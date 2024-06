• Auto123 met à l’essai le Toyota Tundra hybride 2024.

De nos jours, il est difficile de parcourir la gamme d’un modèle de l’industrie sans rencontrer rapidement le mot « hybride ».

Les gouvernements exigent de plus en plus l’électrification des constructeurs, qui répondent en rendant tous leurs modèles hybrides, ou presque. Comme pour le Toyota Tundra hybride Platinum 2024. Mais, qu’apporte une motorisation hybride à l’un des modèles les plus puissants de Toyota ?

Toyota Tundra hybride Platinum 2024, lettres Tundra sur le hayon | Photo : D.Heyman

2024 Toyota Tundra — quoi de neuf ?

L’édition 2024 du Tundra arrive seulement deux ans après la refonte complète qui a mis fin à 14 ans de quasi-statu quo. Cette dernière a introduit un nouveau style (intérieur et extérieur), de nouvelles technologies à l’intérieur et surtout, de nouvelles motorisations, alors que Toyota délaissait le V8 en aluminium i-Force et à la boîte automatique à six rapports que nous connaissions depuis des années avec le Tundra.

Le V8 parti, le nom i-Force demeure, cette fois avec le suffixe « Max ». Cela signifie « hybride », alors qu’un V6 biturbo de 3,0 litres est jumelé à un moteur électrique et une batterie offrant 437 chevaux et un couple colossal de 583 lb-pi. Sans surprise, ces chiffres dépassent de loin ceux de l’ancien V8. En fait de couple seulement, on parle d’un gain de 182 livres-pieds par rapport à l’ancienne motorisation.

Mais pour 2024, on note peu de changements. Il y a une nouvelle couleur de livrable, Terra, uniquement pour la version TRD Pro, et des rétroviseurs de remorquage sont livrables avec certains modèles.

Toyota Tundra hybride Platinum 2024, profil | Photo : D.Heyman

Design du Toyota Tundra hybride Platinum 2024 – 7,5/10

Avec sa couleur foncée de bleu nommée « Blueprint », et avec une immense grille chromée à quatre barres, et des roues en métal gris de 20 pouces, la camionnette Tundra est, il faut le dire, élégante. En effet, elle se démarque nettement de la génération qu’elle a remplacée, dont le style était comiquement devenu bouffi dans les dernières années.

Le design du modèle est désormais plus ciselé et plus raffiné, avec des extensions d’ailes et des plis latéraux, et des phares disposés plus bars. Une approche unique, mais qui ne semble pas forcée. L’allure plus organique aide à différencier la Tundra des autres camions comme le Ford F-150 et le Chevrolet Silverado.

Le seul domaine où les stylistes sont allés un peu loin est le pourtour de la grille, trop épais et qui ressemble à des tuyaux utilisés pour construire un support à vélos. À amincir, de grâce.

Toyota Tundra hybride Platinum 2024, intérieur | Photo : D.Heyman

Toyota Tundra hybride Platinum 2024, volant, tableau de bord | Photo : D.Heyman

Toyota Tundra hybride Platinum 2024, sièges | Photo : D.Heyman

Intérieur

Des gains importants ont été réalisés ici. Les surfaces sont suffisamment larges et bien adaptées à une cabine aussi vaste, et elles ont été un peu retouchées pour paraître plus élégantes. Les bas des évents de climatisation sont inclinés vers le centre du tableau de bord, par exemple, et le levier de vitesse, le tableau de bord à affichage numérique et même le faux traitement métallique donné à l’accoudoir central ajoutent à la qualité de l’environnement.

Les sièges en cuir noir de mon modèle d’essai, avec accents bleus contrastants, sont également un point fort. Idem pour les accents métalliques que l’on trouve partout, avec une finition matée pour éviter que le soleil ne scintille et n’aveugle les occupants.

Toyota Tundra hybride Platinum 2024, boite à vitesse | Photo : D.Heyman

Côté rangement, il y a deux porte-gobelets à droite du levier de vitesse, un à l’arrière de la console centrale, en plus des espaces dans les portières, bien que je les ai trouvés un peu serrés, même pour une bouteille de boisson gazeuse typique. Le compartiment de rangement principal peut être ouvert de manière traditionnelle (ouverture à 90 degrés, l’arrière), ou vous pouvez faire glisser une porte de 6 X 6 pouces pour un accès plus rapide.

Toyota Tundra hybride Platinum 2024, deuxième rangée de sièges | Photo : D.Heyman

En matière d’espace, il y en a beaucoup. L’espace pour les jambes, à l’avant et à l’arrière, est généreux — caverneux, même — rivalisant avec le Sequoia, avec lequel le Tundra partage sa plateforme. Comme ce modèle, le Tundra dispose également d’une vitre arrière coulissante à déploiement électrique. Vous pouvez l’utiliser pour étendre la caisse (la version Platinum est livrable avec une boîte de 5,5 pieds ou 6,5 pieds, avec la seule option d’une cabine d’équipe. avec une option de 5’5” ou 6’5”, avec une cabine CrewMax comme votre seul choix), ajouter un peu de lumière ou d’air frais à l’intérieur ou faciliter l’installation de sièges d’enfants, comme je l’ai fait. Mes enfants ont adoré.

Toyota Tundra hybride Platinum 2024, écran multimédia | Photo : D.Heyman

Toyota Tundra hybride Platinum 2024, bas de console centrale | Photo : D.Heyman

Technologie du Toyota Tundra hybride Platinum 2024 – 8,5/10

En plus de l’hybridité, le nouveau Tundra bénéficie également de la dernière génération du système multimédia de Toyota. On retrouve un écran central de 14 pouces avec une connexion sans fil aux applications Apple CarPlay et Android Auto, la recharge sans fil et l’assistant vocal « Hey, Toyota ». L’écran tactile est réactif, les couleurs sont vives et les informations sont nettes et faciles à lire. Ce qui était autrefois l’un des systèmes les plus lents, les moins clairs et les plus ternes du marché est devenu l’un des meilleurs. Il y a aussi un rétroviseur à affichage numérique sur lequel on peut compter.

Une chaîne audio JBL à 12 haut-parleurs est livrée de série à partir de la version Limited L ; sa sonorité est claire et nette, même en diffusant des listes de lecture Spotify à faible débit.

Toyota Tundra hybride Platinum 2024, caisse, hayon | Photo : D.Heyman

Toyota Tundra hybride Platinum 2024, prise dans la caisse | Photo : D.Heyman

Et bien que les caisses de camion ne soient généralement pas l’endroit où l’on trouve le plus de technologies, les temps changent. De nos jours, les prises de courant sont monnaie courante, et vous pouvez trouver des générateurs, des hayons à déploiement électriques et des compresseurs. La camionnette Tundra n’a pas ces deux derniers éléments, mais elle dispose d’un hayon électrique. Pour l’activer, le feu côté conducteur a un bouton monté à l’intérieur pour que vous puissiez ouvrir le hayon avec un coude ou un genou. De plus, une marche se déploie automatiquement dès que vous l’ouvrez.

Toyota Tundra hybride Platinum 2024, moteur | Photo : D.Heyman

Motorisation du Toyota Tundra hybride Platinum 2024 – 8,0/10

Malgré la présence d’un système hybride, ne vous attendez pas à une consommation de carburant semblable à celle d’une Prius. Nous avons enregistré une moyenne de 12,2 litres/100 km. Ce n’est pas vraiment l’objectif de ce groupe motopropulseur hybride. Comme avec la version Powerboost du Ford F-150, l’ajout d’une approche hybride profite surtout à la puissance. Presque 600 lb de couple, ce n’est pas rien, et cela permet de tracter jusqu’à 5070 kg, et à transporter presque 800 kg.

À vide, Le Toyota Tundra est rapide. Ce n’est pas tellement le 0-100 km/h qui impressionne, mais plutôt le sentiment que peu importe la vitesse ou le rapport de la boîte automatique (il y en a 10, d’ailleurs), la puissance est là lorsque vous en avez besoin. C’est vigoureux, musculaire et ça sonne bien aussi.

Toyota Tundra hybride Platinum 2024, trois quarts arrière | Photo : D.Heyman

Conduite du Toyota Tundra hybride Platinum 2024 – 7,0/10

La puissance est une chose, mais voici le problème : ça n’a jamais été un enjeu pour les camionnettes.

Le confort est une autre histoire. Il fut un temps où ce n’était pas si important . Les camionnettes étaient conçues pour le travail. Si une meilleure capacité de charge signifiait que la conduite devait être plus ferme, c’est ainsi qu’il en était.

Aujourd’hui, cependant, les choses ont changé et les camionnettes sont utilisées pour plus que le transport de marchandises. Elles sont utilisées au quotidien non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour leurs familles.

Toyota Tundra hybride Platinum 2024, avant | Photo : D.Heyman

À cet égard, le Toyota Tundra est… correct. La suspension est assurée par une approche à deux triangles à l’avant, et des ressorts hélicoïdaux à l’arrière, aidés par une suspension pneumatique autonivelante (dans le cas de mon modèle d’essai). À basse vitesse, cela fonctionne assez bien — c’est assez confortable et prévisible.

À mesure que la vitesse augmente, les choses changent. J’ai trouvé le Tundra un peu nerveux, voire capricieux. La sensation que les pneus glissaient légèrement sur la route était difficile à ignorer.

Et c’était avec un modèle non chargé, ce qui peut entraîner une certaine nervosité chez certains conducteurs de camionnettes, surtout à l’arrière où les appuis sont plus faibles. De plus, le Tundra essayé était tout neuf, et je n’ai pu m’empêcher de ressentir que le maniement et la tenue de route se rapprochaient un peu trop de ceux de l’ancienne génération.

Toyota Tundra hybride Platinum 2024 mise à l'essai | Photo : D.Heyman

Prix du Toyota Tundra 2024 au Canada

Voici les prix canadiens du Tundra 2024, y compris le modèle Platinum que nous avons conduit. Les prix incluent les frais de transport et de préparation, mais pas les taxes :

- Tundra 2024 cabine double SR 4 x 2 boîte régulière - 54 502 $

- Tundra 2024 cabine double SR 4 x 2 boîte allongée - 55 002 $

- Tundra 2024 cabine double SR - 57 802 $

- Tundra 2024 cabine d’équipe SR - 59 802 $

- Tundra 2024 cabine double SR5 L - 62 592 $

- Tundra 2024 cabine d’équipe SR5 L - 63 862 $

- Tundra 2024 cabine d’équipe Limited - 72 702 $

- Tundra 2024 cabine d’équipe Limited L - 73 042 $

- Tundra 2024 hybride cabine d’équipe Limited - 76 402 $

- Tundra 2024 hybride cabine d’équipe Limited L - 76 442 $

- Tundra 2024 cabine d’équipe Platinum - 82 142 $

- Tundra 2024 cabine d’équipe Platinum L - 82 502 $

- Tundra 2024 hybride cabine d’équipe Platinum - 85 842 $

- Tundra 2024 cabine d’équipe Capstone - 93 742 $

Toyota Tundra hybride Platinum 2024, calandre | Photo : D.Heyman

Quelques-unes de vos questions concernant le Toyota Tundra hybride Platinum 2024

Peut-on obtenir la Tundra 2024 en configuration 4 x 2 avec motorisation hybride ?

Malheureusement, non. L’ajout de la motorisation hybride se résume à offrir plus de capacités, et ne pas offrir de 4 x 4 ne correspond pas vraiment à cela. Le 4 x 2 est livrable uniquement avec le V6 biturbo i-Force qui produit 358 ch et 406 lb-pi de couple.

Et qu’en est-il du système 4 x 4 du Tundra 2024 ?

Le Tundra bénéficie d’un système à quatre roues motrices permanent avec une boîte de transfert électronique à deux vitesses. Passer aux modèles TRD Pro ou TRD Hors-Route vous donnera accès à un différentiel arrière verrouillable.

Le Tundra Platinum est livrable avec une caisse de 5,5 pieds ou de 6,5 pieds ; certains modèles proposent-ils une boîte plus longue ?

Vous pouvez obtenir une caisse de 8,1 pieds avec la version SR 4 x 2 ou SR5 L, mais uniquement avec la cabine double.

Toyota Tundra hybride Platinum 2024 bleu | Photo : D.Heyman

Le mot de la fin

Il y a beaucoup à aimer avec le style, les capacités et la technologie embarquée, sans parler de l’intérieur spacieux et gâté de bons matériaux.

Cependant, la rudesse de la conduite trahit la présence de fondations moins raffinées. La conduite ne se compare pas à celle du Ram 1500, qui dispose également de ressorts hélicoïdaux à l’arrière, et du Ford F-150 qui lui est aussi supérieur. Ce qui est dommage, car pour le reste, ce Tundra est vraiment attrayant, et ceux qui utilisent leur camion principalement pour le travail devraient l’aimer. Les nouveaux utilisateurs de camionnettes de tous les jours pourraient avoir plus de difficulté à accepter ce que le Tundra offre, cependant.

Les concurrents du Toyota Tundra hybride Platinum 2024

- Chevrolet Silverado 1500

- GMC Sierra 1500

- Ford F-150 Powerboost

- Ram 1500 Laramie Longhorn