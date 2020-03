Volkswagen réservera au marché canadien la totalité de la production nord-américaine de la Volkswagen e-Golf 2020. C’est ce que rapporte le site web CarsDirect qui a obtenu des documents indiquant que les États-Unis ne recevront pas la nouvelle édition.

La position qu’occupe l’e-Golf dans l’échiquier du manufacturier allemand est assez précaire actuellement. Volkswagen se concentre fortement sur sa gamme de véhicules tout électriques ID. L’ID.3, qui est essentiellement une adaptation entièrement électrique de la Golf fait ses débuts cette année en Europe et la compagnie a confirmé la venue de l’ID.4, destinée aux marchés mondiaux, y compris l’Amérique du Nord.

Les consommateurs américains qui veulent une e-Golf cette année ont une option, résumée simplement par un porte-parole de Volkswagen : « vous pouvez toujours acheter un modèle 2019 ».

CarsDirect évoque une autre raison qui aurait incité Volkswagen à envoyer toutes les unités de l’e-Golf 2020 au nord de la frontière : l’EPA (Environment Protection Agency) américain a testé la nouvelle édition de la petite voiture et ses résultats en matière de rendement énergétique se sont montrés légèrement inférieurs à ceux obtenus par l’édition 2019.

Cela n’aurait probablement pas aidé la cause de l’e-Golf sur le marché américain des voitures vertes où le modèle souffre d’une autonomie réduite (environ 200 km) par rapport à des rivaux comme la Chevrolet Bolt et la Nissan LEAF. Ironiquement, Volkswagen a vendu plus d’e-Golf aux États-Unis l’année dernière que jamais auparavant, mais le total ne s’élève quand même qu’à seulement 4863 unités.

La nouvelle ID.4, quant à elle, progresse rapidement et pourrait même faire ses débuts au Salon de l’automobile de New York en avril si la crise du coronavirus n’arrive pas à bout de cet événement comme elle l’a fait avec le Salon de Genève.

L’autonomie de ce modèle devrait être le double de celle de l’e-Golf actuelle.

Pour expliquer cette décision, on doit comprendre que Volkswagen a conclu qu’elle a plus de chances d’écouler son stock d’e-Golf 2020 « désuètes » au Canada, surtout dans les provinces de la Colombie-Britannique et du Québec, que sur le marché américain, moins réceptif en général aux petites voitures électriques. Mais bon, pour les friands de l’e-Golf et des véhicules électriques au Canada, il s’agit d’une belle occasion puisqu’il y aura un plus grand inventaire chez les concessionnaires que par les années passées.