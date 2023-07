Auto123 met à l’essai le Toyota Tundra 2023 en version Capstone. Voici le premier des trois volets de notre essai à long terme.

À voir aussi : Toyota Tundra Capstone 2023 essai à long terme, 2e partie : chevaux, litres et centimètres

Il y a deux ans, sur ce même site, nous avons fait ensemble ample connaissance avec le Toyota Tundra. Mais c’était le chant du cygne de la deuxième génération d’un modèle introduit en 2007 et qui s’était contenté en 15 ans d’existence d’un rafraîchissement en 2014.

La donne a entièrement changé l’an dernier quand Toyota a finalement présenté son Tundra de troisième génération.

Puisque voilà maintenant plus d’un an que le nouveau Tundra bombe ses biceps sur nos routes, l’équipe d’Auto123 a eu l’idée de passer au crible cette camionnette pleine grandeur nouveau cru. Toyota a accepté de jouer le jeu en nous refilant un modèle Capstone 2023, la version la plus luxueuse du clan.

Logo de Toyota Tundra Capstone 2023 Photo : M.Crépault

Par ailleurs, tant qu’à être moderne, mon clavier a cogné à la porte de ChatGPT, cette intelligence artificielle qui fait les manchettes, pour lui demander : Quelles questions les consommateurs canadiens se posent-ils au sujet du nouveau Toyota Tundra ?

Or, il se trouve que les acheteurs potentiels se posent plusieurs questions pertinentes :

Quelles sont les caractéristiques et les spécifications du nouveau Toyota Tundra ? Quelles sont les options de moteur disponibles pour le Toyota Tundra 2023 et quelle est leur puissance ? Quelle est la consommation de carburant du Toyota Tundra 2023 ? Quels sont les différents modèles et niveaux de finition disponibles pour le Tundra 2023 ? Quelles sont les dimensions et la capacité de chargement du Toyota Tundra 2023 ? Quelles sont les technologies et les fonctionnalités de sécurité offertes dans le nouveau Tundra ? Quelles sont les options de connectivité et de divertissement proposées dans le Toyota Tundra 2023 ? Quel est le prix de base du Tundra 2023 et quels sont les coûts supplémentaires des options et des packages ? Quelles sont les options de financement ou de location disponibles pour le Toyota Tundra 2023 ? Quelles sont les critiques et les avis des experts automobiles sur le nouveau Tundra ? Quelle est la disponibilité du Toyota Tundra 2023 dans les concessionnaires au Canada et les délais de livraison estimés ? Quelle est la garantie offerte par Toyota pour le Tundra et quels sont les services après-vente disponibles ?

Je crois bien que si je prends la peine de répondre à chacune de ces questions, le Toyota Tundra 2023 aura moins de secrets pour vous et moi. Commençons…

Écran tactile de Toyota Tundra Capstone 2023 Photo : M.Crépault

Quelles sont les caractéristiques et les spécifications du nouveau Toyota Tundra ?

Vaste question qui touche plusieurs sujets. Je vais y répondre sans brûler le punch des autres explications à venir

Il va de soi que Toyota n’avait d’autre choix que de transformer son offrande puisque la précédente a très longtemps maintenu le statu quo pendant que Ford, GM et Dodge ne cessaient d’améliorer respectivement leur F-150, Silverado/Sierra et RAM 1500.

Or, les plus gros changements apportés au camion japonais ont modifié son allure, sa motorisation et sa modernisation.

C’est du solide !

Coté look, ce n’est pas compliqué, le nouveau Tundra n’a jamais paru aussi costaud, Déjà, lors du rafraîchissement survenu pour l’année-modèle 2014, la grille avait été élargie, les ailes gonflées et le capot surélevé. En l’honneur de la 3e génération, cette camionnette, qui n’avait déjà pas l’air d’une mauviette, a maintenant le front d’un bélier mécanique prêt à tout terrasser sur son passage.

Ce ne sont pas les mensurations qui créent cette impression. La longueur du Tundra (5 934 mm), sa largeur (2 031 mm) et sa hauteur (de 1926 à 1984 mm selon la suspension, les pneus et les options) ne sont pas si différentes de celles du trio yankee.

C’est la grille.

Le nouveau Toyota Tundra Capstone 2023 Photo : M.Crépault

Alors que celles de la compétition se garde une petite gêne, les alvéoles (ou barrettes) qui strient le nez du Tundra, assez grosses pour accueillir plusieurs nichées d’hirondelles, s’étirent du nord au sud en formant un impressionnant mur. De leur côté, les ailes protubérantes se projettent vers l’avant pour ceinturer grille et pare-chocs.

Quand on y pense, on dirait qu’on a foutu une muselière à ce camion. Sans elle, il pourrait mordre sans crier gare.

Soit dit en passant, si le logo du constructeur orne la calandre de la majorité des modèles, incluant celle du Capstone mis à l’essai, la grille de la version TRD Pro préfère épeler TOYOTA à l’ancienne, un peu comme les lettres HOLLYWOOD qui se dressent sur la colline des stars. Si cette machine pressait son museau contre quelque chose, ce quelque chose se retrouverait marqué comme le bétail d’un ranch.

Toyota Tundra Capstone 2023 grise Photo : M.Crépault

Améliorations à la pelle

Sans entrer dans les détails de la motorisation, ce que nous ferons bien sûr plus tard, on peut tout de suite dire que le nouveau Tundra se distingue aussi beaucoup de l’ancien en vertu de l’abandon du V8 en faveur d’un V6 biturbo.

Il existe même une version « hybride » de ce 3,5 litres. Mais nous verrons que l’électrification d’un Tundra ne garantit pas les mêmes résultats que chez une Prius.

Plus de puissance signifie aussi que les capacités de remorquage du Tundra ont été revues à la hausse.

La nouvelle plate-forme TNGA-F (Toyota New Global Architecture-Framework), conçue spécifiquement pour les véhicules à vocation très utilitaire, entraine un châssis plus robuste et un comportement routier amélioré, notamment au plan de la suspension.

Le tout nouveau Toyota Tundra Capstone 2023 Photo : M.Crépault

La cabine n’est pas en reste, elle qui a reçu un coup de balai bien nécessaire après autant d’années d’immobilisme. À lui seul, le gros écran d’infodivertissement qui trône au centre du tableau de bord et qui n’aime rien de mieux que de piquer une p’tite jasette avec le conducteur, confirme qu’il s’agit bien d’un Tundra revu et corrigé.

Enfin, un camion Toyota n’en serait pas un si le récent Tundra n’était pas bardé d’une constellation d’aides à la conduite de tout acabit, dont certaines qui rendent justement le remorquage à la fois plus facile et plus sécuritaire.

Bref, la table est mise pour la prochaine chronique…