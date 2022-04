Plus de rappels en 2021, mais moins de véhicules touchés

Les rappels ont toujours été très courants à travers l’industrie automobile, mais il semble que depuis quelques années, ils sont plus nombreux que jamais. Tellement qu’il est impossible de tous les couvrir.

Nous portons donc généralement notre attention sur ceux qui des modèles importants ou des questions de sécurité.

Et bien, selon les données de la banque d’investissement et de la société de conseil Stout, on a eu droit en Amérique du Nord à un nombre record de campagnes de rappel de véhicules légers en 2021. Cela confirme notre impression. Cependant, fait intéressant, moins de véhicules ont été touchés par toutes les campagnes.

Ça illustre une chose, soit la quantité de petits problèmes qui peuvent survenir aujourd’hui en raison de la technologie souvent complexe que l’on retrouve à bord des nouveaux produits.

Concrètement, les campagnes de rappel individuelles ont atteint le chiffre record de 406 en 2021, contre 317 en 2020. Quant au nombre total de véhicules concernés, il a chuté à 21,6 millions en 2021 ; il était de 28,9 millions en 2020, toujours selon les données de Stout.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : Ford Des VUS Ford

Deux campagnes en 2021 ont chacune touché plus d’un million de véhicules : un rappel Ford de 2,6 millions d’anciens modèles pour des coussins gonflables potentiellement défectueux et un rappel Mercedes-Benz de 1,3 million de véhicules plus récents, jusqu’à cinq ans, pour une erreur de logiciel.

« N’avoir que deux rappels de plus d’un million d’unités est une baisse significative par rapport à 2019 et à 2020 où nous avions enregistré six campagnes de ce type », a déclaré Anson Smuts, un responsable du groupe litiges, conformité et enquêtes, chez le groupe Stout.

À l’autre bout du spectre, il y a eu 11 rappels de véhicules individuels en 2021 — « un nouveau record », a noté Anson Smuts.

L’année dernière a également vu le plus grand pourcentage de campagnes de rappel qui ont touché moins de 100 000 véhicules. Cette tendance était croissante au cours des dernières années.

« Cela peut être lié à une amélioration de la capacité à détecter plus tôt les défauts justifiant un rappel et à un meilleur suivi de ces véhicules, réduisant ainsi le nombre de modèles fabriqués avec ces défauts », a expliqué Anson Smuts.

Photo : D.Boshouwers Volant d'un Volkswagen ID.4

Les campagnes touchant les véhicules âgés d’au moins huit ans ont aussi connu une baisse, passant de 27 en 2020 à 25 en 2021. Les coussins gonflables étaient les plus représentés comme élément problématique, tant pour 2020 que pour 2021.

Quant au début de la présente année, il y a eu 89 rappels au cours du premier trimestre, affectant au passage 8,9 millions de véhicules. À ce rythme, 36 millions d’unités seraient rappelées d’ici la fin de décembre, mais il est difficile d’établir une tendance avec les rappels, car chacun est unique et différent.

N’empêche, il sera intéressant de comparer les chiffres de 2022 lorsqu’ils seront connus l’an prochain, question de voir si la courbe entreprise va se poursuivre.