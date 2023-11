Dans un geste sans précédent, près de 4000 concessionnaires provenant des 50 États américains ont envoyé une lettre au président Joe Biden demandant à ce dernier de reconsidérer les réglementations fédérales proposées dans le cadre du virage électrique souhaité.

Dans une lettre envoyée mardi le 28 novembre, les concessionnaires demandent à la Maison-Blanche de « ralentir » le virage, citant une proposition de l’EPA (Environmental Protection Agency) datant d’avril qui voudrait faire passer le pourcentage de ventes de véhicules électriques neufs à 60 % en 2030 et à 67 % d’ici 2032.

Carte montrant le nombre de concessionnaires par état qui ont signé la lettre ouverte au président Biden Photo : evvoiceofthecustomer.com

« Ces véhicules sont idéaux pour de nombreuses personnes et nous pensons que leur attrait augmentera avec le temps. La réalité est que la demande de véhicules électriques aujourd’hui ne suit pas le rythme de l’afflux important de véhicules qui arrivent chez nos concessionnaires en raison des réglementations actuelles. Les modèles électriques s’empilent sur nos terrains. ». - Lettre ouverte au président Joe Biden, signée par 4000 concessionnaires américains.

Et les signataires ne proviennent pas que d’États où l’on retrouve plus de gens réfractaires au virage électrique. Disons que c’est bien divisé à travers le territoire. Même en Californie, là où les consommateurs adhèrent le plus à l’électrification, 336 concessionnaires ont apposé leur griffe au bas de la lettre.

Les concessionnaires affirment que leurs clients ne sont pas prêts à passer aux véhicules entièrement électriques en raison de problèmes non résolus tels que l’accès à des réseaux de recharge fiables, le prix des véhicules et l’anxiété liée à l’autonomie.

Des milliards sont prévus pour la construction d’un réseau national de recharge, sans compter que l’adoption de la norme NACS (North American Charging Standard) de Tesla par plusieurs constructeurs va aider, tout comme l’entente survenue entre sept fabricants pour la construction d’un vaste réseau de recharge. Tout cela va favoriser la transition. Idem pour l’augmentation de la production nationale de batteries et la réduction des coûts d’achat des véhicules électriques pour les consommateurs.

Mais la question des prix est centrale et devra être réglée avec l’arrivée de modèles abordables.

La Maison-Blanche n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire d’Automotive News.

Un Audi e-tron au chargement dans un concessionnaire du groupe Baxter Auto Photo : Baxter Auto Group

La lettre a été rédigée par Mickey Anderson, le grand patron de Baxter Auto Group qui exploite 20 concessionnaires au Nebraska, au Kansas et au Colorado, pour les marques Ford, Honda, Toyota et Volkswagen.

« Ce que moi et d’autres concessionnaires avons identifié très tôt, c’est que la voix du client était vraiment absente de toute cette conversation, et il n’y a aucune chance que nous ayons une solution évolutive si nous n’avons pas l’aval des consommateurs. »

Selon lui, la lettre reflète les sentiments que lui et d’autres concessionnaires entendent de la part de leurs clients.

« Il ne s’agit pas d’être pour les véhicules électriques ou pour le pétrole. Cette lettre concerne à 100 % le consommateur américain. »

Toyota bZ4X 2023 Photo : Toyota

Mary Rice, directrice de la concession Toyota de Greensboro en Caroline du Nord, a été l’une des premières à signer la lettre. Ce qu’elle avait à raconter est intéressant et montre bien la réalité que vivent certains concessionnaires :

« Si nous n’arrivons pas à vendre les deux ou trois véhicules que nous avons sur notre terrain en ce moment. Comment allons-nous les vendre lorsqu’ils représenteront 80 % de notre offre ? »

Elle explique qu’il est plus facile de vendre des véhicules hybrides et hybrides rechargeables.

Au Canada, on sait que la réalité est différente d’un territoire à l’autre et l’on entend certaines voix similaires.