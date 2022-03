Quant aux autres véhicules, les VUS robustes et les camionnettes de travail, ceux-ci sont devenus également de véritables jouets pour leurs utilisateurs qui les utiliseront à la fois pour leur travail et pour leurs loisirs.

Tout d’abord, qu’est-ce vraiment qu’une camionnette? S’il s’agit de VUS ou de VUM, on dirait plutôt des automobiles plus imposantes, les remplaçantes des familiales d’autrefois (c’est d’ailleurs pourquoi si vous recherchez des nouvelles sur les pneus à ce chapitre, retournez plutôt vers l’article qui accompagne celui-ci qui traite des pneus d’automobile).

Voici notre guide d’achat pour les pneus d’été et toutes saisons pour 2022 au Canada. Aujourd’hui, les meilleurs pneus d’été et toutes saisons pour les camions et les plus grands VUS.

Par conséquent, les pneus qui équipent ces camionnettes et VUS doivent jouer plusieurs rôles alors que celui des loisirs prend de plus en plus de place. Dans bien des cas, si le véhicule ne doit couvrir que quelques kilomètres pour le travail, il devient plus important lors des jours de congé où ils doivent se rendre à un endroit de villégiature ou de loisir.

C’est aussi pourquoi les constructeurs proposent de plus en plus de camionnettes en finition de loisir. Même les plus imposants VUS comme le Ford Expedition et le Chevrolet Tahoe sont offerts en versions « off-road ». Par conséquent, les premières pièces qui changent, ce sont les pneus et les roues qui sont remplacés par des unités hors route, et ce, même si les utilisateurs de ces beaux véhicules ne sortiront jamais ou presque des sentiers battus.

C’est un peu l’appel de l’aventure...du moins en apparence. C’est ce qui arrive également aux amateurs de VUS et pickups intermédiaires, voire plus petits. Après les gros Ford Raptor et Ram TRX, voici les plus petits Ranger Raptor, Chevrolet Colorado Bison, Jeep Wrangler Rubicon, Ford Bronco Everglades et même Bronco Sport Badlands! Tout ce beau parc automobile doit d’abord afficher des pneus hors route très agressifs! Et ce, même si les véhicules ne seront jamais utilisés en terrain inhospitalier!

Déjà, certains de ces modèles commencent à accuser de l’âge et il est nécessaire d’en changer les pneus alors que d’autres, usagers ou neufs, sont la propriété de mordus de l’automobile qui désirent donner un look plus robuste à leur véhicule. C’est la tendance actuelle! Alors que, pour les autos et VUS plus modérés, c’est la recherche du silence de roulement et de l’économie de carburant, au niveau de ces camionnettes au look plus robuste, c’est la…robustesse qui compte le plus.

Par conséquent, de nombreux fabricants de pneus ont de nouveaux pneus à proposer à leur clientèle (plus que pour le marché des autos!). Voici ce que l’on retrouve sur le marché de printemps.