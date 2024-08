• Auto123 met à l’essai la variante Trail du Toyota RAV4 2024.

Tranquillement, le Toyota RAV4 est en train de devenir un phénomène de société. Lorsqu’on analysera l’industrie automobile dans 50 ou 100 ans, un chapitre sera consacré à ce véhicule qui aura marqué son époque.

Et quelle est cette époque ? Elle est toujours à se définir, bien sûr, mais on peut parler de l’ère des utilitaires. Présent sur le marché depuis plus de 25 ans, le RAV4 s’est imposé au fil des années au point d’être le véhicule le plus vendu de l’industrie en Amérique du Nord ces cinq dernières années, après les camionnettes des trois grands constructeurs américains (attention au Tesla Model Y qui s’impose de plus en plus).

Mieux. Depuis le début de 2024, il est devant la famille de camionnettes Ram chez Stellantis, avec 248 295 exemplaires écoulés au cours des six premiers mois de l’année. On se dirige vers le demi-million de ventes, ce qui est ahurissant.

Est-il si exceptionnel que ça, le RAV4, pour être aussi populaire ? Oui et non. Prenons le temps de regarder ça, avec un accent sur la version essayée, la Trail.

Toyota RAV4 Trail 2024, phare | Photo : D.Rufiange

Toyota RAV4 Trail 2024 : quoi de neuf ?

La question n’est pas tant de savoir ce qu’on ajoute au RAV4 cette année, mais bien de savoir à quand est prévue la prochaine génération. Le modèle en est à sa sixième campagne sous la même forme, ce qui est beaucoup. En même temps, Toyota pourrait ne rien faire, car il se vend plus que jamais. N’empêche, il est clair qu’une refonte est en préparation. Dame rumeur parle d’une présentation l’an prochain, possiblement d’un modèle 2026. Il faudra voir.

Concernant la version Trail, elle a profité de petites mises à niveau pour 2024, notamment de l’ajout d’une couleur extérieur (Vert kaki), alors qu’une nouvelle teinte intérieure (Mocha) est livrable. Le vert profite d’une approche bicolore et en plus de l’intérieur Mocha, il peut voir le sien être tout noir.

Toyota RAV4 Trail 2024, trois quarts arrière | Photo : D.Rufiange

Design du Toyota RAV4 Trail 2024 - 8,5/10

Il est toujours périlleux d’analyser en profondeur le style d’un modèle, car tous les goûts sont dans la nature. Ce que je tente toujours de déterminer, c’est si le design va bien vieillir, ou s’il se démarque en raison d’un coup de crayon particulier, d’une touche stylistique unique, etc.

Dans l’ensemble, le RAV4 se fond dans la masse, mais ses lignes traversent bien le temps. En prime, il est possible de lui donner un peu de vie avec une couleur vive et quelques accessoires, mais aussi en optant pour la variante Trail qui profite de traits singuliers.

Ça se résume à la présence de roues de 19 pouces « édition Trail » en alliage, d’un différentiel à modulation dynamique du couple avec arbre de transmission arrière offrant le désaccouplement, de phares antibrouillard à DEL et de longerons de toit de type pont, c’est-à-dire où l’on peut se glisser la main dessus, ce qui facilite l’arrimage de trucs plus imposants.

Toyota RAV4 Trail 2024, intérieur | Photo : D.Rufiange

Toyota RAV4 Trail 2024, sièges | Photo : D.Rufiange

À l’intérieur

À bord, on a droit à la sellerie Softex de Toyota, facile à nettoyer et considérée par plusieurs comme beaucoup plus intéressante que le cuir. L’équipement profite de ce qui est proposé avec la variante XLE, soit des éléments comme des essuie-glace qui détectent la pluie, un hayon à déploiement électrique, une clef intelligente avec démarrage par bouton-poussoir, le système multimédia avec les services connectés (Service Connect, Safety Connect et Remote Connect) de Toyota, un système de climatisation à deux zones et des ajustements électriques pour le siège du conducteur.

La variante Trail ajoute la recharge sans fil pour appareils cellulaires, une prise de courant à l’espace de chargement, ainsi que des filets servant à compartimenter cet endroit.

Toyota RAV4 Trail 2024, écran de données | Photo : D.Rufiange

Technologie du Toyota RAV4 Trail 2024 – 8,0/10

Il n’y a rien d’extraordinaire avec l’offre technologique de la version Trail du Toyota RAV4. On retrouve le nécessaire avec une interface multimédia qui prend vie sur un écran de huit pouces, alors que l’écran devant le conducteur (informations relatives à la conduite) fait sept pouces. Pour de plus grosses surfaces, il faut passer à la version suivante, Limited.

Là où la variante Trail se démarque, c’est avec les capacités accrues qu’elle offre pour la conduite hors route, on l’a vu avec le différentiel, par exemple. Cependant, ce qui intéresse surtout l’acheteur, c’est que cette déclinaison est en mesure de remorquer 3500 livres, plutôt que les 1500 de la livrée régulière (c’est 1750 et 2500 livres, respectivement, avec les propositions hybrides et hybrides rechargeables).

En matière de sécurité, la suite Toyota Safety Sense 2.5 (TSS 2.5) qui regroupe l’essentiel pour vous protéger sur la route est de la partie.

Toyota RAV4 Trail 2024, moteur | Photo : D.Rufiange

Motorisation du Toyota RAV4 Trail 2024 - 9,0/10

La variante Trail du RAV4 profite du même 4-cylindres de 2,5 litres que l’on retrouve avec les autres déclinaisons. Le bloc délivre 203 chevaux et 184 livres-pieds de couple, une puissance correcte, sans plus. Disons qu’on évite les folies, surtout en ce qui a trait aux dépassements. Une transmission automatique à huit rapports fait le pont avec les quatre roues.

Ce bloc a le mérite d’être fiable et durable.

Toyota RAV4 Trail 2024, roue | Photo : D.Rufiange

Conduite du Toyota RAV4 Trail 2024 - 7,5/10

Plusieurs véhicules proposent des expériences de conduite neutres. Inscrivez le RAV4 sur cette liste. Ce que j’entends par neutre, c’est qu’on ne ressent rien de vraiment agréable ou enivrant au volant, mais en revanche, on ne s’emmerde pas totalement non plus. Le véhicule fait tout bien, à condition qu’on ne lui en demande pas trop. Il montre, en outre, un bel aplomb en virage. Même lorsqu’on attaque la route de façon un peu plus agressive, les éléments suspenseurs font un bon boulot.

Toutefois, la direction gagnerait à être plus communicative, et si le confort est excellent, on aimerait un peu plus de fermeté à la hauteur du châssis ; le RAV 4 fait penser à un hockeyeur qui joue en périphérie plutôt que d’être engagé dans le jeu.

L’acheteur type sera toutefois rassuré par ce type de rendement. Ce n’est pas un hasard si le RAV4 se vend autant en Amérique du Nord, toutes catégories confondues.

Consommation

Toyota annonce des moyennes de 8,8 litres aux 100 km à la pompe pour la circulation en ville (modèle à quatre roues motrices), 7,1 litres pour les balades sur l’autoroute, le tout pour un combiné de 8,0 litres aux 100 km. Notez que sans le dispositif Départ/Arrêt, les cotes sont à 9,5, 7,2 et 8,5 litres, dans l’ordre.

Lors de ma semaine d’essai, j’ai réussi à maintenir une cote de 7,6 litres, sur un trajet mixte de 460,6 km.

Il existe une différence d’environ 2000 $ pour une version hybride qui va vous garantir une moyenne autour de 6,0 litres aux 100 km. Admettons une différence de 2 litres aux 100 km entre les approches, soit environ 3,50 $. Cela signifie 33,50 $ tous les 1000 km, 335,00 $ tous les 10 000, ce qui signifie environ 670 $ à 700 $ d’économies par année si vous parcourez entre 20 000 et 24 000 km. Après trois ans, vous aurez tout récupéré. Un calcul à faire, tout comme avec la variante hybride rechargeable Prime.

Évidemment, si vous avez besoin de la capacité de remorquage de la variante Trail, vous n’avez pas d’options de ce côté. C’est comme ça.

Toyota RAV4 Trail 2024, calandre | Photo : D.Rufiange

Le prix canadien du Toyota RAV4 Trail 2024

Le Toyota RAV4 Trail est offert à partir de 43 501 $, ce qui n’est pas donné. Et avec un taux d’intérêt présentement à 6,49 %, c’est un pensez-y-bien. Au moins, la valeur de revente est forte.

Notez qu’à ce prix, les frais de transport et de préparation sont inclus.

Voici les prix (sans frais ajoutés) de la gamme du RAV4 2024 :

- Toyota RAV4 LE 2024 (PDSF 32 950 $)

- Toyota RAV4 XLE 2024 (PDSF 36 650 $)

- Toyota RAV4 XLE Premium 2024 (PDSF 38 690 $)

- Toyota RAV4 Trail 2024 (PDSF 40 550 $)

- Toyota RAV4 Limited 2024 (PDSF 44 550 $)

- Toyota RAV4 Hybride LE 2024 (PDSF 35 750 $)

- Toyota RAV4 Hybride XLE 2024 (PDSF 38 850 $)

- Toyota RAV4 Hybride XLE Premium 2024 (PDSF 40 890 $)

- Toyota RAV4 Hybride Woodland 2024 (PDSF 41 730 $)

- Toyota RAV4 Hybride Limited 2024 (PDSF 46 750 $)

- Toyota RAV4 SE Hybride 2024 (PDSF 40 650 $)

- Toyota RAV4 XSE Hybride 2024 (PDSF 43 550 $)

- Toyota RAV4 Prime SE 2024 (PDSF 50 950 $)

- Toyota RAV4 Prime XSE 2024 (PDSF 55 790 $)

- Toyota RAV4 Prime XSE Technologie 2024 (PDSF 61 180 $)

Toyota RAV4 Trail 2024, arrière | Photo : D.Rufiange

Questions souvent posées concernant le Toyota RAV4 Trail 2024

Quelle est la capacité de remorquage du Toyota RAV4 Trail ?

Elle est de 3500 livres, ce qui donne un avantage au modèle dans cette catégorie, alors que rares sont les modèles concurrents qui en proposent autant.

Entre le Toyota RAV4 et le CR-V, quel est le meilleur achat ?

Honnêtement, c’est blanc bonnet et bonnet blanc ici. On parle de deux modèles jouissant de réputations solides et possédant un bon historique de fiabilité, ainsi qu’une bonne valeur de revente. À vous de voir. Cependant, on ne retrouve pas d’équivalent de la version Trail chez Honda… pour le moment.

Le mot de la fin

Le RAV4 est en route vers une année record où il pourrait se vendre 500 000 unités à travers le continent. Et le modèle est en fin de carrière, en ce qui a trait à la génération actuelle.

La recette fonctionne et elle est éprouvée. Il y a des irritants, certes, mais l’ensemble de l’œuvre demeure convaincant.

Les concurrents du Toyota RAV4 Trail 2024

- Ford Bronco Sport Badlands

- GMC Terrain AT4

- Mazda CX-5 Meridian

- Mazda CX-50

- Subaru Forester Wilderness