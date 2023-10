Alors que le Honda Passport 2024 commence à arriver chez les concessionnaires canadiens, Honda Canada a annoncé les prix du VUS révisé, incluant ceux des nouvelles variantes TrailSport et Black Edition.

Le modèle de base Passport Sport a un PDSF de 48 480 $ ; le nouveau Passport TrailSport est offert à 52 480 $ ou plus ; et la version haut de gamme Black Edition, également nouvelle, est offerte à 55 940 $. À chacun de ces prix, les acheteurs devront ajouter 2 000 $ pour les frais de transport et de destination.

À voir aussi : Honda Passport 2024 : un modèle TrailSport, une version Black Edition et de nouvelles fonctionnalités

Voici les principales spécificités de chaque version :

Passport Sport 2024 (PDSF 48 480 $)

Le modèle de base est équipé de série :

Du système de traction intégrale à vecteur de couple i-VTM4 ;

D’une nouvelle suspension adaptée à la conduite hors route ;

De la suite de technologies de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensing ;

D’un toit ouvrant électrique à ouverture monotouche ;

De la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ;

D’un hayon électrique ;

De l'information sur les angles morts (BSI) ;

Des rappels de siège arrière et des ceintures de sécurité arrière.

Honda Passport TrailSport 2024 bleu Photo : Honda

Passport TrailSport 2024 (PDSF 52 480 $)

La nouvelle édition plus robuste du VUS le plus robuste de Honda comprend les caractéristiques suivantes :

Des pneus tout-terrain General Grabber A/T sur des roues uniques de 18 pouces ;

Une nouvelle couleur de peinture bleu ciel diffus en option ;

Des surpiqûres contrastantes orange sur le volant, les panneaux de porte et les sièges ;

Le logo TrailSport brodé sur les appuie-tête des sièges avant et moulé sur les tapis de sol en caoutchouc toutes saisons ;

La compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto ;

Le chargement sans fil compatible Qi ;

Quatre ports de charge USB.

Honda Passport Black Edition 2024 Photo : Honda

Passport Black Edition 2024 (PDSF 55 940 $)

Ce modèle remplace le modèle Touring dans la gamme, et il comprend :