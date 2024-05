• Voici nos coups de cœur Auto123 pour 2024, dans les catégories des véhicules électriques.

Chaque année, Auto123 sélectionne ses véhicules coup de cœur, à travers une kyrielle de catégories distinctes. Ces dernières évoluent, tout comme notre façon d’honorer les meilleurs véhicules de l’industrie.

Cette année, nous adoptons une formule améliorée où l’on vous présente ce qu’on a identifié comme étant le trio de tête d’une catégorie, soit les trois véhicules les plus intéressants. Cela vous donne une meilleure idée de ce que sont les meilleurs véhicules d’un segment donné, surtout que c’est souvent très serré au sommet.

On s’intéresse aujourd’hui aux véhicules électriques, plus précisément ceux qui appartiennent aux constructeurs dits génériques, ceux qui proposent des modèles plus accessibles à tous.

Avec l’ajout constant de modèles électriques sur le marché, il est évident qu’un jour, nous aurons autant de catégories avec ce type de véhicules que nous en avons présentement avec les modèles à essence. En attendant, on doit faire quelques groupements.

C’est ainsi que vous allez retrouver trois créneaux ; les voitures électriques, les VUS électriques, ainsi que les camionnettes électriques.

Et puisqu’on retrouve des modèles de différents formats et de diverses fourchettes de prix, nos choix ne se sont pas concentrés sur le luxe seulement ou la conduite, ou tout autre élément trop précis. Plutôt, c’est l’ensemble de l’œuvre que l’on reconnaît ici.

Les meilleures voitures électriques

Les voitures à essence ont perdu la cote au profit des VUS depuis 20 ans à travers l’industrie. Il est à souhaiter qu’avec l’électrification, on puisse assister à un retour en force de la voiture qui, conçue différemment, pourra peut-être attirer plus d’acheteurs.

Toujours est-il que trois modèles réussissent à attirer l’attention, pour différentes raisons.

Hyundai Ioniq 6 2024 | Photo : D.Boshouwers

La Hyundai Ioniq 6 est une berline de taille intermédiaire aux lignes spectaculaires, et au comportement routier très solide et rassurant. De plus, cette voiture peut offrir jusqu’à 581 km d’autonomie, ce qui est très attrayant, surtout pour ceux qui passent plus de temps sur la route.

La Nissan LEAF 2023-24 | Photo : Nissan

Pour ceux qui font de plus petites distances au quotidien, et que l’autonomie est moins un enjeu, la Nissan LEAF demeure une option très intéressante. Elle peut offrir 240 km en configuration de base, à un prix plus abordable. Autrement, les versions un peu plus garnies proposent plus de 340 km. La LEAF est spacieuse et offre un excellent niveau de confort. Comme acheteur, l’écarter rapidement serait une erreur.

Mini Cooper SE 2025 | Photo : Mini

Enfin, il est difficile de ne pas craquer pour la Mini Cooper SE. Mini a réussi à conserver l’ADN de son modèle à essence avec la version électrique, ce qui signifie que le plaisir de conduire est au rendez-vous. Le sacrifice, il est avec l’autonomie (environ 180 km), mais on parle d’une citadine, appelée à toujours franchir de courtes distances. Ça ne devrait pas représenter un problème.

Les meilleurs VUS électriques

Les VUS électriques sont plus nombreux que les voitures, si bien que les propositions intéressantes affluent sur le marché.

Il a été facile d’identifier un trio de tête, mais trois modèles complètement différents auraient aussi pu être choisis sur notre premier trio tellement les choix sont d’intérêt.

Le Hyundai Ioniq 5 | Photo : D.Boshouwers

N’empêche, les trois produits que l’on vous propose sont des incontournables. Le Hyundai Ioniq 5 accumule les honneurs depuis son arrivée sur le marché. Il offre de l’espace à revendre, un format compact pratique, et une conduite tout en douceur.

Le Kia EV9 2024 | Photo : D.Boshouwers

Le Honda Prologue 2024 | Photo : D.Heyman

On peut en dire autant des deux autres modèles qui se sont démarqués. Les Kia EV9 et Honda Prologue font chacun leurs débuts cette année. L’EV9 va séduire ceux qui attendent depuis longtemps un VUS électrique à trois rangées, alors que le Prologue va enfin pouvoir répondre aux attentes des amateurs de véhicules Honda dans le cadre de cette première incursion de ce fabricant japonais dans l’univers électrique en Amérique du Nord.

L’embarras du choix, vraiment.

Les meilleures camionnettes électriques

Enfin, même si la catégorie n’en est qu’à ses premiers pas, il faut commencer à la considérer, car elle est d’une importance majeure pour les constructeurs.

Les modèles n’abondent pas encore, si bien que le choix a été facile. Au menu ici, une capacité de remorquage digne de ce nom, mais sans la consommation d’essence qui l’accompagne normalement.

Le Chevrolet Silverado EV 3WT 2024 | Photo : D.Rufiange

C’est ainsi que le Chevrolet Silverado EV, qui sera livrable dès le départ en configuration très luxueuse RST, ou encore en habit de travail plus dénudé (WT). Il s’est trouvé une place dans notre trio de tête, en raison de son autonomie annoncée à plus de 700 km, et de ses capacités. Ces dernières concernent le remorquage et le chargement avec des aménagements bien pensés, comme cette paroi rabattable entre la cabine et la caisse.

Le Ford F-150 Lightning Flash | Photo : Ford

Le Ford F-150 Lightning fait également partie de notre trio de tête, lui qui a été le premier pick-up tout électrique du marché. Puissance, douceur de roulement et capacités sont des garanties avec ce modèle, mais Ford devra travailler la précision de l’autonomie annoncée, qui fond à vue d’œil.

Enfin, pour une solution différente, le Rivian R1T est aussi à considérer, surtout si vous aimez vous démarquer avec un véhicule distinct sur la route. Son format un peu plus compact le rend aussi plus convivial au quotidien. Et il faut être franc, on parle d’un beau véhicule.