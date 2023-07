Auto123 met à l’essai le Toyota Tundra 2023 en version Capstone. Voici le troisième des trois volets de notre essai à long terme.

Pour cette troisième chronique qui conclura l’essai du Toyota Tundra Capstone 2023, je vais répondre en rafale aux dernières questions des internautes pancanadiens.

Toyota Tundra Capstone 2023 blanc Photo : M.Crépault

Quelles sont les capacités de chargement et de remorquage du Toyota Tundra 2023 ?

Au sein de la famille Tundra, c’est notre Capstone Hybride qui accuse la plus faible charge utile (le poids qu’il peut transporter dans sa cabine et dans sa caisse avant d’entendre la suspension hurler « mon oncle ! ») : 675 kg (1488 lb). Le Tundra de base Double Cab SR 4x2 avec boîte moyenne, lui, peut transporter jusqu’à 880 kg (1940 lb) de marchandises. Logique : moins d’équipement de série, moins de poids intrinsèque à traîner, plus grosse la charge.

En ce qui concerne les capacités de remorquage, c’est l’inverse. Le modèle de base est « limité » à 3760 kg (8289 lb), alors que le CrewMax Limited Hybride peut tirer jusqu’à 5067 kg (11 171 lb). Le Capstone n’a pas à rougir avec 4690 kg (10 340 lb).

Le nouveau Toyota Tundra Capstone 2023 : la vue fournie par le moniteur à vue panoramique Photo : M.Crépault

Quelles sont les technologies et les fonctionnalités de sécurité offertes dans le nouveau Tundra 2023 ?

Tous les constructeurs offrent désormais des systèmes dont la mission consiste à éviter l’accident ou, s’il n’est pas évitable, à en réduire la gravité. Or, Toyota ne badine pas avec la sécurité.

Le système de base inclut les sempiternels coussins gonflables et la caméra de recul dans tous les modèles ; le moniteur d’angles morts et l’aide au stationnement sont presque partout standard, sauf chez les SR/SR5 ; même scénario pour le moniteur à vue panoramique (j’adore me stationner en m’aidant d’une vue à vol d’oiseau).

Vient ensuite le système Star, dont l’ABS, le contrôle de stabilité et de la traction. Absolument dans toute la gamme.

Le système Safety Sense 2.5 couronne le bouclier : détection des piétons, maintien de la voie, alerte de louvoiement, régulateur de vitesse dynamique, etc. Une autre ribambelle de mesures préventives présente dans tous les Tundra.

Sans ignorer une foule d’accessoires (de série ou alors livrables ou pas, selon les modèles) qui tombent davantage dans le segment Commodité. Je pense au logiciel qui guide la remorque en marche arrière (la hantise des néophytes !) ou plusieurs gadgets pour s’aventurer hors route sans y laisser un pare-chocs ou sa fierté, tels le moniteur tout-terrain, l’aide en descente et la marche « rampante » (alias Crawl).

Écran tactile de Toyota Tundra Capstone 2023 Photo : M.Crépault

Quels sont les options de connectivité et de divertissement proposées dans le Toyota Tundra 2023 ?

Elles sont très nombreuses, activées par un doigt ou la voix, sur un écran central de 8 ou 14 po (c’est gros !) ou son téléphone intelligent et par le biais de 6, 9 ou 12 haut-parleurs. La radio satellite Sirius XM est incluse (essai gratuit de 3 mois), tandis que Bluetooth, Apple CarPlay et Android Auto sont compatibles dans toutes les cabines

Depuis le lancement du nouveau Tundra, on a abondamment vanté le « Bonjour Toyota ! » prononcé par le conducteur pour réveiller l’intelligence artificielle du camion. Mais il existe deux niveaux de jasette. Il y a d’abord l’Assistant Toyota, qui est de série dans toute la gamme. Il répond à une série de commandes limitées. En revanche, avec l’Assistant intelligent, la conversation « naturelle » atteint un autre sommet, mais encore faut-il disposer du service Drive Connect que Toyota offre d’abord sous forme d’essai gratuit (jusqu’à 3 ans) puis en échange d’un abonnement mensuel (19,95 $).

L'habitacle de Toyota Tundra Capstone 2023 Photo : M.Crépault

Outre l’Assistant « plus-intelligent-que-l’autre », Drive Connect offre la navigation infonuagique en temps réel et un service de conciergerie 24/7 (au cas où l’IA n’aurait pas réponse à tout).

Il existe d’autres aides connexes, comme Service Connect (qui fournit un bilan de santé du camion), Remote Connect (pour donner des ordres au Tundra à distance) et Safety Connect (pour lancer un SOS). Ils comprennent tous des essais gratuits, parfois allant jusqu’à 10 ans !

Profil du nouveau Toyota Tundra Capstone 2023 Photo : M.Crépault

Quel est le prix de base du Tundra 2023 et quels sont les coûts complémentaires des ensembles ?

Pour vous garantir l’exactitude de mes réponses, je me suis tourné vers Richard Desaulniers, représentant des ventes chez Spinelli Lachine, en banlieue de Montréal. Si vous demeurez ailleurs au Canada, votre concessionnaire Toyota vous dira s’il existe des différences interprovinciales.

Nous avons déjà vu que le Tundra de base est le modèle SR à deux roues motrices. Il est donc forcément le moins cher de la famille avec un PDSF de 51 434 $ (incluant transport/préparation et avant taxes).

Logo de Toyota Tundra Capstone 2023 Photo : M.Crépault

Complètement à l’autre bout du spectre se tient le Tundra Capstone de mon essai. Selon la fiche signalétique qu’on m’a remise en même temps que les clefs, cette camionnette pleine grandeur de grand luxe se détaille 88 465 $, incluant tous les frais (climatiseur, transport et préparation, etc.).

Les quatre ensembles dont nous avons parlé (TRD Pro, TRD Hors route, TRD Sport et 1794) ont des prix différents qui, de surcroît, varient selon le modèle. Par exemple, le kit du TRD Hors route coûte 6 010 $ pour un SR5 mais 3 010 $ pour un Limited, au départ un modèle plus équipé que le SR5.

Toyota Tundra 2023, écusson TRD Photo : M.Crépault

L’ensemble le plus, disons, dramatique, celui qui a atteint un statut quasiment légendaire, c’est le TRD Pro. Le seul dont l’intérieur peut être rouge si la carrosserie est noire ou blanche. Le seul qui peut se parer de la couleur Orange solaire (l’effet : wow !). Le seul dont la calandre arbore les grosses lettres T-O-Y-O-T-A, l’emblème dit « Héritage ».

Toyota Tundra TRD Pro 2023 Photo : Toyota

« Plusieurs acheteurs aimeraient greffer cette grille à leur camion mais tu ne peux pas la commander si tu ne soumets pas en même temps le numéro de série de ton TRD Pro, explique Richard Desaulniers. Naturellement, personne n’a le contrôle sur les copies vendues sur Internet…

Sur un Tundra CrewMax Limited qui démarre à 72 834 $, l’option TRD Pro vous soulagera de 14 170 $ supplémentaires. Et 255 $ d’extra pour la couleur l’Orange « wow ! » solaire.

Le Toyota Tundra 2023 en version Capstone Photo : M.Crépault

Quelles sont les options de financement ou de locations disponibles pour le Toyota Tundra 2023 ?

« Chez Toyota, explique Richard, les options de location varient de 24, 36, 39, 48 ou 60 mois, tandis que les options de financement sont de 36, 48, 60, 72 ou 84 mois. »

Quelle est la garantie offerte par Toyota pour le Tundra 2023 ?

La garantie de base est de 3 ans ou 60 000 km pour le véhicule et de 5 ans / 100 000 km pour le groupe propulseur. Les composantes hybrides des versions équipées du moteur i-Force MAX bénéficient en plus d’une garantie de 8 ans / 160 000 km et même de 10 ans / 240 000 km pour la batterie spécifique au système.

Toyota Tundra Platinum 2023 Photo : Toyota

Quelle est la disponibilité du Toyota Tundra 2023 chez les concessionnaires au Canada et les délais de livraison estimés ?

« C'est très difficile à prédire, prévient Richard avec honnêteté. Je n’ai rien en inventaire présentement, mais c'est la même chose de toute façon pour n’importe quel véhicule, ou presque. Pour un Tundra à essence, l’attente peut varier de 6 à 8 mois ; pour un hybride, de 12 à 18 mois. Les boîtes longues sont normalement plus rares. Par ailleurs, je n’ai jamais vu un Tundra à deux roues motrices et jamais un client ne m’en a demandé un non plus. »