Le président Joe Biden a réussi à faire adopter son plan concernant les infrastructures américaines. Ce dernier va faire tomber une pluie de milliards sur quantité de secteurs, le tout pour réparer des ponts, améliorer le réseau ferroviaire, investir dans les emplacements aéroportuaires, etc.

Et, bien sûr, un volet sera consacré à tout ce qui touche l’électrification des transports, une des ambitions du président démocrate.

Ce qui a toutefois retenu notre attention à propos de la nouvelle, c’est la visite du président à l’usine Factory Zero de General Motors de Détroit, celle qui fabrique des véhicules électriques. Il a profité de l’occasion pour faire valoir que les 7,5 milliards de dollars prévus par la nouvelle loi pour les chargeurs aideront les États-Unis à améliorer leur bilan. Actuellement, la part du marché américain concernant les ventes de modèles électriques rechargeables représente un tiers de la taille du marché chinois des produits électriques.

« La Chine nous a devancés », a déclaré le président.

On ne vise pas à faire de politique ici ; on laisse ça aux experts. Ce qui nous intéresse, c’est que le locataire de la Maison-Blanche en a profité pour faire l’essai d’un Hummer EV. On sait que Joe Biden aime les voitures et la conduite, lui qui possède une Chevrolet Corvette 1967.

Lors de l’événement, un essai du Hummer avait été organisé. Le président est monté dans le véhicule en compagnie d’un agent des services secrets, puis a accéléré brusquement, au point de faire patiner les roues. S’arrêtant près des journalistes et de la délégation présente, il a demandé : « Quelqu’un veut monter à l’arrière ? Sur le toit ? » Il a ajouté : « C’est trois fois plus lourd que ma Corvette, mais trois fois plus rapide. »

« Cette bête, c’est quelque chose », a-t-il aussi déclaré. Une publicité « gratuite » pour GM.

En écoutant le clip, on entend aussi le président parler du rayon de braquage. Il fait aussi allusion à la marche du crabe, cette option qui permet au Hummer EV de se déplacer de façon diagonale. D’ailleurs, on peut voir les roues directionnelles arrière lorsqu’il effectue son demi-tour.

Le Hummer va devenir une réalité l’an prochain sur les routes. Il sera certes intéressant à surveiller, mais considérant son prix élevé, il ne faudra pas s’attendre à le voir partout.