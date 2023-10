Le Honda Passport 2024 sera offert en version TrailSport, plus robuste, pour la nouvelle année. On retrouve également pour 2024 une nouvelle version Black Edition au design plus agressif. Le VUS bénéficie par ailleurs d’améliorations visant l’intérieur.

Pour les prix, il faudra attendre – Honda Canada n’a rien annoncé à ce sujet.

Le nouveau Honda Passport TrailSport 2024 Photo : Honda

Le Passport TrailSport 2024

La version TrailSport comprend une suspension adaptée pour la conduite hors route et des pneus tout-terrain General Grabber A/T Sport (245/60R18). Question de s’assurer que cette variante réponde aux exigences des conducteurs actifs, Honda a été tester le modèle à l’intérieur d’environnements difficiles comme les dunes impériales « Glamis » en Californie et à Dubaï.

On retrouve évidemment le système de traction intégrale à vecteur de couple i-VTM4 (de série avec tous les Passport), lui qui permet d’améliorer la maniabilité et la gestion de la traction dans toutes les conditions.

Pour leur version TrailSport, les acheteurs pourront choisir la même couleur exclusive vue auparavant dans l’offre du Pilot TrailSport 2023, soit la Diffused Sky Blue.

L'intérieur du Honda Passport TrailSport 2024 Photo : Honda

Dans l’habitacle du Passport TrailSport, on retrouve des surpiqûres contrastantes orange sur le volant, les panneaux de porte et les sièges, avec le logo TrailSport brodé sur les appuie-tête des sièges avant.

Honda Passport Black Edition 2024 Photo : Honda

Le Passport Black Edition 2024

Version qui remplace le modèle Touring, l’édition Black Edition offre plus de fonctionnalités et présente des éléments de design intérieur et extérieur exclusifs, notamment :

Des roues en alliage de 20 pouces peintes en noir ;

Des accents noirs sur la calandre, les phares, les fenêtres et les flancs du véhicule ;

Trois choix de couleurs extérieurs : Sonic Gray, Platinum White et Radiant Red ;

Une autre couleur offerte en option : Crystal Black Pearl ;

Des accents de couleur rouge à l’intérieur ;

Des sièges ventilés à l’avant ;

Des sièges chauffants à l’arrière ;

Du cuir perforé sur les sièges ;

L’écusson Black Edition éparpillé un peu partout, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Intérieur du nouveau Honda Passport TrailSport 2024 Photo : Honda

Mises à jour intérieures

Pour le reste, tous les modèles Passport 2024 bénéficient d’une console centrale plus large avec un accoudoir intégré nouvellement conçu et un espace de rangement accru.

Sécurité et technologie

La suite de sécurité Honda Sensing d’aides à la conduite est de série sur chaque Passport, y compris la nouvelle variante TrailSport.

Le Passport 2024 arrivera chez les concessionnaires cet hiver. On peut s’attendre à une annonce concernant les prix cet automne.