Essai des pneus Yokohama Geolandar CV G058

Auto123 met à l’essai le pneu Yokohama Geolandar CV G058.

La grande nouveauté du fabricant de pneus Yokohama pour le printemps et l’été est le Geolandar CV G058, le successeur du Geolandar SUV lancé en 2012. Ce nouveau pneu est un produit grand tourisme conçu spécifiquement pour offrir une conduite plus silencieuse, mais surtout une meilleure adhérence sur surfaces mouillées. Le pneu est pensé pour les VUS et les camionnettes de ce monde. J’en ai installé un jeu sur mon Hyundai Tucson 2016 pour voir si ce qu’on raconte à son sujet colle à la réalité.

Photo : D.Boshouwers Le nouveau pneu Yokohama Geolandar CV G058

Au cœur du pneu CV G058 se trouve un nouveau composé pour la bande de roulement. Nommé CV2, celui-ci est conçu pour optimiser l’évacuation de l’eau, même en cas de fortes pluies ou sur les routes super glissantes. L’avantage évident de cette caractéristique est une meilleure adhérence sur la route lorsque les surfaces sont mouillées, voire détrempées. Les performances du pneu sont favorisées à cet égard par des blocs distinctifs sur la partie extérieure de la bande de roulement.

En bref, la bande de roulement du pneu est constituée de trois rainures circonférentielles qui peuvent absorber de grandes quantités d’eau et les éloigner de la partie du pneu qui est en contact avec la route. L’aquaplanage devient ainsi moins probable. De plus, de nombreuses lamelles divisent la bande de roulement en petites sections, ce qui permet non seulement d’augmenter l’adhérence sur les chaussées mouillées, mais aussi d’améliorer les performances sur la neige, ce qui est pertinent pour les régions du Canada où les pneus toutes saisons peuvent être utilisés à l’année. Notez toutefois que le Geolandar CV G058 est définitivement un pneu toutes saisons et qu’il n’est PAS conçu pour une utilisation hivernale dans les régions où les automobilistes sont tenus d’équiper leur véhicule de pneus portant le logo en forme de montagne.

Le design du pneu de Yokohama favorise aussi la stabilité sur l’autoroute, ainsi que la réactivité, tout en rendant le roulement plus silencieux. Ces deux objectifs ont été atteints en partie grâce à la nervure centrale de la bande de roulement qui est constituée de caoutchouc presque intact.

Il s’agit également d’un pneu à considérer si vous avez l’intention d’utiliser votre jeu sur plusieurs années. Yokohama affirme que le nouveau composé de la bande de roulement et la conception du pneu, qui crée un point de contact large et plat avec la route pour réduire l’usure irrégulière et améliorer la durabilité, est conçu pour durer ; la division canadienne de la compagnie leur accorde une garantie de 5 ans/100 000 km.

Photo : D.Boshouwers La bande de roulement du pneu Yokohama Geolandar CV G058

Sur la route

Évidemment, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la durée de vie de la bande de roulement, car notre essai s’est amorcé au printemps. Cependant, je peux attester de l’amélioration de l’adhérence par temps de pluie ; c’est très perceptible. Et c’est valable aussi bien en ville que sur l’autoroute. Lorsque nous avons emprunté des chemins de terre, les pneus se sont comportés admirablement, offrant une traction et un contrôle plus que rassurants. Encore une fois, les pneus étaient tout neufs, mais il est clair que le nouveau Geolandar se comporte conformément aux paramètres établis par Yokohama lors du développement.

La conduite était aussi nettement plus silencieuse qu’avec le jeu de pneus sur lequel le VUS roulait auparavant, bien que je doive préciser ici que ce jeu était composé de pneus d’hiver, donc la comparaison est légèrement différente. Néanmoins, deux voyages d’une journée sur la route nous ont convaincus que ceux qui privilégient une conduite silencieuse peuvent faire pire que de choisir ce nouveau produit « toutes saisons » de Yokohama. La tenue de route de notre véhicule s’en est également trouvée améliorée par rapport aux pneus d’hiver qu’il portait auparavant. La douceur en virage était plus nette et plus sûre, aussi, par rapport à ce que nous étions habitués avec ce même véhicule.

Photo : D.Boshouwers Le pneu Yokohama Geolandar CV G058, sur un Hyundai Tucson

Lors de son lancement, Yokohama a proposé le Geolandar CV G058 de milieu de gamme en 33 tailles pour s’adapter à la plupart, sinon à tous les VUS, fourgonnettes et nombreuses camionnettes. Je devrais ajouter que la disponibilité va de 16 à 20 pouces, mais la compagnie a promis d’ajouter d’autres tailles, donc si votre véhicule a besoin de pneus qui ne figurent pas dans les paramètres actuels, nous vous suggérons de vérifier auprès de votre revendeur.

Je dois également souligner que Yokohama Canada offre aux consommateurs une garantie de 60 jours (valable à partir du moment de l’achat) pendant laquelle les pneus peuvent être essayés et évalués. Conservez votre facture originale, et si vous n’aimez pas ce que vous obtenez des gommes, vous pouvez les retourner à votre point de vente.

Photo : D.Boshouwers Le Yokohama Geolandar CV G058