Hyundai a détaillé la version hybride de sa prochaine Sonata (huitième génération) et on apprend qu’elle viendra avec un toit solaire. Le nouveau système mis au point par le constructeur coréen permettra aux propriétaires d’obtenir une autonomie supplémentaire estimée à 1300 km par an grâce aux panneaux installés dans le toit. Ce chiffre est basé sur un calcul de 6 heures de charge quotidienne. En gros, cela représente 3,5 km d’autonomie de plus par jour.

Selon le communiqué de Hyundai, le nouveau toit solaire « rechargera la batterie pour augmenter la distance de déplacement tout en évitant une décharge inutile de la batterie. »

Soyons clairs : ce nouveau système donnera un léger coup de pouce à la batterie. Cela ne suffira pas pour être remarqué au quotidien, mais ça devrait améliorer l’économie de carburant à long terme.

Hyundai compte également introduire pour la première fois avec la Sonata Hybride 2020 un système appelé Active Shift Control qui utilise un nouveau logiciel de contrôle intégré à l’unité de commande du système hybride. Cette dernière gère les vitesses de rotation du moteur et de la transmission. De plus, la réduction des frottements lors du passage de vitesses par rapport à un système traditionnel assure une meilleure économie de carburant et, vraisemblablement, une longévité accrue.

La nouvelle Sonata hybride fonctionnera grâce à un moteur à essence à 4-cylindres de 2 litres générant 150 chevaux et 139 livres-pieds de couple, appuyé par un moteur électrique. Les deux fonctionnant conjointement avec une transmission automatique hybride à 6 vitesses. La puissance totale du groupe motopropulseur sera de 192 chevaux.

Hyundai promet que la Hyundai Sonata hybride 2020 générera une consommation de carburant moyenne d'un peu moins de 5 litres aux 100 km, et ce, lorsque la voiture est chaussée des jantes de 16 pouces offertes de série. En les remplaçant par de plus grandes roues de 17 pouces, on fera grimper la moyenne à un peu moins de 5,25 litres aux 100 km.

De plus, il ne s’agit pas de la seule version supplémentaire de la Sonata que Hyundai compte produire, semble-t-il. Selon la société, un modèle N-Line épuré serait en préparation, ainsi que d'autres « variantes radicalement différentes ».

La Sonata 2020 devrait être lancée cet automne et on s’attend à ce que la version hybride fasse ses débuts peu de temps après.