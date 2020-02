En 2016, Hyundai présentait pour la première fois une version hybride enfichable de sa berline Sonata. Avec le modèle de nouvelle génération qui fait ses débuts cette année, nous étions dans l’attente quant à savoir si cette dernière allait toujours figurer au catalogue.

On a eu la réponse au Salon de Chicago où un représentant de Hyundai a révélé que la berline intermédiaire ne sera pas proposée avec un cordon d’alimentation.

Le type n’a pas donné d’explications particulières pour expliquer l’abandon du modèle. Il a cependant mentionné que la compagnie souhaitait consacrer plus d’attention à la variante hybride régulière afin d’en faire la meilleure option du genre sur le marché. Il est aussi clair que les faibles ventes de la déclinaison rechargeable ont joué un rôle dans la décision.

Sans avoir de chiffres précis, on devine que celle-ci ne représentait pas un gros pourcentage des résultats. Dans un premier temps, le modèle se vend moins, fruit d’une migration massive des consommateurs vers tout ce qui est VUS. En 2016, on écoulait plus de 200 000 Sonata en Amérique du Nord. L’an dernier, on est passé sous la barre des 100 000 unités. Puis, ajoutez à cela le prix plus élevé de cette déclinaison qui offrait 43 kilomètres d’autonomie électrique.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Bref, le courant n’a pas passé entre elle et le public.

Quant à la nouvelle Sonata hybride, les chiffres annoncés en matière de consommation sont intéressants. On parle de 4,5 litres aux 100 kilomètres au combiné pour la variante Blue, la plus économe de la famille. Les autres livrées hybrides proposent quant à elle un rendement moyen de 5 litres aux 100 kilomètres.

Soyez certains que lorsque nous aurons l’occasion de mettre la version hybride à l’essai, nous vous reviendrons avec un compte rendu complet.

Notre Essai de la Hyundai Sonata 2020