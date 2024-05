• Auto123 met à l’essai la Toyota Corolla hybride 2024.

On peut dire que la nouvelle génération de la Prius a jeté de l’ombre sur la vénérable Corolla en matière de design. Mais le style n’a jamais vraiment été l’élément le plus séduisant pour les acheteurs de Corolla. Ce qui importe davantage pour eux, c’est que le modèle continue d’offrir la fiabilité, l’économie de carburant, la praticité et les autres qualités qui les ont traditionnellement attirés.

La Toyota Corolla hybride 2024 continue d’offrir ces qualités, avec un attrait substantiel ajouté à l’équation : une économie de carburant nettement améliorée, grâce au groupe motopropulseur hybride.

Toyota Corolla hybride 2024, avant | Photo : D.Boshouwers

Toyota Corolla Hybride 2024 : quoi de neuf ?

La Corolla ne subit que de légères modifications pour 2024. Le modèle profite de quelques améliorations axées sur la connectivité multimédia et le choix de variantes offert aux consommateurs canadiens. Toyota a étendu son système de connectivité multimédia à plusieurs versions de Corolla, notamment les déclinaisons L, LE et LE Amélioré. Un ou deux ajustements ont été apportés aux couleurs proposées.

En fait de design, il n’y a pas de changement pour 2024. Les modèles de la gamme L présentent un style classique, tandis que ceux de la série S ont une allure plus sportive, avec des caractéristiques telles que des jantes plus grandes et un échappement à deux embouts. Notre modèle d’essai était une version SE, équipée du groupe motopropulseur hybride.

Toyota Corolla hybride 2024, de profil | Photo : D.Boshouwers

Design de la Toyota Corolla 2024 - 7/10

Comme l’année dernière, et depuis toujours, le design de la berline Corolla 2024 n’est pas conçu pour exciter. Personne n’achète une Corolla pour épater la galerie. En revanche, on peut dire qu’il s’agit d’une voiture bien proportionnée et de bon goût. Les modèles de la série S ajoutent un soupçon de sportivité, mais sans plus.

On l’a mentionné, l’évolution de la Prius a eu un drôle d’effet sur la Corolla et son attrait potentiel. Si l’ancienne Prius faisait bien paraître la Corolla au niveau du style, la nouvelle Prius aux lignes épurées a l’effet contraire ; elle éclipse sa compagne hybride en matière d’esthétique.

Toyota Corolla hybride 2024, intérieur | Photo : D.Boshouwers

Toyota Corolla hybride 2024, sièges de deuxième rangée | Photo : D.Boshouwers

L’intérieur

Notre version d’essai de la Corolla hybride (SE) était équipée de sièges en tissu et, bien qu’ils soient absolument confortables, ils ne se démarquent pas autrement.

Dans l’ensemble, la Corolla hybride offre un espace intérieur très décent dans cette catégorie de prix. La Corolla est peut-être plus sobre que la Prius, mais elle offre plus d’espace au niveau de la tête, et elle semble incontestablement plus spacieuse que sa sœur. L’espace pour les jambes à l’avant est correct, tandis que la deuxième rangée est, sans être somptueuse, suffisamment spacieuse pour deux adultes de taille moyenne.

Avec tous les modèles hybrides, l’écran multimédia de huit pouces est relié à un système audio à six haut-parleurs. La climatisation automatique et les sièges avant chauffants font partie de l’équipement de série.

Au coffre, le volume de chargement est de 371 litres, ce qui est relativement peu pour le segment.

Toyota Corolla hybride 2024, coffre | Photo : D.Boshouwers

Toyota Corolla hybride 2024, tableau de bord | Photo : D.Boshouwers

La technologie de la Toyota Corolla 2024 - 7,5/10

Toutes les Corolla sont équipées de la suite de sécurité Toyota Safety Sense 3.0, de 10 coussins gonflables et d’un système antivol avec immobilisation du moteur.

Les caractéristiques de sécurité livrées de série avec toutes les versions comprennent la surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière, l’alerte de sortie en toute sécurité, le régulateur de vitesse adaptatif, les feux de croisement automatiques, l’assistance au maintien dans la voie et au traçage, la reconnaissance des panneaux de signalisation et le freinage d’urgence avant.

Toyota Corolla hybride 2024, écusson SE hybride | Photo : D.Boshouwers

Motorisation de la Toyota Corolla Hybride 2024 - 8,5/10

La variante hybride de la Corolla dispose d’un moteur 4-cylindres de 1,8 litre, ainsi que d’un système hybride, fonctionnant avec une CVT (transmission à variation continue). Le composant hybride du groupe motopropulseur comprend une batterie lithium-ion et un système moteur-générateur électrique à couple élevé. La puissance totale du système est de 138 chevaux.

Voici un chiffre plus impressionnant que cette puissance de 138 forces : la consommation officielle combinée de la Corolla hybride : 4,7 litres aux 100 km. Les roues plus grandes et la transmission intégrale auront un impact sur ce chiffre, mais il reste un argument de vente de poids. Il semble que Toyota ait une idée de ce qu’elle fait en matière de véhicules hybrides…

La Toyota Corolla est la seule de sa catégorie à pouvoir être proposée en configuration hybride, avec un rouage intégral appuyé par des moteurs électriques montés à l’arrière.

Toyota Corolla hybride 2024, trois quarts arrière | Photo : D.Boshouwers

Prix de la Toyota Corolla Hybride 2024

Trois versions de la Corolla peuvent être équipées d’un groupe motopropulseur hybride : la LE (et la LE avec traction intégrale), la SE (la version que nous avons conduite) et la XSE. Les prix et les détails de ces versions sont les suivants :

Corolla hybride LE 2024 (PDSF : 26 590 $) — Cette version est équipée du système multimédia de Toyota qui prend vie sur un écran tactile de huit pouces, de sièges avant chauffants et d’un système de dégivrage des essuie-glaces.

Corolla hybride LE AWD 2024 (PDSF : 28 090 $) — Cette variante ajoute le système de traction intégrale de Toyota.

Corolla hybride SE AWD 2024 (PDSF : 30 250 $) — Cette déclinaison est équipée de jantes en alliage de 18 pouces, d’un moniteur d’angles morts avec alerte de trafic transversal arrière, d’un volant chauffant gainé de cuir et d’un toit ouvrant.

Corolla hybride XSE AWD 2024 (PDSF : 34 650 $) — La version haut de gamme hybride offre un confort et des caractéristiques haut de gamme, notamment un bloc d’instruments à affichage numérique sur écran de sept pouces, un système audio JBL et des sièges chauffants SofTex.

Toyota Corolla hybride 2024, de haut | Photo : D.Boshouwers

Conduite de la Toyota Corolla Hybride 2024 - 8,0/10

En ville, le manque de puissance brute sous le capot ne se fait pas sentir. La voiture se comporte bien, son rayon de braquage est court et la direction est relativement réactive (à défaut d’être un peu neutre).

Nous avons dû faire face à des conditions de neige et de glace à la fin de l’hiver et nous avons apprécié la transmission intégrale dont notre voiture d’essai était équipée. On a beau dire que la confiance inspirée par la motricité aux quatre roues est surtout mentale, mais même si c’est le cas, se sentir rassuré au volant a ses bons côtés, non ? En tout cas, nous avons ressenti une prise en main sûre dans les montées et les descentes.

Le système de régénération des freins qui permet au système hybride de récupérer de l’énergie est un autre point qui mérite d’être mentionné, car contrairement à certains systèmes offerts ailleurs, celui-ci s’est fait tellement discret que j’ai oublié qu’il était à l’œuvre la plupart du temps.

Quant à la consommation, ma semaine a donné des résultats décevants (une moyenne de 7,8 litres/100 km), mais les conditions n’étaient décidément pas idéales (météo, grandes jantes, utilisation du rouage intégral, etc.). Avec de meilleures conditions, si vous êtes consciencieux, je pense qu’il devrait être réaliste de s’approcher de la moyenne officielle de 4,7 litres/100 km.

Toyota Corolla hybride 2024, arrière | Photo : D.Boshouwers

Le mot de la fin

Les récentes mises à jour de la Corolla ont quelque peu amélioré son apparence, mais ce n’est toujours pas le point fort du modèle. Celui-ci continue à offrir ce qui a toujours attiré les acheteurs de Corolla, même si ces derniers sont moins nombreux aujourd’hui. La fiabilité est une évidence, la voiture est confortable, conviviale et ergonomique à l’intérieur, et elle est bien adaptée à la vie urbaine.

La configuration hybride donne un autre argument de vente au modèle, avec de réelles économies de carburant possibles si les propriétaires sont consciencieux dans leurs habitudes de conduite.

En même temps, la Corolla hybride se retrouve coincée au sein de la gamme Toyota. La Prius, également hybride, est devenue une option beaucoup plus attrayante (littéralement, depuis sa refonte), et le Corolla Cross hybride offre une option attrayante qui convaincra sûrement des fidèles de la Corolla d’opter pour un VUS. Ces deux véhicules sont plus chers que la Corolla hybride, cependant.

C’est sans mentionner la Honda Civic hybride, qui revient sur notre marché pour l’année modèle 2025.

Les concurrentes de la Toyota Corolla hybride 2024

– Honda Civic hybride (pour 2025)

– Hyundai Elantra hybride

– Toyota Prius