviendrons dans quelques instants.

Aperçu de la nouvelle Subaru Impreza RS 2024 Photo : D.Boshouwers

Configuration des roues de la Subaru Impreza 2024

Impreza Convenience 2024 — jantes de 16 pouces (finition argentée)

Impreza Touring 2024 — jantes de 17 pouces (finition noire)

Impreza RS 2024 — jantes de 18 pouces (finition noire)

Impreza Sport-tech 2024 - jantes de 18 pouces (finition usinée bicolore)

Profil de Subaru Impreza RS 2024 Photo : D.Boshouwers

La Subaru Impreza RS 2024 : ce qu’il faut savoir de la nouvelle variante

Lors de cette journée d’essai, c’est la nouvelle RS qui était à l’honneur ; c’est la seule variante qui nous a été proposée. Elle hérite du plus gros moteur, mais aussi d’éléments esthétiques à l’extérieur et à l’intérieur, ainsi que d’autres améliorations et trucs que l’on ne trouve pas de série dans les versions inférieures, par exemple :

Radio satellite

Assistance aux feux de croisement automatiques

Amélioration des rapports de vitesse de la boîte CVT

Phares de jour à DEL améliorés (également avec la variante Sport-tech)

Toit ouvrant (également avec la variante Sport-tech)

Subaru Canada s’attend à ce que cette Impreza soit la plus vendue de la gamme au cours de l’année à venir.

L'habitacle de Subaru Impreza RS 2024 Photo : D.Boshouwers

L’intérieur de la Subaru Impreza 2024

L’habitacle de la Subaru Impreza 2024 a été amélioré et mis à jour, bien qu’il demeure fidèle aux récentes mises à niveau d’autres modèles Subaru. L’intérieur est assez familier, autrement dit. On retrouve un écran de base de 7,0 pouces pour le système multimédia et un écran optionnel de 11,6 pouces, disposé à la verticale, des sièges confortables, mais fermes et la surabondance de systèmes de sécurité et d’aide à la conduite (que certains conducteurs auront simplement envie de désactiver en raison de leur caractère intrusif). Tout cela est pratiquement identique à ce que l’on trouve avec le Crosstrek 2024, qui vient d’être revu.

Les sièges de chacune des quatre versions de l’Impreza 2024 disposent de leurs propres tissu et motif.

Écran tactile de Subaru Impreza RS 2024 Photo : D.Boshouwers

D’une manière générale, nous n’avons pas à nous plaindre de la convivialité de l’interface multimédia ni de l’équilibre entre la présence de boutons et de commandes à l’écran. La teinte violacée de l'écran reste pour moi un problème personnel, d'autant plus qu'elle est associée à des boutons de catégorie de menu trop grands, ce qui donne à l'ensemble de l'interface un air un peu enfantin. À vous de voir.

L'arrière de Subaru Impreza RS 2024 Photo : D.Boshouwers

Conduite de la Subaru Impreza 2024

Notre essai de la Subaru Impreza RS 2024 a été marqué par deux choses ; un temps superbe et un itinéraire qui nous permet rarement d’atteindre des vitesses d’autoroute. Conséquemment, nous n’avons pas vraiment pu tester la traction intégrale. Heureusement, étant donné que la technologie de Subaru n’a plus besoin d’être prouvée…

En ce qui concerne les contraintes reliées à la vitesse, nous avons eu l’occasion de pousser le moteur à l’accélération lors de montées abruptes — nous étions dans les Rocheuses, après tout — et nous pouvons confirmer deux choses : la CVT améliorée a encore ses limites, et les 30 chevaux supplémentaires du moteur de 2,5 litres de la RS sont les bienvenus. Mais ils ne transforment pas cette Impreza en une bête de performance.

Nous avons également trouvé que la direction et la suspension étaient un peu anonymes, avec peu de rétroaction de la route. Cela ne compromet en rien la compétence du véhicule, mais cette version RS n’offre tout simplement pas l’expérience de conduite sportive et dynamique de la Mazda3, par exemple.

L'avant de Subaru Impreza RS 2024 Photo : D.Boshouwers

Cela dit, les acheteurs d’Impreza accordent plus d’importance à son aspect pratique, à son comportement en ville, à son freinage et à son rendement sur terrain accidenté. À cet égard, l’Impreza continue de prouver sa valeur. Ce n’est pas pour rien que les propriétaires de Subaru sont si fidèles à la marque et à ses véhicules, et l’Impreza 2024 ne leur donne aucune raison d’être déloyaux.

Nous n’avons pas effectué de conduite tout-terrain lors de notre journée d’essai, mais de toute manière, ceux qui veulent le faire régulièrement se dirigeront probablement vers le frère de l’Impreza, le Crosstrek.

Sachez que, contrairement au Crosstrek, l’Impreza n’est pas certifiée pour le remorquage.

Logo de Subaru Impreza RS 2024 Photo : D.Boshouwers

Prix de la Subaru Impreza 2024

Ceux qui ont déjà acquis des Impreza risquent de vivre un léger choc, car le modèle subit une hausse de prix relativement importante avec l’introduction de cette sixième génération. Pour vous donner une idée, entre 2006 et 2023, le prix d’appel du modèle n’avait augmenté que de 2200 $ au Canada. Cette année ? La version 2024 coûte 1700 $ de plus que la 2023.

Cela dit, l’Impreza demeure l’une des rares options abordables pour ceux qui veulent vraiment une voiture à quatre roues motrices.

Voici les PDSF des quatres versions de l’Impreza 2024 :

Impreza Commodité 2024 — 26 795 $

Impreza Touring 2024 - 29 995 $

Impreza RS 2024 - 31 795 $

Impreza Sport-tech 2024 - 34 795 $

Aperçu de l'intérieur de Subaru Impreza RS 2024 Photo : D.Boshouwers

Quelques-unes de vos questions au sujet de la Subaru Impreza 2024

L’Impreza est-elle toujours disponible en format berline ?

Non. La configuration « 4 portes » a disparu de l’offre canadienne il y a quelques années. Subaru la supprime même aux États-Unis lors de ce passage au millésime 2024.

Est-il encore possible d’acheter une Impreza avec une boîte de vitesses manuelle ?

Oui, mais seulement d’occasion. Il n’y a pas de boîte manuelle offerte avec l’Impreza 2024.

Quel est le volume de chargement de la Subaru Impreza 2024 ?

Le volume de chargement reste le même que sur le modèle sortant. Il est donc de 578 litres avec les sièges en place, et de 1586 litres lorsqu’ils sont rabattus.

Les concurrents de la Subaru Impreza 2024

Honda Civic

Mazda Mazda3

Toyota Corolla

L'arrière de Subaru Impreza RS 2024 Photo : D.Boshouwers