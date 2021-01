Bien établi dans le domaine des pneus d’hiver (surtout au Québec), le manufacturier finlandais de pneus Nokian Tyres s’est donné comme mission de s’implanter plus sérieusement sur le territoire nord-américain et ce, dans tous les segments du pneu. Comme nous l’avons rapporté l’automne dernier, cette entreprise scandinave a récemment inauguré une nouvelle usine ultra-moderne à Dayton au Tennessee où elle a commencé à produire un pneu de camionnettes et de VUS, le Nokian One HT.

Cette fois, le même manufacturier annonce qu’il mettra sous peu sur le marché le Nokian One All Season pour automobiles, VUM et VUS légers, un pneu toutes saisons (mais pas d’hiver au Québec) spécifiquement conçu pour les besoins des automobilistes nord-américains. Celui-ci sera produit, lui aussi, à Dayton (avec une partie de la production étant confiée aux usines Nokian de Russie et de Finlande).

Ce pneumatique se distingue par une bande de roulement symétrique non directionnelle dont les caractéristiques principales incluent une nervure centrale avec des indicateurs d’usure, des lamelles en zigzag dont plusieurs n’auront pas d’ouverture vers l’intérieur afin de conserver une certaine stabilité, des nervures au fond des rainures principales pour plus d’adhérence dans la neige ou la boue et d’autres sculptures conçues pour éviter l’hydroplanage.

Photo : Nokian Le pneu toutes saisons Nokian One

Selon Steve Bourassa, le Canadien qui est directeur des produits chez Nokian pour l’Amérique du Nord, ces dernières révisions assureront une nette amélioration sur les anciens pneus de la marque au point de vue freinage et tenue de route sur pavé mouillé.

Mentionnons que les ingénieurs de Nokian ont aussi développé une gomme qui combine l’usage de silice et de noir de carbone aidant ainsi à diminuer la résistance au roulement alors que le dessin des sculptures a été étudié pour en diminuer le bruit. La construction de la carcasse inclut une ceinture de nylon sur deux ceintures d’acier alors que les flancs sont renforcés par des cordes d’aramide en cas de chocs occasionnés par les nids-de-poule.

Évidemment, Nokian ajoute certaines autres protections qui lui permettront d’assumer une garantie de remplacement si le pneu était endommagé au point de ne pas être réparable. Et cela inclut une garantie de remplacement pour les dommages subis par les nids-de-poule!

Nokian annonce une garantie d’usure jusqu’à 130 000 kilomètres alors que le One sera disponible d’abord en 71 grandeurs ce qui représente 91% du segment des pneus toutes saisons.