• Chevrolet va procéder au dévoilement de la version hybride de la Corvette le 17 janvier prochain.

• Le modèle va proposer pour la première fois la traction intégrale.

• La Chevrolet Corvette hybride 2024 est attendue sur nos routes avant la fin de la présente année.

On sait depuis un bon bout de temps que Chevrolet prépare une version hybride de sa Corvette, comme bien d’autres variantes d’ailleurs. Et bien dans une semaine exactement, le 17 janvier, on va en découvrir plus sur le modèle alors que Chevrolet va procéder à la présentation officielle d’une approche qui sera une première pour sa sportive.

C’est une vidéo partagée par l’entreprise qui nous en a fait l’annonce. Le clip en question fait voir une variante bleue rouler dans la neige, ce qui confirme une autre première que l’on savait déjà, soit une Corvette à quatre roues motrices.

Photo : Chevrolet Chevrolet Corvette e-Ray 2024 - Logo

Pour les amateurs du modèle, ça fait beaucoup de choses à digérer. La version actuelle, la C8, est la première à moteur central. Voilà que l’électrification et la motricité aux quatre roues s’invitent ; on est loin des bolides du passé.

Quant à ce qu’on sait déjà sur le modèle, il faut se rapporter aux fuites d’informations survenues plus tôt, fuites qui nous avaient appris que le véhicule serait équipé d’un freinage régénérateur ajustable, ainsi que d’un mode qui va permettre de rouler de façon tout électrique sur de courtes distances. Idéal pour éviter d’ameuter le voisinage lorsqu’on rentre tard à la maison.

La Corvette hybride est attendue plus tard en cours d’année comme version 2024. Nous allons bien sûr vous revenir la semaine prochaine avec tous les détails la concernant.