Los Angeles 2023 : Le Kia Sorento 2024 fait son entrée

Los Angeles, Californie - La version nord-américaine du Kia Sorento 2024 a fait ses débuts officiels aujourd'hui au Salon de l'auto de Los Angeles 2023.

Le design rafraîchi du prochain Sorento est une nouvelle preuve de l’engagement de Kia visant à harmoniser la signature de design de ses modèles. Ainsi, nous retrouvons ici des éléments de style similaires à ceux du Telluride et du Niro récemment mis à jour, ainsi que du tout nouvel utilitaire sport tout électrique EV9 sur le point d'arriver sur le marché. Le Sorento 2024 bénéficie d'une calandre et de phares redessinées, avec des feux arrière également revues, accompagnés plus bas par une nouvelle plaque de protection.

Kia Sorento 2024 Photo : Kia

À l'intérieur, Kia a intégré son écran large courbé désormais omniprésent dans la gamme ou presque, lui qui abrite deux écrans de 12,3 pouces, l'un pour les informations de données, l'autre à des fins d’infodivertissement. De nouvelles options de couleurs intérieures sont ajoutées à la gamme, appelées Olive Brown et Sage.

Les Kia Sorento 2024-2025 Photo : Kia

Essence d'abord, hybrides plus tard

Initialement, Kia lancera la version à essence du Sorento révisé au début de 2024. Les variantes électrifiées - le Sorento hybride (HEV) et le Sorento hybride rechargeable (PHEV) - seront lancées plus tard l'année prochaine en tant que modèles 2025. Le fabricant a également décidé de continuer à vendre l'actuel Sorento hybride aux côtés du nouveau modèle à essence redessiné jusqu'à ce que la transition soit complète.

Motorisations du Kia Sorento 2024

Il existe deux options de moteur pour les acheteurs : le moteur de base est un quatre cylindres de 2,5 litres pour les versions LX et S, tandis que les modèles supérieures reçoivent un moteur turbo de 2,5 litres. La traction intégrale est disponible, et elle est désormais dotée d'une vectorisation du couple.

De nouvelles variantes X-Line et X-Pro rejoignent la gamme, toutes deux conçues pour séduire ceux qui veulent réellement emmener leur Sorento hors route. La X-Line dispose d'un différentiel central verrouillable ; la X-Pro roule sur des roues de 17 pouces chaussées de pneus tout-terrain. La capacité de remorquage pour ce dernier modèle est de 4 000 livres.

Écran central dans le Kia Sorento 2024 Photo : Kia

En termes de technologie, la connectivité sans fil Android Auto et Apple CarPlay est incluse de série sur toute la gamme, et le Sorento 2024 intègre également le nouveau cockpit de navigation connecté de Kia (ccNC). Quelques nouveaux systèmes de sécurité et d'assistance à la conduite s'ajoutent à la suite de fonctions déjà en place, parmi lesquelles :

- Assistance à l'évitement des collisions frontales

- Assistance au maintien dans la voie

- Régulateur de vitesse intelligent avec apprentissage automatique

- Assistance à la conduite sur autoroute 2