Dans un processus aujourd'hui largement achevé, le constructeur de voitures de luxe Cadillac a réduit le nombre de ses points de vente aux États-Unis. Lorsque tout sera terminé (d'ici la fin de l'année), la marque aura 560 concessionnaires américains sous son aile, soit une baisse de 30 % par rapport aux 875 qu'elle comptait au début de l'année, et de près de 40 % par rapport aux 930 qu'elle comptait en 2018.

Derrière cette réduction se cache le virage vers les modèles électriques que Cadillac entreprend, en vertu duquel la marque veut n'avoir que des véhicules entièrement électriques dans sa gamme d'ici 2030. Les concessionnaires qui ne souhaitent pas investir dans de nouveaux équipements et des formations pour s'adapter à ce changement se voient proposer un rachat. Évidemment, certains acceptent l'offre.

Il convient de noter que les concessionnaires qui restent représentent 90 % des ventes actuelles de la marque, selon Automotive News, ce qui signifie que la réduction sert également à éliminer les concessionnaires à faible volume.

Présentement, Cadillac compte plus de 120 concessionnaires de la marque au Canada, dont six qui vendent exclusivement des produits Cadillac. Nous ne savons pas pour l'instant si des concessions Cadillac disparaitront au Canada, mais nous avons posé la question aux représentants de la division canadienne de la marque. Nous mettrons notre reportage à jour s'il y a lieu.

Photo : Cadillac Un concessionnaire Cadillac à Woodbridge, en Ontario

Cadillac continue d'avoir plus de points de vente que la plupart des autres constructeurs automobiles de luxe, et a même ouvert de nouvelles salles d’exposition dans les villes américaines de New York, Atlanta, San Francisco et Beverly Hills. On sait qu’en contraste, Tesla n'a pas de concessionnaires franchisés et, comme Rivian et Lucid, vend ses véhicules principalement ou exclusivement en ligne. Cadillac a réaffirmé son engagement à utiliser des salles d'exposition physiques, même si elle propose désormais à ses clients la salle d'exposition en ligne Cadillac Live.

Le premier modèle entièrement électrique de Cadillac sera le multisegment Lyriq, dont le lancement est prévu l'été prochain. Cadillac affirme avoir reçu l'intérêt de 216 000 acheteurs potentiels pour ce modèle à ce jour. Le mot clé est bien sûr « potentiel », mais il y a tout de même des raisons de penser que le constructeur automobile fera de bonnes affaires avec ce VUS compact de luxe.