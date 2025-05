• Auto123 met à l’essai le Volvo EC40 2025.

Volvo, marque connue pour sa sécurité et son sérieux, ose une petite touche d'audace avec l'EC40 2025. Ce VUS compact 100% électrique remplace le C40 Recharge, adoptant une nouvelle nomenclature simplifiée et rejoignant ainsi la structure globale des nouveaux modèles Volvo.

Volvo EC40 2025 - quoi de neuf ?

Au-delà de sa nouvelle désignation, l'EC40 2025 reçoit quelques subtiles modifications. On note l'arrivée d'une nouvelle teinte Dune de sable, le remplacement de l'intérieur Thème sombre par des appuie-têtes arrière rabattables électriquement – inclus de série sur le modèle Core - et le renommage de la finition haut de gamme en Ultra.

Cette dernière s'enrichit de l'édition Black Edition, qui se distingue par des éléments de design exclusifs tels que la carrosserie noir intense, les insertions noir brillant et les jantes spécifiques de 20 pouces.

Volvo EC40 2025, de profil | Photo : D.Boshouwers

Design du Volvo EC40 2025 - 7,0/10

L'EC40, même dans sa version de base, séduit par son esthétique scandinave distinctive. Sa silhouette, caractérisée par une ligne de toit fuyante typique des coupés, lui confère une allure à la fois dynamique et élégante. Bien que ce choix de design réduise légèrement l'espace à la tête pour les passagers arrière et le volume de chargement par rapport au plus conventionnel EX40, il contribue indéniablement à l'identité visuelle unique de l'EC40.

Black Edition : une touche d'audace en plus

L'EC40 Black Edition amplifie le caractère distinctif du modèle avec des éléments de design exclusifs. La carrosserie noire intense, associée à des inserts noir brillant et des jantes spécifiques de 20 pouces, lui confère une allure plus sportive et affirmée. Cette édition exclusive commande toutefois un supplément de 16 800 $.

Volvo EC40 2025, intérieur | Photo : Volvo

À l’intérieur

Malgré son allure sportive, ce VUS n'en demeure pas moins pratique. Son coffre offre un volume de 489 litres, pouvant atteindre 1205 litres une fois la banquette arrière rabattue. L'habitacle offre une multitude de rangements astucieux, témoignant du souci du détail de Volvo. On note, per exemple, un crochet escamotable dans la boîte à gants pour suspendre les sacs, un séparateur de coffre modulable et une poubelle amovible intégrée à la console centrale.

Sans surprise, l’habitacle de l'EC40 est un véritable écrin de raffinement scandinave. Fidèle à ses valeurs, Volvo a privilégié des matériaux nobles et durables, avec un habillage 100% vegan. Les sièges, les contre-portes et les tapis de sol sont ainsi confectionnés à partir de bouteilles en plastique recyclées.

L'ambiance intérieure est épurée et minimaliste, dominée par un écran tactile central de 9,1 pouces qui regroupe les principales fonctions du véhicule. Si l'interface se révèle intuitive et ergonomique, certains utilisateurs pourraient regretter la disparition des boutons physiques et la taille réduite des icônes tactiles dédiées aux commandes de climatisation et audio.

Volvo EC40 2025, écran multimédia | Photo : K.Soltani

Technologie du Volvo EC40 2025 - 7,0/10

L'EC40 embarque un système d'infodivertissement complet, piloté par un écran tactile central de 9,1 pouces. Basé sur Android Automotive OS, il offre une interface intuitive intégrant navigation, applications Google et compatibilité Apple CarPlay/Android Auto. Le conducteur dispose également d'un tableau de bord numérique de 12 pouces pour une lecture claire des informations essentielles.

Côté connectivité, Bluetooth, Wi-Fi et ports USB sont de série, avec un chargeur à induction disponible en option.

Sécurité : L'ADN de Volvo

Fidèle à sa réputation, Volvo a équipé l'EC40 d'une gamme complète de systèmes de sécurité active et passive.

Dès le modèle de base Core, on retrouve des équipements essentiels tels que la surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal, l'assistance au maintien de voie, la détection des piétons et des cyclistes, les sièges anti-coup du lapin pour une protection optimale en cas de collision et l'atténuation des collisions frontales.

Les versions supérieures, comme les finitions Plus et Ultimate, vont plus loin en ajoutant des technologies avancées telles qu'une caméra 360 degrés pour une visibilité accrue, le régulateur de vitesse adaptatif pour une conduite plus détendue sur autoroute et l'assistance à la conduite sur autoroute.

Volvo EC40 2025, avant | Photo : D.Boshouwers

Motorisation du Volvo EC40 2025 – 8,0/10

L'EC40 se décline en deux versions, chacune offrant une expérience de conduite unique. La configuration à moteur unique, donc à propulsion, offre 248 chevaux et un couple instantané de 310 lb-pi. Elle peut, à partir d’un arrêt, atteindre les 100 km/h en 7,4 secondes.

La version à deux moteurs, et donc à 4RM, offre 402 chevaux et un couple impressionnant de 494 lb-pi. Les accélérations sont nettement plus vives avec cette variante, avec le 0 à 100 km/h expédié en seulement 4,7 secondes.

Pour 2500 $ de plus, passez à la version à deux moteurs et à la traction intégrale pour une expérience de conduite plus rassurante et plus dynamique. Franchement, c’est peu pour ce que ça donne de plus.

Autonomie

L'EC40 affiche une autonomie sécurisante pour un usage quotidien. La version à moteur unique, équipée d'une batterie de 82 kWh, offre jusqu'à 480 km d'autonomie selon les estimations de Volvo. La version à deux moteurs, bien que dotée d'une batterie légèrement plus petite de 75 kWh, propose une autonomie tout de même respectable de 431 km - en conditions idéales bien entendu.

Volvo EC40 2025, trois quarts arrière | Photo : K.Soltani

Conduite du Volvo EC40 2025 - 8,5/10

L'EC40 offre une expérience de conduite globalement plaisante, alliant le confort et le dynamisme propre à la marque.

Le silence de fonctionnement du moteur électrique et l'excellente insonorisation de l'habitacle créent une atmosphère de quiétude, même à vitesse élevée.

Les accélérations sont vives et linéaires grâce au couple instantané du moteur, rendant la conduite agile et agréable, notamment en ville où son format compact et sa direction précise facilitent les manœuvres.

Le confort est au rendez-vous grâce à une suspension qui absorbe efficacement les imperfections de la route. Sur autoroute, l'EC40 se montre stable et rassurant.

Cependant, quelques points pourraient être améliorés. La visibilité arrière est quelque peu limitée par la ligne de toit fuyante, ce qui peut gêner lors des manœuvres. Certains pourraient également trouver les réglages de suspension un peu fermes, privilégiant la tenue de route au détriment du confort sur routes dégradées. Enfin, le freinage régénératif, bien qu'efficace, demande un certain temps d'adaptation pour doser correctement le freinage.

Malgré ces quelques nuances, l'EC40 offre une expérience de conduite globalement positive et qui répond aux besoins d'une utilisation quotidienne, que ce soit en ville ou sur de longs trajets.

Consommation d’énergie

La consommation du modèle à moteur unique se situe entre 16,7 et 18,1 kWh/100 km en cycle combiné. La version avec autonomie étendue affiche une consommation légèrement inférieure, entre 16,2 et 17,4 kWh/100 km. Il est à noter que notre consommation lors d’une semaine de conduite s'est établie à 20,2 kWh/100 km.

Volvo EC40 2025, trois quarts avant | Photo : K.Soltani

Les prix canadiens du Volvo EC40 2025

L'EC40 2025 est proposé à partir de 59 950 $ pour la version Core à propulsion. Le modèle haut de gamme Ultra, avec ses jantes de 20 pouces et son système audio Harman Kardon, culmine à 76 750 $.

Le mot de la fin

Le Volvo EC40 2025 se positionne comme une alternative attrayante dans le segment des VUS électriques haut de gamme. Son design scandinave et ses performances dynamiques sont ses principaux atouts. Même si certains aspects, comme la visibilité arrière ou le prix élevé, pourraient être un frein, l'EC40 offre une expérience de conduite agréable et raffinée.

Les concurrents du Volvo EC40 2025

• Audi Q4 e-tron Sportback

• BMW iX xDrive40

• Ford Mustang Mach-E

• Tesla Model Y



Volvo EC40 2025, arrière | Photo : D.Boshouwers

Quelques-unes de vos questions sur le Volvo EC40 2025

Quelle est l'autonomie réelle de l'EC40 ?

L'autonomie réelle varie en fonction des conditions, mais les données officielles indiquent jusqu'à 480 km pour la version à un moteur et 431 km pour la version à deux moteurs. Ma consommation personnelle s'est établie à 20,2 kWh/100 km.

Quels sont les différents modes de conduite disponibles ?

L'EC40 2025 offre différents modes de conduite pour adapter le comportement du véhicule :

○ Mode Standard

○ Mode Off-road

○ Mode Performance (sur version double moteur uniquement)

Quelles sont les technologies d'aide à la conduite disponibles ?

L'EC40 est équipé de série de l'assistance au maintien de voie et de la détection des piétons et cyclistes. Les versions supérieures ajoutent des options comme une caméra 360°, le régulateur de vitesse adaptatif et l'assistance à la conduite sur autoroute.