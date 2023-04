Honda Brio - 400 chevaux Photo : YouTube (Larry Chen)

Larry Chen est un youtubeur automobile qui est devenu célèbre grâce à sa passion pour la photographie des véhicules modifiés. Il photographie tout, des voitures classiques, des supercars, des courses de dragsters, il répond présent à tous les événements JDM majeurs. Son objectif : partir à la découverte du prochain véhicule le plus insolite !

Dans cette vidéo, nous le rejoignons en Indonésie à Jakarta où il est parti découvrir les particularités locales du tuning, et il est tombé sur une voiture très inhabituelle - une que nous ne pourrions même pas connaître au Canada. Cette Honda Brio verte a attiré l'attention de Larry avec ses nombreuses modifications. Bien que ce ne soit pas la voiture JDM la plus typique, sa puissance rendraient jaloux de nombreux propriétaires JDM.

Elle est petite, mais elle fait 400 chevaux

Cette Honda Brio verte ne mesure que 142 pouces de long et 59 pouces de haut, on peut supposer que sa hauteur est comparable à celle d'un enfant de 10 ans. Mais ce n'est pas un jouet pour enfants : ce "Pocket Rocket" a 400 chevaux aux roues, ou comme le propriétaire le dirait - "seulement" 300 chevaux avec de l'essence ordinaire.

Notons que la Honda Brio ne pèse que 2028 lb et la Ford Mustang Mach 1 de 2023 pèse presque deux fois plus et fait 480 chevaux.

Le travail qui a été effectué sur cette petite Honda mérite d'être applaudit. Le propriétaire a passé 3 ans à transformer cette voiture de petite berline ennuyeuse en une "Pocket Rocket" capable de parcourir un quart de kilomètre en 13 secondes à près de 200 km/h. Cette petite Honda est également passée de 0 à plus de 160 km/h en quelques secondes seulement et tout cela avec de petits pneus de 14 pouces.