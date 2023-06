Subaru Crosstrek 2024 - Avant Photo : D.Heyman

• Auto123 s'est rendu en Colombie-Britannique pour conduire le Crosstrek 2024.

• Subaru vante les capacités de son Crosstrek sur ET hors route, et c'est donc là que nous l'avons emmené.

• Son nouveau style confère à ce petit VUS une allure plus robuste et plus haut de gamme.

Kelowna, Colombie-Britannique - Tel Neo dans Matrix (on oublie que Keanu Reeves a joué dans une autre franchise de films d'action avant John Wick !), le Subaru Crosstrek est un peu une anomalie.

En citant les concurrents de son petit VUS, le constructeur nomme tous les suspects habituels du segment : le Hyundai Kona, le Kia Seltos, le Honda HR-V. Mais soyons honnêtes, aucun de ces modèles n'a le cachet du Crosstrek, surtout au Canada. Aucun ne fait du hors route aussi bien que le Crosstrek, aucun n'offre un style aussi fougueux et aucun n'est le meilleur vendeur de sa marque au Canada comme c’est le cas de ce Subaru.

En effet, on voit des Crosstrek un peu partout sur les routes du pays.

Subaru Crosstrek 2024 - Trois quarts avant Photo : D.Heyman

L'extérieur

Pour 2024, le Crosstrek a fait l'objet d'une révision stylistique complète afin de le faire sortir un peu de la sphère « branchée mais un peu branlante » pour le faire entrer dans celle du modèle « robuste mais classe ».

Le bouclier avant reçoit des phares plus fins, des phares à DEL de série, une calandre redessinée, un habillage de carrosserie plus esthétique et des bords extérieurs de capot rehaussés pour une posture plus trapue et plus athlétique. Deux nouvelles couleurs sont également proposées : Sun Blaze Pearl et Offshore Blue Metallic.

Le profil latéral est mis en valeur par de nouvelles jantes de 17 ou 18 pouces, selon la version. Il est à noter que chaque finition - Convenience (28 995 $), Touring (32 195 $), la nouvelle Onyx (33 995 $) et Limited (36 995 $) - n'a droit qu'à un seul dessin de jantes. L'habillage latéral est un peu plus épais autour des roues, mais aussi plus aérodynamique. Des ajouts fonctionnels ont également été apportés, tels que des évents derrière les roues avant et arrière et un revêtement de surface spécialisé dans les poches d'aération, le tout pour améliorer la circulation de l'air.

À l'arrière, le bouclier a une allure légèrement relevée et bénéficie de piliers D rentrés et d'ailes évasées. J’aime bien les appliqués sur le thème de la montagne qui ornent le haut du pare-chocs arrière - un petit œuf de Pâques bien pensé.

Subaru Crosstrek 2024 - Profil Photo : D.Heyman

L'Onyx, qui remplacera la variante Outdoor à partir de 2024, bénéficie de quelques ajouts stylistiques supplémentaires tels que des cerclages jaune métallique autour des phares antibrouillard, des appliques de calandre et de hayon noir brillant et des jantes spéciales de 18 pouces.

J'ai l'impression cependant que Subaru n'est pas allé assez loin. Des écussons différents auraient été le bienvenu, par exemple, tout comme d’autres accents en jaune métallisée. Pour l'instant, les enjoliveurs des phares antibrouillard, qui constituent l'attraction principale, ne semblent pas vraiment à leur place. Subaru Canada affirme qu'il a fallu se battre pour que ces deux éléments soient peints en jaune, ce qui aide à différencier les voitures canadiennes du modèle Sport américain que nous n'avons pas. À l'intérieur, les modèles Onyx reçoivent également des accents jaunes uniques.

Dans l'ensemble, Subaru a fait ce qu'elle avait prévu de faire. Alors qu’avant, le modèle Crosstrek évoquait le Jeep Compass dans mon esprit, aujourd’hui on peut presque parler d’Audi comme comparaison, croyez-le ou non. C'est un design enseigné et soigné qui pourrait attirer de nouveaux acheteurs, au-delà de la tranche des 30-39 ans que Subaru vise habituellement.

Points forts Bouclier avant redessiné pour faire plus haut de gamme.

Bouclier avant redessiné pour faire plus haut de gamme. Véhicule désormais plus plat et plus agile. Points faibles La version Onyx est sympa, mais ne va pas assez loin.

Subaru Crosstrek 2024 - Design extérieur Photo : D.Heyman

L'intérieur

Subaru a conçu les montants, les vitres et les rétroviseurs pour offrir une meilleure visibilité vers l'extérieur. Même si elle semble un peu plus agressive de l'extérieur avec ses vitres latérales effilées, les angles morts sont agréablement bas et la visibilité vers l'extérieur est bonne. Les porte-gobelets avant ont été disposés en angle, et non plus côte à côte, pour une meilleure ergonomie, et un socle de recharge sans fil a été ajouté.

Les sièges avant constituent l'une des principales modifications apportées à l'habitacle. Ils sont disponibles en quatre finitions - tissu, tissu haut de gamme, tricot durable et cuir - et ont été spécialement conçus pour soutenir la base de la colonne vertébrale et la région du coccyx. D'après les recherches menées par Subaru, le soutien de cette zone permet de soutenir le corps jusqu'à la nuque et la tête, réduisant ainsi la fatigue sur les longs trajets.

En pratique, j'ai trouvé que les sièges étaient parfaitement adaptés. Ils n'ont pas l'air très rembourrés, mais leur structure interne leur permet de soutenir le corps aux bons endroits. Les sièges arrière ne bénéficient pas du même traitement, mais la garde au toit y est bonne même avec un toit ouvrant, car le logement de cet élément ne s'étend pas très loin vers l'arrière.

Subaru Crosstrek 2024 - Intérieur Photo : D.Heyman

Le toit ouvrant - de série sur les modèles Onyx et Limited - empiète toutefois sur la garde au toit des sièges avant et, en tant que conducteur de grande taille, je me suis senti un peu à l'étroit. J'ai d’ailleurs trouvé la position d'assise haute et je n'ai pu régler le volant manuel inclinable et télescopique suffisamment pour que ma main puisse dégager ma cuisse à la position cinq heures. Cela dit, de nombreux conducteurs apprécieront la position d'assise élevée et je fais probablement partie de la minorité en raison de ma taille.

Un nouvel écran d'infodivertissement vertical de 11,6 pouces arrive dans le Crosstrek – on le trouve déjà dans les Ascent, Outback et Legacy. Il est grand et pratique, avec de gros boutons facilement accessibles à la volée. Des boutons durs traditionnels ont également été ajoutés de chaque côté pour les commandes de climatisation, de volume et de réglage.

L'ennui, c'est que l’habitacle fait encore un petit peu à bas prix, par exemple avec le revêtement de l'écran et les matériaux utilisés pour le construire. Il y a beaucoup d'éblouissements et le contour noir piano est un aimant à poussière et à empreintes digitales. Les voitures de base sont équipées d'un double écran de 7 pouces et, bien que nous n'ayons pas eu l'occasion d'en faire l'expérience, je me demande si cette interface ne gère pas mieux les reflets.

Subaru Crosstrek 2024 - Tableau de bord Photo : D.Heyman

Autre point, le Crosstrek Outdoor avait un écran secondaire sur le tableau de bord qui servait également de caméra orientée vers l'avant et l'arrière, ce qui était très pratique pour les sorties hors route car cela permettait de voir le sol même si l'on montait une colline abrupte. Cette fonction n'existe plus, et il faudra probablement attendre le Crosstrek Wilderness, plus axé sur le tout-terrain, pour la retrouver.

La dernière version de la suite de technologie de sécurité EyeSight de Subaru est également de série à partir de 2024. Elle est désormais dotée d'une caméra stéréo avec un champ de vision plus large qui lui permet de voir plus de piétons qui traversent la route ou plus de cyclistes qui s'engagent dans un carrefour.

Points forts Chargement sans fil, Apple CarPlay/Android Auto

Chargement sans fil, Apple CarPlay/Android Auto Confort des sièges

Confort des sièges Meilleure visibilité extérieure Points faibles La position d'assise élevée nuit à la garde au toit

La position d'assise élevée nuit à la garde au toit Matériel d'infodivertissement mitigé

Matériel d'infodivertissement mitigé Plus de caméra secondaire orientée vers l'avant

Subaru Crosstrek 2024 - Bas de console centrale Photo : D.Heyman

La conduite

La puissance du Crosstrek 2024 provient d'un 4-cylindres à plat de 2,0 litres développant 152 chevaux et 145 lb-pi de couple, et d'une version de 2,5 litres développant 182 chevaux et 178 lb-pi. Ces chiffres n'ont pas changé, mais désormais, les deux versions sont équipées de série d'une transmission automatique à variation continue (CVT). Oui, cela signifie que la boîte manuelle à 6 vitesses n'est plus une option.

La CVT dispose de sept points de changement de vitesse intégrés et procure une sensation familière, voire réconfortante, lors des changements de vitesse. Des palettes de changement de vitesse sont également disponibles à partir de la version Touring.

Outre les sièges plus confortables, on a travaillé pour réduire les bruits, les vibrations et la rudesse du nouveau modèle. Le capot et le toit contiennent davantage de matériaux insonorisant et le châssis est 10 % plus rigide, ce qui contribue également à une conduite plus silencieuse.

Subaru Crosstrek 2024 - Roue Photo : D.Heyman

En effet, la sonorité caractéristique du flat-4 n'est plus aussi pénétrante et la nouvelle forme de la carrosserie permet à l'air de passer plus facilement. Le moteur se fait plus entendre à mesure que la vitesse augmente - nous ne sommes pas tout à fait au niveau d'une voiture de luxe ici - mais comme avec le style extérieur, les ajustements donnent une impression plus haut de gamme.

La puissance de la transmission CVT est livrée en douceur - il n'y a pas de turbocompresseur ici, donc la livraison est rapide - et elle réussit à maintenir une progression constante. J'ai trouvé qu'elle s'essoufflait un peu rapidement, ce qui m'a fait douter de ma capacité à effectuer certains dépassements à grande vitesse. Je ne pense pas qu'il doive être plus puissant, mais je ne serais pas mécontent qu'il se rapproche de la barre des 200 chevaux. Quand on sait que le Mazda CX-30 et le Hyundai Kona disposent tous deux d'un moteur turbocompressé de 250 chevaux et 195 chevaux respectivement, on voit que le Crosstrek arrive un peu à court.

Subaru Crosstrek 2024 - Écran tactile Photo : D.Heyman

Cela dit, il se rattrape drôlement lorsqu'il s'agit d'affronter des conditions plus difficiles.

Le système de traction intégrale X Mode se présente sous deux formes : Le mode X dans les versions Convenience et Touring et le mode X double dans les versions Limited et Onyx que nous avons testées. Dans ce dernier cas, vous disposez de trois réglages différents : Snow/Dirt, Normal et Deep Snow/Mud.

Nous avons passé la majorité de notre temps en mode Normal. Sur des terrains plus accidentés s’imposaient le mode Snow/Dirt, qui active aussi automatiquement un système de descente de colline. Grâce à ce système, nous avons pu descendre les pentes les plus raides sans jamais avoir à nous préoccuper des pédales, juste de nos mains. Le mode se met en veille au-delà de 40 km/h et se réactive à 35 km/h, et s'il n'y avait pas un bip agaçant à chaque fois, on le remarquerait à peine.

Ces modes inspirent la confiance, même si peu de propriétaires de Crosstrek risquent de prendre leur VUS pour faire de la conduite hors route de façon aussi agressive que nous lors de notre journée d’essai dans la région de Kelowna. Disons que les capacités du modèle sont assurément une bénédiction en hiver au Canada. C'est comme si vous aviez presque les capacités d'un Jeep, mais combinées à une qualité de vie à bord digne d'une voiture compacte à hayon.

Points forts Direction directe

Direction directe Capable d'affronter des conditions défavorables Points faibles Plus de puissance

Plus de puissance Plus d'option manuelle

Subaru Crosstrek 2024 - Arrière Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Pour 2024, le Crosstrek est toujours aussi sympathique. En fait non, avec sa nouvelle civilité, il l'est encore plus. Il peut toujours se frayer un chemin comme aucun autre modèle du segment, mais il roule maintenant de façon plus raffinée. Cette combinaison de qualités pourrait rendre le modèle plus attrayant à une clientèle plus vaste. Déjà qu’on a voit beaucoup sur nos routes, il y a fort à parier que nous en verrons encore plus grâce à ce modèle 2024.

Quelques-unes de vos questions sur le Subaru Crosstrek 2024 :

Y a-t-il un Crosstrek hybride ?

Sur d'autres marchés, c'est le cas, mais il n'est pas encore prévu d'introduire ce modèle chez nous. Cela dit, Subaru insiste sur le fait qu'il ne faut jamais dire jamais...

Y a-t-il plus d'espace de chargement à l'arrière qu'auparavant ?

Le coffre n'a pas changé : 564 litres avec la banquette arrière rabattable 60/40 en position haute, et 1 549 litres avec la banquette arrière rabattue.

Quand verrons-nous le Crosstrek Wilderness ?

Le modèle Wilderness, encore plus robuste, sera disponible à l'automne 2023.

Subaru Crosstrek 2024 - Trois quarts arrière Photo : D.Heyman

La concurrence principale

Honda HR-V

Hyundai Kona

Jeep Compass

Kia Seltos

Mazda CX-30

Toyota Corolla Cross

Volkswagen Taos

ÉVALUATION 80 % Performance 7,5/10 Design 7/10 Espace intérieur 7,5/10 Technologie et sécurité 8,5/10 Économie de carburant 8,5/10 Rapport qualité / prix 9/10

Subaru Crosstrek 2024 - Calandre Photo : D.Heyman