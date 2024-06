Honda Prologue 2024 : aperçu du style du VUS électrique

Honda Prologue 2024, profil | Photo : Honda

• Honda dévoile le style de son premier VUS entièrement électrique, le Prologue 2024.

• Ce modèle se situe au-dessus du CR-V et à égalité avec le Passport dans la hiérarchie des VUS Honda.

• Honda vante le style « néo-robuste » du Prologue !

Honda a partagé des images qui donnent un aperçu assez détaillé du Prologue 2024. Le premier VUS entièrement électrique de la marque ne sera pas commercialisé en Amérique du Nord avant 2024, mais nous savons maintenant à quoi il ressemblera à l'extérieur et à l'intérieur. En passant, ce modèle, de taille intermédiaire, a été développé en collaboration avec General Motors et il est un cousin proche du Chevrolet Blazer EV récemment dévoilé.

Honda Prologue 2024, avant | Photo : Honda

Un style néo-robuste

Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de la signification de cette appellation, mais c'est ainsi que Honda décrit le look extérieur de son Prologue. L'idée, très probablement, est de faire comprendre que le modèle, aussi électrique soit-il, est équipé pour affronter un terrain accidenté ou du moins, donne l’impression visuelle qu’il peut le faire. Mais le terme « néo » implique quelque chose de moderne et de frais, donc différent des véhicules robustes d’antan. Voici l'explication de Honda :

« Le terme « néo-robuste » a été créé pour désigner l’orientation du design, apportant l’harmonie des éléments de la nature à l’extérieur et à l’intérieur du Prologue. Cette orientation de design se reflète dans les détails comme le toit panoramique et les jantes imposantes de 21 pouces qui confèrent au modèle un aspect extérieur dynamique et assuré. Le bouclier avant est influencé par l’extérieur distinctif de la voiture Honda e, une voiture électrique révolutionnaire. » - Honda, à propos de son prochain VUS Prologue 2024

Honda Prologue 2024, arrière | Photo : Honda

Sinon, Honda a remplacé l'habituel écusson « H » à l'arrière du modèle par des lettres H-O-N-D-A complètes dans une police de caractères très réussie. C'est un signe des temps, pour ainsi dire, puisque nous avons vu un certain nombre de marques adopter le même type d'identification simple au lieu de l’habituel logo.

Honda place le Prologue au même niveau que le VUS Passport et au-dessus du CR-V, en termes de taille. Le VUS aura un empattement de 3094 mm et sera environ 203 mm plus long et 127 mm plus large que le CR-V 2023 nouvellement révisé.

Le rouage intégral sera livré de série, sans trop de surprise.

Honda Prologue 2024, intérieur | Photo : Honda

À l'intérieur, le Prologue disposera d'un écran standard de 11 pouces pour les données du conducteur et d'un écran d'infodivertissement de 11,3 pouces sur la console centrale.

C'est tout pour le moment, mais n’ayez crainte, Honda promet d’autres informations plus détaillées sur le Prologue 2024 dans les prochains mois. Alors, restez à l'écoute.

Honda Prologue 2024, sièges | Photo : Honda

Honda Prologue 2024, volant | Photo : Honda