Si vous avez ouvert votre téléviseur ou consulté le Net au cours des derniers jours, vous avez vu les images dévastatrices des tornades qui ont frappé six États du Midwest et du sud des États-Unis au cours du week-end. La pire a frappé le Kentucky avec une force inouïe. Il s’agit d’un phénomène très rare à ce temps-ci de l’année.

Le gouverneur de l’État, Andy Beshear, a déclaré qu’il s’agissait de « la tornade la plus grave et la plus dévastatrice de l’histoire du Kentucky ». Les tempêtes ont également fait sentir leur présence à l’usine d’assemblage GM de Bowling Green, au Kentucky. C’est là qu’est fabriquée la Chevrolet Corvette. Le musée qui lui est consacré a également subi des dégâts.

Un incendie s’est même déclaré à l’usine et heureusement, il n’a pas fait de victimes. Cependant, les dommages sont suffisamment importants pour obliger Chevrolet à interrompre la production de son bolide cette semaine.

Le site GM Authority rapporte que le président d’atelier de la section 2164 du syndicat UAW a envoyé une note aux employés pour leur dire qu’une équipe était en train d’évaluer les dégâts. GM a déclaré au site Automotive News qu’une entrée des travailleurs et le toit ont été touchés. Ce qui est incroyable, c’est qu’il s’agit d’une autre tuile qui s’abat sur cette usine, forcée de vivre une nouvelle interruption. On se souviendra que les premiers moments de la nouvelle génération de la Corvette C8 avait été marqué par des retards de production. La crise des puces électroniques y a aussi mis son grain de sel. Bref, l’usine n’a pas de répit. Cette fois, c’est la nature qui est coupable.

Photo : National Corvette Museum Le musée Corvette

Quant au musée, on se souviendra de l’effondrement d’une partie du plancher il y a quelques années, un événement qui avait entraîné la destruction de quelques voitures. Cette fois, c’est une partie du toit d’un grand garage qui a été arraché. La ville de Bowling Green s’en est moins bien tirée ; la reconstruction sera plus pénible là-bas.

Et, évidemment, au-delà de tout cela, il y a le drame humain qui s’est joué avec cette météo complètement folle. La Corvette va s’en remettre relativement facilement ; on ne peut pas en dire autant des familles touchées par la tragédie.